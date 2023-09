Estudiar un grado o completar nuestra formación con un máster, aprender un nuevo idioma… Son opciones que van a ayudarnos a entrar o mantenernos en el mercado laboral, pero que también redundarán en nuestro bienestar, manteniendo nuestra actividad mental y ampliando nuestros contactos sociales. Sin embargo, determinadas circunstancias nos impiden o nos ponen difícil acceder a la formación que deseamos. UNED Illes Balears da respuesta a tus necesidades formativas.

Quiero estudiar un grado, pero no tengo tiempo de ir a clase

Ésta situación hace que muchas personas dejen aparcado su sueño o su objetivo de formación. Sin embargo existe una Universidad con mayor flexibilidad, que puede adaptarse a tus circunstancias. Así lo explica Judit Vega, directora del centro UNED Illes Balears: “La pandemia nos enseñó una nueva manera de estudiar en la que la UNED fue pionera desde que apostó por la semipresencialidad. Poder asistir todos los días a clases, hablar con los profesores tutores para cualquier duda y, a la vez, poder seguir las clases on line es algo que fascina a los estudiantes y que explica que cada vez tengamos alumnos más jóvenes, que ya han nacido con un ordenador bajo el brazo”.

Mi nota no me permite estudiar la carrera que quiero

Para muchos estudiantes las notas de corte y los numerus clausus son un escollo para acceder a los estudios que han elegido. La UNED es el centro en el que disfrutar de nuevas oportunidades, pero también la primera elección de cada vez más estudiantes. Judit Vega apunta al respecto que “dada la difusión que está teniendo nuestro Centro en los últimos años, creemos que el número de matriculados irá al alza. La UNED es primera opción para alumnos cada vez más jóvenes, pero también es una segunda oportunidad para los alumnos que no hayan conseguido plaza en la universidad solicitada por no alcanzarle la nota. Recordemos que no tenemos nota de corte ni numerus clausus.”

Me gustaría estudiar, pero no quiero matricularme de un grado completo

La flexibilidad es un valor importante para aquellas personas que necesitan compaginar sus responsabilidades laborales y familiares. No en vano, como resume Vega, “uno de los motivos más importantes de nuestro éxito es la conciliación, el poder organizar los estudios, compatibilizar los tiempos y hasta la economía con las necesidades y posibilidades de cada uno. Otra parte de nuestro alumnado son personas que no pudieron estudiar o acabar los estudios en su momento y ven una oportunidad en la UNED o los que quieren hacer una segunda carrera a su ritmo. No quiero dejar de mencionar tampoco a las personas discapacitadas que encuentran en la UNED una institución que se ha ocupado de ellas desde su creación”.

Quiero estudiar un grado con salidas en el mercado laboral

Responder a las demandas de la sociedad y de los estudiantes es uno de los objetivos de la UNED. Así, Vega destaca que “necesitamos urgentemente ingenieros y por eso ofrecemos siete ingenierías. Importantísimo que los posibles alumnos lo sepan y que se queden a estudiar y a trabajar en estas tierras. Y, en los tiempos que vivimos, no es de extrañar que la próxima carrera que ofrezcamos, esperemos que para 2024/25 sea el Grado en Inteligencia Artificial, tenemos que ir con los tiempos".

Su oferta incluye una treintena de grados, más de 20 microtítulos, 80 másteres, doctorados e idiomas, entre otras opciones. Como novedades de este curso se completan los dos grados que comenzaron el año pasado (Educación Infantil e Ingeniería de la Energía), se aumenta el número de másteres que ya son 80, crecen también los microtítulos y comienza la UNED-Senior. “Haremos algunos cursos de extensión muy especiales, de los que iremos informando, y seguiremos colaborando con otras entidades en temas sociales, formativos y culturales”, dice Vega.

Quiero estudiar por el puro placer de aprender y activar mi mente

Tal y como explica la director de UNED Illes Balears Nuestra oferta está en consonancia con las directrices de la Unión Europea y ese objetivo de formación permanente a lo largo de toda la vida. Actualizar conocimientos es fundamental para mantenerse en el mercado laboral, para estar al día, pero también para fomentar una vida saludable. El avance de enfermedades como el Alzheimer se puede ralentizar teniendo la mente ocupada ejercitándose, por poner un ejemplo. Por eso, UNED-ILLES BALEARS apuesta por los cursos de extensión universitaria y los cursos de verano, somos el Centro de toda España que más cursos realiza.