Juegos y diversión en la Playa de Palma

Schlag den Raab fue un programa de éxito en la televisión alemana que posteriormente encontró muchos imitadores. La cadena ProSieben ha vendido el formato en un total de 18 países. El principio es realmente sencillo: dos personas o equipos compiten entre sí en juegos deportivos, de habilidad y de conocimientos. Ahora también es posible realizar estas actividades en la Playa de Mallorca, con el exjugador profesional de fútbol americano LeRoy Stryewski, que ha montado su propio negocio en la isla con su empresa Buddy Bash.

Su padre popularizó el fútbol americano en Alemania

Desde el punto de vista profesional, este joven de 33 años de Wermelskirchen, cerca de Colonia, es un multitalento. Su padre fue jugador profesional de fútbol americano, "uno de los primeros en implantar este deporte en Alemania", dice Stryewski. "Yo ya llevaba un casco de fútbol americano en la cabeza antes de saber andar". Sin embargo, hasta los 14 años no le permitieron jugar de verdad. Porque entonces no existía la variante más suave del flag football, en la que en lugar de una dura entrada simplemente te sacas una banda de la cintura.

A los 18 años, Stryewski jugaba en la tercera liga con el Remscheid Amboss. "Nunca llegamos a ascender", dice el receptor. En esta posición, los jugadores se encargan de atrapar los balones lanzados por el quarterback. Personalmente, el alemán dio el salto al cambiar a los Jets de Troisdorf. En el verano de 2012 se mudó por primera vez a Mallorca. "Mis padres tenían un piso en Portocolom. Para mí siempre fue mi segunda casa".

Jugó en el Mallorca Voltors

Como uno de los llamados importados -esos jugadores extranjeros que se compran para reforzar el equipo-, jugó una temporada en el Mallorca Voltors, de la primera división española. En la isla vivía como un atleta profesional. "El club me pagaba los vuelos, me proporcionaba un piso y un coche, y me daba un poco de dinero. Me sentía el rey de Mallorca". Al final de la temporada, el alemán recibió una oferta de trabajo. "A través de varios canales, di con un equipo de producción que estaba rodando el programa 'Goodbye Germany' en la isla", cuenta Stryewski, que pudo empezar como ayudante de dirección. Al atleta le fue bien y siguió trabajando para la productora dos años más en su país.

"Estudiar nunca me ha atraído. Siempre he querido tener todas las opciones abiertas. Un día trabajar, otro día algo completamente distinto. Y así fue", dice Stryewski. Se recicló como vendedor de coches. Stryewski siguió jugando al fútbol americano, pero entonces no existía una liga profesional europea. Stryewski jugó en varios clubes de primera división de Colonia, que proporcionaba el equipo pero no pagaba un sueldo a los jugadores alemanes.

Carrera profesional iniciada tras retirarse

Con la aparición de la pandemia de coronavirus, se cancelaron los partidos y Stryewski colgó las zapatillas por el momento. Al mismo tiempo, Patrick Esume, conocido como comentarista de la liga profesional estadounidense NFL en el programa "Ran", fundó la Liga Europea de Fútbol. Así que ahora había una oportunidad de conseguir dinero para el deporte. Cuando sus antiguos compañeros de equipo le propusieron formar un equipo para la nueva liga, Stryewski aceptó. "En aquel momento yo ya tenía mis años para ser deportista. Estaba claro que no tendría mucho tiempo de juego".

Como, además de las unidades en el campo, también tienen que entrenarse adecuadamente en el gimnasio, hay poco tiempo para otras cosas. Además, el sueldo no era suficiente para vivir. Al cabo de un año y medio, Stryewski lo dejó por segunda vez. El trabajo como comprador para un concesionario de coches online le dejaba poco tiempo libre. Además, la maravillosa estancia en Mallorca seguía en su mente. El alemán aprovechó la pandemia y se trasladó a la isla para trabajar desde su oficina en casa.

Emigrar a Mallorca

"Mi sueño siempre fue vivir en Mallorca". Así que cuando su empleador internacional se retiró del mercado alemán, surgió la oportunidad de empezar de cero. "Pensé en lo que podía hacer. ¿Alquilo motos acuáticas? ¿Abro un restaurante?". Sin embargo, su verdadero fuerte eran los deportes. "Solía aburrirme tomando el sol en la playa y me preguntaba cómo lo aguantaba la gente. Siempre llevo todo un arsenal de juguetes y material deportivo". Así que, ¿por qué no animar a otros playeros a jugar?

Nació la idea de Buddy Bash. El joven de 33 años se atrevió a dar el paso hacia el emprendimiento, pensó en juegos y en un concepto. Como en el programa de televisión, hay diferentes juegos, uno tras otro. Stryewski es árbitro y animador. Lo más destacado son las pelotas hinchables de gran tamaño que se atan al cuerpo. "Equipados así, hacemos lucha de sumo o jugamos al fútbol". El organizador dispone de unos 80 juegos, entre ellos tiro con arco, tiro al muro de la portería y un concurso de conocimientos. "Actualmente estoy aprendiendo español como un loco, pero hasta ahora sólo puedo ofrecerlo en alemán e inglés.

Así funciona Buddy Bash en Mallorca

Antes del juego, los participantes pueden expresar sus deseos. También pueden elegir cómo se cuentan los puntos. Sin embargo, el sistema hit-the-raab, en el que la última partida aporta más puntos, es el mejor, dice, para mantener la tensión al final y no tener un ganador prematuro. "Sin embargo, el resultado también puede verse influido por los comodines". Por ejemplo, si se obliga al adversario a llevar unas gafas especiales que simulan la embriaguez.

El precio depende de la duración de la partida y del número de jugadores, y oscila entre 39 y 69 euros por persona. En dos horas se pueden jugar entre ocho y diez partidas, y en tres horas entre 14 y 16 partidas. La hora y el lugar los determina el cliente. "Me han dado permiso para todas las playas con la condición de no molestar a otros bañistas y de no instalar ningún accesorio fijo". El alemán también ofrece los juegos en fincas.

Además, él mismo volverá pronto al campo con los Mallorca Voltors.