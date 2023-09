El Día de Asturias se ha vivido en Covadonga con intensa afluencia de gente desde primera hora de la mañana. Una pequeña multitud aguardaba ya la apertura de la puerta del templo desde más de una hora antes del inicio de la ceremonia religiosa, oficiada por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, quien, fiel a su estilo y lejos de morderse la lengua o contenerse en su discurso, dejó en su homilía varios pildorazos muy críticos con la actualidad política. Fue así como se refirió, sin citarlo expresamente, al "caso Rubiales" y a las negociaciones para formar gobierno entre los partidos de izquierda y fuerzas independentistas. De hecho, vinculó de alguna manera los dos episodios.

Agentes de la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la ayuda de perros, velaron por la seguridad en el Real Sitio durante la jornada matutina. Llegó justo, pero llegó como suele ser habitual, Adrián Barbón, presidente del Principado, a la misa de Covadonga. Saludó al Arzobispo y se sentó para atender, como creyente que es, a la celebración religiosa. Otra cosa es, como socialista y habitual defensor de las políticas de Pedro Sánchez, cómo le habrá sentado la homilía de Sanz Montes.

También acudió la plana mayor del PP de Asturias, con su secretario general, Álvaro Queipo, y su portavoz parlamentario, Diego Canga, a la cabeza. Igualmente, estuvieron los diputados nacionales y autonómicos de Vox, encabezados por José María Figaredo. También se dejaron ver rostros conocidos como Francisco Rodríguez, empresario y dueño de Reny Picot, o el exministro José Manuel Otero Novas.

Canga, portavoz del PP en la Junta General, aprovechó la ocasión para felicitar el día a todos los asturianos, "sobre todo a los que están fuera de España". Se mostró contento de poder visitar a la Santina tras muchos años en el extranjero. Pese a ser consciente de que es un día para celebrar, recuerda que la región no necesita "bonitos discursos", sino resultados como bajar las listas de espera, mejorar las comunicaciones o que los jóvenes no tengan que emigrar. Aseguró estar "con la mano tendida para llegar a grandes acuerdos con el Gobierno del Principado".

Hubo aplausos a la entrada de la Escolanía de Covadonga, pues ha sido una celebración muy especial para ellos: su última actuación antes de su disolución por falta de relevo para el futuro. En la jornada religiosa en Covadonga por el Día de Asturias también actuó la banda de gaitas Ciudad de Cangas de Onís.

La homilía de Sanz Montes

Pero llegó el momento de la homilía de Jesús Sanz Montes, y no falló a las expectativas de que habría carga de crítica sociopolítica en sus palabras. Como suele ser habitual en él, lo hizo sin aportar nombres ni señalar expresamente, pero dejando claro a quién o quiénes se refiere con sus palabras.

Es así como se refirió al "caso Rubiales" y su beso a Jenni Hermoso: "Dejemos la 'Leyenda del beso' para la preciosa zarzuela de Reoyo, Silva y Paso con la música de los maestros Soutullo y Vert. Mejor esta zarzuela que los recientes sainetes jaleados con estrategias calculadas. ¿Dónde quedan las frivolidades teledirigidas durante días y días en noticias amañadas para distraer la atención, eclipsar las vergüenzas o manejar bajo cuerda pretensiones y apaños a cualquier precio y con la habitual mentira como arma política?". Aprecia así una táctica trazada en esa polémica para desviar la atención de las negociaciones de gobierno que se están produciendo, entre otras con el político fugado catalán Carles Puigdemont.

Citando a Unamuno, Sanz Montes quiso expresar su dolor por la situación política que vive España y el riesgo de que el país se convierta en una "república de banana". Así lo dijo, llamando a tender puentes y no a difundir el rupturismo que, a su juicio, pone en riesgo la convivencia en España: "¡Cómo cambiarían nuestras relaciones interpersonales e institucionales si mirásemos al otro con esos ojos que tienden manos fraternas, abren cauces viables, dibujan horizontes de esperanza… en lugar de levantar muros que nos separan, trincheras que nos enfrentan reabriendo heridas, o manipulando la realidad con noticias falsas o malbaratando a capricho un Estado de derecho que nos asimilaría a una república de banana malhadada rompiendo la convivencia! Cuando vivimos un momento así de crítico y delicado se me deslizan las palabras de aquel gran intelectual que fue Don Miguel de Unamuno: 'Me ahogo, me ahogo, me ahogo en este albañal y me duele España en el cogollo del corazón'. Así estamos, y estos son los retos nada fáciles de solventar cuando se conculcan derechos, se retuerce la cordura dejando que salte por los aires lo que fuimos construyendo en la convivencia democrática.

Feminismo y ecologismo

También se acordó Sanz Montes de un sector del feminismo más combativo de la actualidad, contraponiéndolo a la actitud de Irina, una ucraniana que conoció. "Su testimonio cristiano llegó a conmoverme profundamente por la hondura de una mujer no manipulada en su condición femenina, cuando tiene que afrontar los zarpazos más hirientes no dejándose arrastrar por tanto postureo, tanto empoderamiento y tanta zafia mediocridad. Su entereza humana y creyente como mujer fuerte, su falta de odio y de venganza, en medio de su tremendo dolor señalaba la esperanza que quiere transmitir a sus dos hijos más pequeños, sin la amargura estéril de un llanto cuyas lágrimas ella seca en silencio y con plegarias. ¡Qué secreto puede tener una mujer, madre y viuda, cuando ante un escenario así de cruel, es capaz de mostrar a sus hijos el horizonte de una vida que sigue siendo bella a pesar de estar manchada por la sangre más querida, de mostrar una vida que sigue siendo bondadosa más allá del envilecido desgarro!", proclamó el Arzobispo.

Igualmente, no se olvidó de ciertos movimientos ecologistas y de la Agenda 2030, defendiendo lo que él considera otro enfoque más integral del ecologismo. Puso como ejemplo, la actitud del millón y medio de jóvenes reunidos en Portugal junto al Papa Francisco durante las Jornadas Mundiales de la Juventud. "En aquel millón y medio de jóvenes no se dieron borracheras, ni destrozos urbanos, ni violaciones en manada, ni toneladas de basura tras su marcha. Tratamos de tantas cosas. También de la ecología de la que tantos hablan, pero sin la carga ideológica de la Agenda 2030, ni el paseíllo manido por las pasarelas de tanta monserga vacía, aunque tan bien subvencionadas que terminan siendo subversivas. Porque hablar de ecología es hablar de que nos importa la vida, toda la vida, evitando caer en la trampa engañosa de salvar sólo algunas floras y faunas clasificadas por ciertas corrientes ecologistas que acaban siendo ecolojetas, mientras dejamos al pairo la vida humana más vulnerable: la no nacida aún, o la que precipita su final con la ayuda matarife de una eutanasia letal sin la asistencia paliativa censurada, o la vida de quien sigue su camino con mil dificultades al perder el trabajo, al no estrenarlo todavía o al extraviar el sentido de las cosas hermosas como es el amor que no caduca, el perdón que no claudica o la paz que no trafica con inconfesables intereses y clandestinas divisas", espetó Sanz Montes durante su homilía, queriendo hacer así unas sucintas referencias al aborto y la eutanasia.

Sanz Montes inició su plática en la misa de Covadonga con una metáfora sobre el tiempo y el fuego. "Atrás quedan los sofocos de los calores estivales y los descansos de nuestras holganzas; atrás las cenizas de los incendios que nos han vuelto a asolar quemando tantas cosas como cuando vimos arder las 15 mil hectáreas de Tenerife o las más de 90 mil en Grecia. El fuego es una metáfora de la misma vida. El hermano fuego que alumbra y calienta sin hacernos daño, o el fuego traicionero y subversivo que nos devasta tantos sueños incumplidos tornados en pesadilla ladrona. Los incendios malvados, ya sean naturales o provocados, arrasan cruelmente todo un pasado que sucumbe en el fragor de unas llamas que reducen a cenizas tantas cosas justas y necesarias. Pero hay algo que no pueden llevarse las pérfidas llamas cuando la herencia es bella, fecunda y alentadora, quizás no siempre bien vivida, compartida y con respeto testimoniada. Puede quedar muy tocado el pasado pretérito y amenazado nuestro vulnerable presente, pero siempre queda un futuro al que seguir mirando con sosiego en su humilde filigrana que se dibuja ante los ojos más allá de la terca apariencia que nos desafía y amenaza. ¡Qué realista metáfora del momento que vivimos entre incendios varios que requiere el empeño y nos convoca a la confianza!", arrancó antes de meterse en harina en su discurso.

Igualmente, el Arzobispo habló de Covadonga como "punto de partida" y recordó que "todo un año tenemos por delante mientras se estrena el curso escolar de nuestros más jóvenes, el curso pastoral en nuestras parroquias y comunidades cristianas, y el curso político en nuestros ayuntamientos y parlamentos con sus diversas gobernanzas. A todos mi mejor deseo de recomienzo ilusionado y animoso", sentenció.