Nadie me lo ha pedido, pero os lo cuento. Esta semana se conmemoró el vigésimo sexto aniversario del fallecimiento de Diana de Gales. Recuerdo claramente la mañana en que la noticia saltó a la luz. En aquel entonces, yo no era la persona que soy ahora, y en ningún momento podía haber previsto cómo mi vida cambiaría en estos 26 años. Si reflexionamos sobre ello, hemos experimentado avances y retrocesos en diversos ámbitos a lo largo de este tiempo. Hemos ganado cosas valiosas, como una comunicación más fluida gracias a los teléfonos móviles, la capacidad de trabajar de manera remota gracias a computadoras más potentes y conexiones más rápidas. Sin embargo, también hemos perdido ciertas cosas, como la capacidad de expresar nuestras opiniones libremente sin que nadie se tire de los pelos.

En los últimos días, hemos estado inmersos en discusiones, debates y lecturas continuas sobre el polémico caso del beso de Rubiales, un incidente que seguramente recordaremos durante mucho tiempo. A medida que pasen los años, este incidente se reducirá a una anécdota, una historia que logró dividir a la sociedad en dos bandos opuestos, lo cual resulta sorprendente. Lo más lamentable es la manipulación a la que se ha sometido este tema y a la protagonista involucrada, quien ha cambiado su versión en tres ocasiones. No soy quién para juzgar las acciones de una persona, pero desde mi perspectiva, es problemático que una parte de la sociedad haya forzado a alguien a defender una versión que ni siquiera ella misma había considerado.

Sería prudente reflexionar sobre este tema con sinceridad y sin dejar que las pasiones nos lleven a lugares inesperados, ya que la pasión a menudo nubla nuestro juicio. He dicho.

Con la llegada de septiembre, ciertas cosas permanecen inalteradas: el regreso a la escuela, el forrado de libros y la adquisición de mochilas nuevas, el retorno a la rutina, los apuros matutinos para apresurar a los más pequeños y las reflexiones sesudas de aquellos que siguen una educación en positivo. También llega el momento de regresar al trabajo, con el consiguiente estrés, como el que experimenté al recibir el primer save the date, es decir, la reserva de una fecha, específicamente para una cena y cóctel navideño. ¡Dios mío, paren, que me quiero bajar! Pero eso no fue lo peor. Cuando comencé a pensar en la decoración navideña, visité mi tablero de inspiración de este año y exploré varias páginas web que venden estos productos, quedé sorprendida al descubrir que algunos materiales ya estaban ¡agotados! ¿Pueden creerlo?, señoras y señores, un poco de cordura, Mercadona ni siquiera ha puesto los turrones y polvorones aún, y en El Corte Inglés no han comenzado a sonar villancicos en la música ambiental. Reflexión de la tía Murphy: «No tengo tiempo para tener prisa».

Lo que también permanece inmutable, al igual que el inexorable paso del tiempo, es nuestra crónica social, que continúa acompañándolos una semana más. Sin más, vamos allá.

FRONTÓN SINEU

Decíamos hace una semana que agosto es mes de fiestas varias en Mallorca y por supuesto no podían faltar actividades como un sopar o película a la fresca. Recuperado hace un año, el Frontón Sineu es un espacio que gracias a la iniciativa del joven empresario madrileño Juan Fernández ha reanudado sus actividades, dejando atrás la degradación.

La reapertura ha sido como un bálsamo para la localidad de Sineu, que vuelve a tener el recinto como lugar de encuentro social, cultural. Uno de los últimos eventos ha sido el ‘Brunch amb oli’ x El Mercadito en el que encontramos arte, artesanía, gastronomía y música, un encuentro que colgó el cartel de sold out mucho antes de celebrarse. Eso habla gratamente del gran interés que propios y extraños tienen por el lugar y sus actividades. Nos alegramos por el éxito del Frontón Sineu y que siga por muchos años más.

DESFILE EN CAP VERMELL

Una experiencia es el conjunto de sensaciones y emociones que en turismo son interpretadas por el viajero en base a una serie de estímulos durante todas las fases de contacto con el producto turístico. El interés por ofrecer una elevada experiencia con el capital simbólico de la moda es lo que ha aunado a Cap Vermell Grand Hotel con las firmas de moda Tony Mora y La Magnona.

El evento tuvo como escenario la preciosa terraza del hotel, en donde ambas firmas presentaron su última colección durante algo más de hora y media, ante un público que unió a los huéspedes del establecimiento con amantes de la moda, empresarios del sector, socialités y creadores de contenido.

Para hacer aún más especial la experiencia, en el desfile participaron modelos de más de 45 años, ya que como dijo Tony Mora, es «el perfil de su público objetivo». El evento contó además con la actuación del saxofonista Norbert Fimpel y lo presentó la actriz y presentadora Vanessa H. Rado.

CUMPLEAÑOS LIA FABIANO

Desear un feliz cumpleaños de manera diferente no es nada sencillo. Encontrar algo que decir de forma creativa, con palabras bonitas pero no demasiado típicas es difícil, ya todo está dicho, pero en resumen lo importante es que haya mucho amor en la celebración y que quien los cumple se sienta arropado y querido. Así se sintió la doctora Lia Fabiano, que celebró su aniversario en el restaurante Katagi Blau acompañada de un nutrido grupo de amigos, entre los cuales estaba servidora.

La fiesta tuvo inspiración rosa y todos nos vestimos de ese maravilloso color que sienta bien a cualquier persona, del que existen doce tonalidades y que simboliza la alegría y la felicidad.

La anfitriona llego vestida de su color favorito, el negro, pero feliz de encontrar a sus amigos vistiendo del color más alegre y de moda de la temporada. No faltó la tarta de cumpleaños elaborada por Anita’s Cake, que por cierto estaba impresionante. Solo me queda decir de nuevo, tanti auguri di buon compleanno Lía.

CARTAS A BACH

El castillo de Bellver se vistió de gala para albergar el espectáculo Cartes a Bach, que permitió escuchar las Suites de Bach para cello, una representación que aúna música, teatro y danza.

Cartes a Bach es un proyecto del dúo Voicello, formado por el músico Gabriel Fiol y la soprano Carme Garí, al que se han unido la escritora María Estelrich y la bailarina Nathalie Quaiba.

La idea de unir diferentes expresiones artísticas surgió cuando el violonchelista Gabriel Fiol decidió que estaba preparado para tocar en público las Suites, unas obras que son difíciles y complicadas de tocar ya que requieren de una gran concentración por parte del instrumentalista.

Las piezas de Bach inspiradas en las danzas populares fue el marco perfecto para unir a Estelrich y Quaiba en el proyecto, recreando juntos una historia ficticia sobre la vida de las esposas de Bach, de las que muy poco se sabe, dándoles por primera vez la visibilidad que merecen al haber sido el soporte sobre el cuál el compositor creó grandes obras. La función contó con un público entregado y tuvo lleno total. Muchas felicidades a todos.

CELEBRIDADES EN LÍO

El Lío Mallorca continúa recibiendo visitantes, algunos anónimos y otros de relevancia como Adolfo Suárez Illana y el exfiscal Tomeu Barceló, que acompañados por un grupo de amigos disfrutaron del espectáculo y la cena preparada por el chef Andreu Genestra.

Inaugurado hace poco menos de un mes, Lío ha devuelto a la zona de Gomila su antiguo esplendor, cuando el espacio era Tito’s y lo más granado del ambiente artístico y la sociedad se daban cita para ver a los mejores intérpretes de la época. Larga vida a Lío Mallorca.