Los conocidos pambolis del Café Barroco, con tres décadas a sus espaldas en la calle Margalida Caimari 17, añaden desde este verano una original oferta todos los jueves: sabores tan peculiares como boniato, camaiot y alioli con un toque de chocolate negro sobre el tradicional pan moreno mallorquín o queso crema con frutos secos, arándanos y miel son dos ejemplos de las propuestas más recientes.

Los denominados «los especiales del jueves, de los que hay una docena, tendrán que competir entre ellos», avanza la dueña del Barroco, Cati Bonet, que está preparando «la batalla de los pambolis». Será en octubre y los clientes dispondrán de toda una semana para probar cada uno de los nuevos sabores elaborados durante el verano. «Luego podrán votar a través de las redes sociales cuáles les gustan más y el ganador se quedará en la carta», destaca sobre un listado que ya cuenta con especialidades tan exitosas como el crujiente de serrano con queso de cabra y mermelada de tomate casera.

Este es uno de los pambolis que Bonet y su cocinero, David Sotos, introdujeron cuando ella dio un cambio radical a su vida y se hizo cargo del establecimiento regentado por Eva y Martín hasta el año de la pandemia. «Yo era clienta habitual y al enterarme de que lo querían traspasar, vine y me encontré a Martín ultimando la mudanza. Acababa de vender la cafetera en mis narices y le dije casi sin pensar: ¿Qué te parece si una loca como esta te hace una proposición indecente? Consultó al propietario del local, que había decidido convertirlo en vivienda, y yo pregunté a mi socia, Àngels Gregorio, si se unía a la aventura. En el fondo creía que ambos me dirían que no, pero respondieron que sí», recuerda.

Sotos llevaba una década al frente de la cocina y siguió con la nueva responsable, quien ha querido «mantener la variada carta de pambolis, crepes, ensaladas y nachos». En las salsas de estos últimos hay nuevas propuestas: sobrasada, pollo al curry o alioli, otro ejemplo de que la actual etapa del Café Barroco «combina la esencia de la anterior con una personalidad propia», resume.

Carta de cervezas

Tampoco han dejado de lado la amplia carta de postres y tés, y han aumentado además la de cervezas. «Tenemos más de 30, de las que 11 son mallorquinas, entre ellas Adalt y Breaking Brou, que ofrece tres variedades y una es de albahaca. Para los menores está la cerveza de mantequilla de Harry Potter y, entre las muchas internacionales para adultos, hay sabores afrutados, como fresa, frambuesa, cereza y melocotón. Además, cuatro tipos de cerveza son sin gluten, del que uno está hecho en la isla», como enumera Bonet.

Las personas celiacas no solo tienen dichas bebidas, sino también dos postres especiales y un pan con trigo sarraceno hecho por el Café Barroco «en una panificadora de uso exclusivo para este alimento y con un sabor muy logrado, parecido al pan moreno mallorquín», detalla quien luce en la puerta del establecimiento el certificado Gluten Free de la Asociación de Celiacos de les Illes Balears (ACIB).

Juegos y citas culturales

Para mantener la esencia de la anterior etapa, los clientes habituales saben que no pueden faltar los juegos de mesa. Siguen en su estantería, ahora reubicada, tanto clásicos como el parchís, una gran variedad de Trivials y los de madera, entre otros, hasta la sección de metal para los más habilidosos y algunas de las últimas novedades. Y a partir de octubre retomarán las citas culturales, como presentaciones de libros y recitales de poesía. Tal vez Cati Bonet vuelva a proponer la escritura de microrrelatos, pero no tuvo mucho éxito este año. La cita ya marcada en la agenda es la actuación del mentalista la noche de Halloween.