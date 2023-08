Cientos de españoles atrapados en Los Ángeles desde el sábado denuncian que Level canceló sus vuelos

Centenares de españoles denuncian que llevan desde el sábado atrapados en Los Ángeles (EEUU), sin poder regresar a Barcelona, porque la compañía de bajo coste y larga distancia Level (bajo la cual opera Iberia) ha cancelado los vuelos que conectan ambas ciudades.

Level opera ambos vuelos con aviones Airbus A330-200 con una configuracion de 314 asientos. Según la compañía, hay algo menos de 280 personas por cada vuelo, es decir, en total (entre los que esperan en Barcelona y los que esperan en Los Ángeles) hay unos 500 viajeros afectados.

La aerolínea aduce "motivos técnicos" y asegura que este lunes todos los afectados estarán reubicados en otros vuelos

Esta incidencia, denuncian los pasajeros, se produce en unas fechas clave, justo a la vuelta al trabajo de muchas personas. Uno de los afectados es Lluís Tubau, vecino de Hostalric (Girona), que tenía que volar con su familia el sábado 26 de agosto, a las 19.55 (hora estadounidense), en el vuelo IB2624 con destino Barcelona. Tubau acusa a la compañía de "desinformación" y de "desamparo" hacia los viajeros.

"Teníamos contratado un vuelo de retorno, desde Los Ángeles, y cuando fuimos a hacer el 'check-in' vimos que se había cancelado. Nos dijeron que por problemas técnicos, pero no nos dieron ninguna referencia más", explica Tubau a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, por teléfono.

Level les dio tarjetas de embarque para el mismo vuelo al día siguiente, y mandaron a esta y a otras familias al hotel más cercano al aeropuerto. Pero al día siguiente ocurrió lo mismo. "Aunque el vuelo estuvo abierto todo el día [es decir, se podían comprar billetes hasta dos horas antes], al llegar al mostrador nos dijeron que estaba cancelado", relata Tubau.

"Problemas técnicos"

Fuentes de Level confirman a este diario que, "por motivos técnicos", el vuelo del pasado 26 de agosto con salida de Barcelona y destino Los Ángeles, tuvo que cancelarse, con lo que, de igual forma, se vio afectado el vuelo de regreso, con origen Los Ángeles. "Desde ese mismo momento, la aerolínea proporcionó asistencia y bonos al pasaje en ambos aeropuertos. Ayer domingo 27 de agosto, se hizo el reacople del pasaje con destino Los Ángeles en diferentes vuelos en el día de hoy lunes, de la misma forma que seguimos trabajando para completar lo antes posible el reacople del pasaje en Los Ángeles con destino a Barcelona. A esta hora, queda menos del 15% del pasaje con destino a Barcelona en reacoplar", señalaban estas fuentes a primera hora de la tarde del lunes.

Sin embargo, según Tubau, la problemática es mayor y hay alrededor de "mil personas afectadas", porque Level canceló varios vuelos desde el viernes, no solo el que cubre el trayecto de Barcelona-Los Ángeles y viceversa.

Grupo de whatsapp

Los afectados han creado un grupo de whatsapp, al que ha tenido acceso este diario, para comunicarse entre ellos. Todos se quejan de lo mismo: de que ni Level ni compañías como Iberia o Vueling (que tiene código compartido con Level) les dan respuesta ni telefónica, ni a través del correo electrónico. "Hay mucha desinformación", señala Tubau.

Los pasajeros denuncian, además, la gestión que está haciendo Level de la situación. "A nosotros nos ofreció volver con American Airlines mañana martes a las 7 de la mañana vía Nueva York. Fuimos a la ventanilla de American Airlines y nos dijeron que, aunque tenían la reserva, no podían emitirnos el billete porque Level no había pagado aún los asientos", explica Tubau, que aún no sabe cuándo podrán volver a Barcelona.

Padres por un lado e hijos por otro

Otras familias critican que las están separando para volver a Barcelona. Aseguran que Level, en su intento de buscar huecos libres en otros vuelos, pone por ejemplo a los padres en un avión y a los hijos pequeños en otros. Algunos se han negado a viajar en estas circunstancias. "Es una situación dramática y nos sentimos desamparados. Hay mucha desinformación y mucha gente colgada. Por eso hemos decidido llamar a los medios de comunicación", dice Tubau.

Level asegura a este diario estar haciendo "el máximo esfuerzo" para recolocar a todo el pasaje de esos vuelos lo antes posible. "Estamos en un periodo de alta ocupación de los vuelos, a lo que se ha sumado las adversidades meteorológicas del domingo, con impacto en la operativa de las aerolíneas y que, por lo tanto, han supuesto otra complicación añadida a los reacoples", señalan fuentes de la compañía. Según las mismas, "a lo largo del día de hoy lunes", la totalidad de las personas serán reubicadas en diferentes vuelos para llegar a sus destinos finales.

Si bien Level reconoce "una incidencia puntual" en la emisión de algunos billetes en el proceso de reacople con otras aerolíneas, garantiza "la disponibilidad de plaza y reserva en los vuelos antes de comunicárselo individualmente a cada una de las personas" con el nuevo localizador que se les está emitiendo.