El pixie: es el corte de pelo corto por excelencia y queda ideal en mayores de 70. Se caracteriza por ser un corte de cabello más corto en la parte de atrás de la cabeza y en las sienes, y ligeramente más largo en la parte superior de la cabeza o coronilla. Es un corte muy femenino, práctico y que rejuvenece al instante. Puedes llevarlo con o sin flequillo, liso o rizado, y con el color que más te guste. Algunas famosas que lo lucen con estilazo son Judi Dench, Jamie Lee Curtis o Jane Fonda (con su acertadísimo cambio de look).El bixie: es una mezcla del pixie con el bob que se lleva mucho en 2023. Se trata de un corte un poco más largo que el pixie, pero igual de versátil y favorecedor. Funciona especialmente en caras redondas, ya que alarga el rostro y suaviza los rasgos. Puedes peinarlo con volumen, con ondas o con textura.

El bob: es uno de los cortes más clásicos y elegantes que existen, y también uno de los más rejuvenecedores. Consiste en un corte a la altura de la mandíbula o del mentón, con o sin capas, y con o sin flequillo. Es un corte que favorece a todo tipo de rostros y cabellos, y que puedes llevar liso, ondulado o rizado. Además, puedes combinarlo con mechas o reflejos para darle más luz y movimiento.

El clavicut: es un corte en el que el pelo llega a la altura de la clavícula. Es tendencia este 2023 y va con todo tipo de rostros, además de dar un aspecto juvenil y fresco. Es un corte ideal para las mujeres con pelo rizado, ya que les aporta definición y volumen, como Susan Sarandon. También queda perfecto y elegante para mujeres con melenas lisas, como Isabel Preysler.

La media melena: es uno de los cortes que más se llevan este 2023 entre las mujeres de 60 años. Resulta muy rejuvenecedora y con unas mechas balayage o babylights para crear un efecto natural y luminoso. Una buena elección es lucirla con ondas para dar movimiento al look. Puedes optar por una media melena recta, desfilada o en capas, según tu gusto y tu tipo de cabello. Fíjate en lo maravillosas que lucen algunas famosas Meryl Streep o Michelle Pfeiffer.

Otro tipo de peinado que puedes llevar si quieres rejuvenecer es la melena canosa, que da un aspecto natural y sofisticado, demostrando que puedes lucir looks modernos y actuales, sin renunciar a tu esencia y personalidad. Un ejemplo de ello es la actriz Ángela Molina, que a sus 67 años se ha convertido en la nueva modelo de Zara. Con su melena canosa y su belleza natural, Molina nos muestra que la edad no es un límite para sentirse guapa y atractiva. Ángela Molina es un referente de estilo y una inspiración para muchas mujeres que quieren cambiar de look y rejuvenecer.

En cuanto a los colores de pelo que rejuvenecen, es recomendable evitar los tonos oscuros como el negro o el castaño muy intenso, ya que endurecen los rasgos y marcan las arrugas. Lo mejor es apostar por tonos claros o medios, como los rubios, los castaños claros o cobrizos, los dorados o los miel. Estos tonos aportan calidez, brillo y suavidad al rostro, y pueden combinarse con mechas o reflejos para crear contrastes y profundidad. Otra opción muy actual y elegante es llevar el pelo canoso, que da un aspecto natural y sofisticado. Así que ya sabes, si quieres renovar tu imagen no dudes en probar alguno de estos cortes de pelo que rejuvenecen y que son tendencia. ¡Te sentirás más guapa y más joven!