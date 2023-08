Manos solidarias para atajar catástrofes

Los cooperantes se adentran en regiones devastadas por catástrofes de origen natural o humano y se colocan en primera línea de los conflictos bélicos para salvar y proteger vidas, y brindar los elementos básicos para la supervivencia. Sin importarles los peligros ni las dificultades. “No somos héroes– afirma el médico gallego y voluntario de Médicos del Mundo Felipe Noya–. Sólo vamos por ser útiles”.

Según los datos facilitados el pasado año por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, en 2021 fallecieron más de 140 trabajadores humanitarios en sus labores de ayuda y más de 450 cooperantes fueron víctimas de atentados. Con el lema “Estamos aquí”, esta efeméride, que se celebra cada 19 de agosto desde hace 20 años, volverá a recordar el próximo sábado a los cooperantes fallecidos en misión humanitaria y reivindicará la importancia de su labor. Según Naciones Unidas, este año, unos 339 millones de personas –una de cada 23– necesitarán asistencia y protección humanitaria, 65 millones más que el año pasado.

Noya, traumatólogo del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), es voluntario de Médicos del Mundo (MdM) Galicia desde hace 18 años. Es, además, uno de los miembros del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias (START, por sus siglas en inglés), conocidos como “los chalecos rojos”, equipo sanitario formado por profesionales pertenecientes al sistema público de salud perteneciente a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

“La sensación de miedo la tienes, pero no hasta el punto de que te atenace”, Felipe Noya - Médicos del Mundo y "chaleco rojo

Noya comenzó en cooperación a través de una amiga suya, voluntaria de MdM. “Me invitó a una reunión y contacté enseguida con ese mundo. Me enganchó”, reconoce este médico compostelano. Comenzó colaborando en proyectos de acción social locales relacionados con el derecho al acceso a la sanidad de personas inmigrantes y en situación de prostitución, en los que aún continúa involucrado.

Dentro de la cooperación internacional ha estado en la franja de Gaza al menos una decena de veces, participando en el proyecto de cirugía ortopédica infantil de MdM. El doctor Noya ha intervenido, además, en varias emergencias humanitarias: en el terremoto de Nepal de 2015 con MdM; y con “los chalecos rojos” en el ciclón Idai de Mozambique en marzo de 2019, en las explosiones en la base militar de Bata (Guinea Ecuatorial, 2021) en plena pandemia, y en febrero en el terremoto de Turquía, misión por la que el equipo START fue distinguido. “Cada emergencia es distinta, ya no sólo por su naturaleza, sino también por las características geográficas, sociales y políticas de cada lugar”, asegura Noya.

En Nepal, un segundo seísmo le sorprendió mientras operaba en el hospital semiderruido donde trabajaba, a siete horas de Katmandú. “La sensación de miedo la tienes, pero no hasta tal punto de que te atenace porque si no, no eres útil. Pero para esto tienes que saber que la emergencia está bien preparada y tener conocimiento del terreno. Por eso, hacemos hincapié en la formación y en las medidas de seguridad”, comenta. El hospital quedó reducido a escombros.

Dentro de nuestras fronteras, ONG como Movimiento por la Paz Galicia trabajan también por las víctimas de catástrofes y conflictos bélicos. Esta ONG es una de las entidades que prestan servicios y actuaciones del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Dentro de este sistema, desarrolla programas que van desde el asesoramiento jurídico y la acogida de emergencia en sus propios recursos, hasta acciones para garantizar el acceso a la vivienda, la sanidad, la educación y el mercado laboral con el objetivo de mejorar la convivencia y favorecer la integración social de los inmigrantes.

“Las crisis cada vez están generando más personas en situación de movilidad y que buscan vías seguras para la protección de sus derechos y una de ellas es Europa, aunque no siempre lo sea”, explica Susana Fernández, delegada de esta entidad en Galicia.

Según Fernández, la ciudadanía es consciente de que los refugiados son personas que están viviendo una violación de derechos humanos, aunque después hay diferencias en cuanto a la reacción ante las distintas crisis. “Hay situaciones de emergencia que generan oleadas de solidaridad, como la invasión de Ucrania, y otros conflictos que no. Esto tiene que ver con la información que sale en los medios de comunicación”, opina.

“La solidaridad es un valor que debería estar al alza y no menguando”, Susana Fernández - Movimiento por la Paz Galicia decoration

En su opinión, la sociedad española es solidaria, aunque no por ello es ajena a ideologías extremas en las que no priman los derechos humanos. “La solidaridad debería ser un valor en alza en todas las sociedades y no menguando, porque las sociedades solidarias son sociedades mejores”, dice.

Según Fernández, lo complicado es destablecer una convivencia armónica a medio y largo plazo. “Hay que tener en cuenta que los refugiados son migrantes que han vivido situaciones muy complicadas y que no abandonan sus lugares de origen por voluntad propia, por lo que necesitan un tiempo de adaptación. Cuanto más aportemos de nuestra parte, mejor”.

¿De actividad vocacional a vacacional?

La respuesta internacional a las agencias internacionales ante una crisis humanitaria es más rápida y está mejor coordinada hoy que hace veinte años, lo que permite optimizar los recursos humanos y materiales. Sin embargo, cada vez se restringe más la capacitación de las organizaciones. “Pretendemos defender el derecho a la salud y en muchas ocasiones no se abren corredores humanitarios o, directamente, se nos criminaliza”, denuncia Felipe Noya.

Sin embargo, los peligros a los que están expuestos los cooperantes no parecen disuadir a quienes se apuntan a lo que se denomina ya turismo solidario, una opción que tiene una doble cara. “Si se hace a través de organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando y conocen el terreno, y se hace una buena programación del tipo de persona que se necesita para determinados proyectos puede ser positivo”, opina Susana Fernández.

A este respecto, Noya apunta que todo el mundo es útil, aunque esto no quita que tenga que estar formado y conocer el terreno. “Ir por tu cuenta no es bueno ni para las personas del lugar, que tienen sus derechos y merecen ser tratadas dignamente, ni para quienes van, que pueden verse en problemas. Creo que la cooperación es más una cuestión de derechos que de desarrollo personal, una actividad vocacional y no vacacional”, afirma.sostiene.