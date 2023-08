El martes 8 de agosto Juana fue asesinada por su marido en Pozoblanco (Córdoba) en el undécimo crimen machista perpetrado en Andalucía este año. En poco más de siete meses, la comunidad andaluza ha registrado 11 feminicidios en el ámbito de la pareja o la expareja, la misma cifra que en todo 2022 y un número superior a los de nueve años diferentes: 2005, 2007, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2020 y 2021.

Andalucía es la comunidad donde se han cometido más asesinatos de violencia de género desde 2003, 250 de los 1.219 de toda España, lo que supone un 20,5%. Uno de cada cinco crímenes machistas ha tenido lugar en territorio andaluz. Sin embargo, este año se está registrando un repunte en la región: uno de cada tres feminicidios de este 2023 corresponde a Andalucía.

Son 11 de un total de 35, el 31,4%. No son únicamente números. La violencia de género le ha arrancado la vida a Juana (de 31 años, en Pozoblanco, Córdoba), Zhour (de 27 años, en Almería), Erica Vanessa, (de 22 años en Utrera, Sevilla), Carmen (de 54 años, en Humilladero, Málaga), Paula (28 años en Torremolinos, Málaga), Alina (de 39 años en Jerez de la Frontera, Cádiz), Violeta (de 34 años, en Palos de la Frontera, Huelva), Elia (de tan sólo 17 años, en El Rubio, Sevilla), Caterina (de 64 años, en La Línea de la Concepción, Cádiz), Natalia (de 46 años en Marbella, Málaga) y Eva María (también de 46 años en El Puerto de Santa María, Cádiz).

Como consecuencia de estos crímenes, 10 menores han quedado huérfanos. Son 84 niños y niñas que han perdido a sus madres desde 2013 sólo en Andalucía.

Ante el repunte de asesinatos en la comunidad andaluza, El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica ha intentado contactar con la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, pero la política del Partido Popular ha declinado la propuesta.

Un altavoz para el machismo

Autoridades y personalidades expertas en violencia de género destacan que no es sencillo explicar los aumentos de asesinatos de mujeres en la serie histórica, pues es un análisis que requiere investigaciones multidimensionales y a largo plazo.

La psicóloga experta en violencia Mar Padrón, que trabaja con grupos de víctimas en la provincia de Málaga, llama la atención, en conversación con este periódico, sobre "un factor sociológico impresionante" que se debe tener en cuenta: un tiempo reaccionario que pone un altavoz al machismo, una "obsesión por presentar a los hombres como víctimas y una falta de concienciación general".

"Tenemos un tiempo muy reaccionario. Hace cinco años, el machismo estaba muy mal visto, muy acorralado, pero ha habido cambios políticos que han dado mucha voz y han propagado una ideología que niega y minimiza la violencia e incluso pone a los hombres como víctimas", precisa.

Padrón señala que esto se ve mucho en el trabajo con adolescentes: "Volvemos a una mentalidad de hace 30 años, que dice que la violencia machista no existe.El mensaje que transmiten es que algo harán las mujeres, que seguramente es no acatar el orden tradicional. Las causas de estas violencias son el machismo, la idea de que las mujeres tienen que atender a los hombres, estar al servicio del hombre. Cuando una mujer se rebela, empieza el aleccionamiento, el aislamiento" y la violencia aumenta de forma progresiva, apunta.

En su análisis de la situación, la experta califica de "disparate" eliminar las concejalías de igualdad y los centros municipales de la mujer (que son puntos de referencia para las víctimas), así como no dotar de recursos suficientes los servicios de atención a las víctimas, "que cada vez son más mínimos".

A las mujeres que puedan estar en una situación de violencia, la psicóloga les envía el mensaje de que se acerquen a un centro de la mujer, aunque no quieran denunciar al agresor -no es un requisito para recibir ayuda-, aunque se encuentren ambivalentes sobre si lo que viven es maltrato o no. "En el centro de la mujer se la va a orientar en todos los sentidos y siempre se van a respetar sus decisiones y sus tiempos, que acudan. Y que también busquen la ayuda de alguna buena amiga, que tengan a alguien con quien hablar", apunta Padrón.

Por último, pone de manifiesto la necesidad de aumentar la dotación de los recursos habitacionales para víctimas, en alojamientos protegidos pero también en forma de ayudas al alquiler, y de la orientación laboral: "Tú puedes dar mucho apoyo psicológico y mucho empuje a la mujer para que salga de esa situación, pero son mujeres que llevan muchos años en una situación de exclusión, han acabado aisladas y sin recursos propios laborales y económicos. Ahí queda mucha faena todavía", concluye.

Radiografía de asesinatos machistas en Andalucía

Desde 2003, 250 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en Andalucía, el 20,5 % de los 1.219 feminicidios perpetrados en España en estos años. Además, 8 menores han sido víctimas mortales de la violencia vicaria, el 16 % de los 49 crímenes cometidos desde 2013.

La radiografía de los asesinatos machistas en Andalucía muestra que 51 de las 250 víctimas habían denunciado al agresor, el 20,4%, una cifra ligeramente inferior a la media nacional, que se sitúa en el 21,5%.

Tres de cada cuatro mujeres (el 76,8 %, 195 de 250) eran españolas, casi 12 puntos por encima del 65% del total de asesinatos machistas.

Por edad, tres víctimas eran menores de edad; 9 tenían entre 18 y 20 años; 47, de 21 a 30 años; 62, de 31 a 40 años; 64, de 41 a 50; 29, de 51 a 60; 15, de 61 a 70; 19, de 71 a 84 y, por último, dos eran mayores de 85 años.

En 69 ocasiones, el asesino se suicidó tras cometer el crimen, por lo que uno de cada cuatro agresores no pudieron ser juzgados por sus actos. Otros 28 hombres intentaron suicidarse.

292 menores en riesgo de violencia vicaria

Según el Consejo General del Poder Judicial, la tasa media de víctimas de violencia de género en Andalucía (21 por cada 10.000 mujeres en el primer trimestre de este año) supera a la media nacional (18,4/10.000).

El Ministerio del Interior tenía registradas el 31 de julio a 155.722 víctimas de maltrato machista en territorio andaluz, lo que supone un 23,46% del total. De las más de 40.000 madres de menores que figuran en el sistema VioGén como víctimas, más del 28% vive en alguna de las ocho provincias andaluzas y casi el 27% de los casos activos que tienen actualmente seguimiento policial corresponden a Andalucía.

También allí, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías locales han detectado 2.512 menores en situación de vulnerabilidad por vivir en hogares donde sus madres sufren violencia machista (un 26,9 % del total de casos detectados a nivel nacional) y a 296 niños y niñas en riesgo de ser agredidos por el maltratador de sus madres en actos de violencia vicaria (son el 22,5% del total de casos).

Entre 2009 y 2022, en Andalucía se han presentado 421.539 denuncias por violencia de género: son una de cada cinco interpuestas a nivel nacional. Y en el mismo tiempo se han dictado 102.706 órdenes de protección de las víctimas, que son el 19,7% nacional.

De los 1,18 millones de llamadas recibidas en el 016, el 16,7 % procedieron de territorio andaluz. Las mujeres que vivan en Andalucía también pueden pedir ayuda al teléfono gratuito y confidencial 900200999.