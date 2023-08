Más de 12.000 gais de 80 países se reivindican en el festival Circuit de Barcelona.

La fiesta acuática gay más mediática del mundo, el imán sin fronteras que muchas personas del colectivo LGTBI+ esperan anualmente para divertirse, socializar, conocer personas de más de 80 países con el denominador común de andar en bañador y abanderando su libertad sexual sigue creciendo. Sin la sombra del coronovirus ni de la viruela del mono que tuvo en ascuas la edición del año pasado, el montaje este 2023 ha estado marcado por una avalancha de reservas anticipadas y se ha convertido en una jornada de euforia, celebración y reivindicación. Especialmente para quienes el resto del año aún siguen forzosamente 'dentro del armario' porque en sus países de origen sus derechos no están reconocidos. Más de 12.000 personas han tomado este martes --y tomarán hasta la madrugada del miércoles-- el Water Park Day, evento estrella del Circuit Festival barcelonés, en sus dos sesiones diurna y nocturna en la Illa Fantasia.

La caravana de autocares no ha cesado desde media mañana rumbo al parque acuático de Vilassar de Dalt, donde esta jornada de récords se vive entre decibelios y chapoteos, al son de los mejores DJ's de Matinée Group, la empresa barcelonesa que organiza el festival gay que comenzó el día 5 y finalizará el 13. Edwin S., de 41 años y origen británico pero residente hace más de 10 años por trabajo en Noruega, explicaba su primera vez: "Oía hablar de este festival pero siempre viajaba en agosto, hasta que me han convencido de que tenía que conocerlo y estoy en 'shock'. No solo por la gran fiesta, también por la felicidad de ver que nadie tiene nada que ocultar", explicaba a este diario.

En inglés y español

A falta de banderas, el inglés junto con el español se han erigido en las lenguas oficiales del chapuzón más internacional. Angela Ballesta, portavoz del grupo, apunta que según la venta online, las nacionalidades dominantes a lo largo del festival serán estadounidenses y españoles, en ese orden. Pero que la novedad respecto a 2022 y tras dos años sin saraos a causa de la pandemia la marcan el regreso de los participantes asiáticos, que se han doblado, con China, Singapur, Vietnam y Corea a la cabeza; así como de Oriente Medio: Arabia Saudita, Qatar y Emiratos. A todos se les ha podido ver en bañador y sin rubor: desde el alud de cuerpazos multiétnicos esculpidos con meses de gimnasio, hasta las anatomías más cotidianas, felices simplemente por coincidir.

Unos y otros han podido compartir este martes baños en las grandes piscinas del parque, donde también se habilitan zonas de picnic para comer y descansar. Y gastar, porque la entrada cuesta 60 euros, más taquilla (20 euros) y consumiciones. El barcelonés Chris, tras 13 años de experiencia en el Circuit, cifraba en unos 200 euros el gasto por persona en su grupo, entre comida y bebidas para pasar la jornada. "No nos quedamos a la fiesta de la noche, nos gusta venir en grupo y divertirnos en el los toboganes, con el musicón y toda esta energía", señalaba. El italiano Andy, de 28, daba rienda suelta a su "encuentro anual de amigos gays", que justifica algunos meses de ahorro.

Al Water Park Day se llega en grupo de amigos, en pareja y hasta en solitario. Posiblemente sea imposible conectar con más gente LGTBI+ en una jornada de ambiente festivo en todo el mundo. Rupert, Mickey, Alfie, Chuck, Don, Mark y mil tipos más hacían cola para beber algo en una de las barras, con una sonrisa y la expectativa de 10 horas más de alegrías por delante. De Canadá, Australia, Chicago (EEUU), Escocia, Japón, Nueva Zelanda, Suráfrica, Nueva Orleans (EEUU), Singapur, Israel, Filipinas... la diversidad de procedencias era inmensa y las historias dispares.

Allan y Elm se conocieron hace 8 años en Barcelona, y aunque cada uno "tiene su vida" a 3.000 km de distancia, se citan todos los años (menos en pandemia) en el Circuit para recordar "aquel gran año" y darse un achuchón. Tal vez un día acaben juntos en San Diego, bromean.

Pocas, pero entregadas chicas

Las chicas y chic@s son minoría pero no faltan a la cita. Como Berta, de 36: "Somos pocas pero me encanta el ambiente para venir en pareja y con chicos", relataba. Ni una pelea, ni un mal rollo en una jornada de "amor universal" y camaradería a la que se suman algunos alcaldes (Collboni no ha venido este año), rostros conocidos y políticos, como Santi Vila, muy animado en la zona VIP.

En Barcelona les aguardan otros cinco días de jolgorio, con alto impacto económico en la ciudad, un Gayxample entregado al agosto de oro, más de 500 puestos de trabajo directo y 1.000 indirectos pot el festival y otra cita cumbre en la Fira de Gran Via 2 el próximo sábado.