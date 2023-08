Vienen de paso y se quedan con la isla

Lo del turista que pasa unos días en Mallorca, se enamora de ella y decide comprarse una casa no es cosa de hoy. Lo mismo le sucedió a Issam Al Jawlani. Se detuvo aquí a causa de una tormenta, observó todo cuanto le rodeaba y exclamó: «¡Menuda bahía!, ¡vaya playa, no se ve ni un hotel! Me gustaría tener chalé aquí». Dicho y hecho. Armó una flota y en el 902/903 de nuestra era adquirió no una mansión junto al mar, sino toda la isla. Comenzaban tres siglos de turismo musulmán. El nuevo mercado reemplazó al bizantino que, todo hay que decirlo, llevaba siglos perdiendo interés por este destino.

A Al Jawlani se le quedó una piedra –un monumental pedrusco, en realidad– en el zapato. Se trata de Hisn Al Rum, que se puede traducir por castillo de los romanos –la acepción más literal–, de los bizantinos o de los cristianos. Hoy lo conocemos como Castell d’Alaró. Los tales Rum resistieron allí durante ocho años y cinco meses. Tiempo en el que los visitantes mahometanos no pudieron ir de excursión y disfrutar de unas vistas que se extienden desde Palma a Alcúdia o Cabrera. Un geógrafo llamado Mohammed Ibn Abi Bakr al-Zuhri legó un antecedente de las guías en alemán, que aconsejan probar la cocina tradicional mallorquina en es Verger o en la ermita. Él escribió sobre una gran fortaleza «en un lugar alto y yermo… [que] se levanta sobre un monte de piedra dura donde hay una fuente abundante». Eso sí, todo de oídas y desde El Cairo. A la espera de que las circunstancias permitieran disfrutar de las rutas a pie próximas al castillo, Al Jawlani y sus sucesores dotaron de nuevos atractivos el emergente destino para incentivar la llegada de visitantes. Todo hay que decirlo, los anteriores consellers de Turismo no se habían esforzado mucho para mejorar las infraestructuras ni creado spas. En cambio, gracias a la Ley de Espacios Naturales, es un suponer, el cemento no se había apoderado de los arenales ni de la Serra de Tramuntana. El valí ordenó construir posadas, baños y mezquitas. Las posadas son, al fin y al cabo, la inspiración de aquellos precursores del turismo que en los años cincuenta y sesenta comenzaron a levantar a toda prisa hoteles en los que dar cobijo a los europeos que, tras dejar atrás la Guerra Mundial, querían disfrutar de unas semanas de ocio. Incluso podríamos ir algo más atrás y recordar el Gran Hotel, el Formentor o el Alhambra. La construcción de baños, de los que resisten los de la calle de Can Serra, son la demostración de que los musulmanes eran más aseados que vándalos y bizantinos. Además, para abastecerlos de agua, fomentaron las obras hidráulicas como la acequia que entraba a Palma por la calle Sant Miquel. Las mezquitas se construyeron donde hoy se encuentran la catedral, la iglesia de Sant Miquel y, probablemente, la de Santa Eulàlia. Quizás se creó una empresa similar a la que ahora explota el turismo religioso, o no, en los santuarios mallorquines. Aunque sobre este aspecto no contamos con pruebas documentales. Sin unas buenas comunicaciones no hay guiri que viaje. Los musulmanes mejoraron el puerto y nos legaron el hermoso arco de La Almudaina. Además del palacio de ídem. Los mercados se extendían por toda la ciudad, para delicia de los turistas y cabreo de los mercaderes. Estaban hartos de guiris paseando entre los puestos sin gastarse un dírham en una lechuga o unos dátiles. Igual que hoy los del Olivar. Una cosa hay que reconocer a los infieles, como diría Abascal: desde los romanos nadie había invertido tanto en mejorar Mallorca. Y se pudo hacer aún más si cabe. En el siglo XII, después de un incidente del que hablaremos en la próxima entrega, el valí Abu Bequer quiso trasladar la capital a Alaró. Pero los llonguets, que entonces y ahora eran muy orgullosos, se rebelaron y consiguieron que el gobernante fuera depuesto. No querían que se les escapase una parte del negocio turístico. Algo parecido a lo que sucede con los hoteleros de hoy con respecto al alquiler vacacional. Una vez mejoradas las infraestructuras, solo faltaba un buen lema promocional. El mejor, lo creó el poeta Ibn Al-Labbána, muerto en Mallorca en 1113, al escribir estos versos: «Es un país al que la paloma ha prestado su collar y al que el pavo real ha vestido con sus plumas; sus ríos son de vino y los patios de sus casas, las copas». ¿Quién lo supera?