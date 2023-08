Cartel con figuras para la única corrida de Palma este jueves

Sebastián Castella, Manzanares y Roca Rey, con astados de Juan Pedro Domecq, componen la combinación del cartel anunciador del festejo que el Coliseo Balear acogerá pasado mañana, jueves 10 de agosto, a las 21:30 horas.

La organización de la corrida correrá un año más a cargo de la empresa Funciones Taurinas y en la que el artista mallorquín, Domingo Zapata, adquiere un papel relevante contribuyendo con su arte en la decoración del ruedo, tablas, burladeros y capotes de los espadas actuantes.

No hay lugar a dudas de que la terna anunciada es, actualmente, de lo más destacado del escalafón superior. Tanto Castella, como Manzanares, son matadores ya archiconocidos por la afición balear en las nocturnas del Coliseo.

Sebastián Castella ha sido reconocido como el triunfador de la reciente feria de San Isidro, en Las Ventas. Cortó dos orejas en Madrid el 19 de mayo saliendo por la Puerta Grande en la temporada de su regreso a los ruedos tras varios años de retiro. El francés se postuló con esa actuación premiada como triunfador del ciclo y lo corroboró en su segunda comparecencia donde cortó una oreja y pagó con sangre el intento de cortar una segunda. Cuando aterrice el 10 de agosto en Palma habrá superado la veintena de paseíllos en lo que va de temporada.

Manzanares está atravesando una etapa irregular debido al mal inicio de temporada unido a la intervención de cervicales a la que tuvo que ser sometido hace unas semanas, que le ha mantenido apartado de los ruedos casi dos meses y de la que se está recuperando más lentamente de lo esperado. Ambas circunstancias han hecho que el alicantino no se haya reencontrado consigo mismo desde hace ya bastante tiempo. Llegará el jueves a Palma recién reaparecido tras su actuación este pasado sábado en Huelva.

Por su parte, Roca Rey, es más que probable que cause baja tras el grave percance sufrido el sábado en El Puerto de Santa María donde un astado de Cuvillo le infirió una cornada de dieciocho centímetros en la musculatura gemelar de la pierna derecha. De ser así, a día de hoy la empresa no ha anunciado oficialmente quién sustituiría al peruano y todo hace indicar que, estratégicamente, esperarían a comunicarlo a última hora. Sin embargo, desde Diario de Mallorca, podemos afirmar que todo hace indicar que quien ocupe su puesto podría ser Manuel Díaz El Cordobés que afronta su temporada de despedida definitiva de los ruedos. Si bien su apoderado, Alberto García, que ha atendido a este medio vía telefónica, no ha querido confirmar ni desmentir este hecho ya que se estarían perfilando las negociaciones y, de no llegar a un acuerdo de última hora, cabría la posibilidad de que fuese El Fandi quien ocupase el puesto.

La terna definitiva lidiará una corrida de Juan Pedro Domecq, ganado que pasta en la finca Lo Álvaro, situada en el término municipal de El Castillo de las Guardas, en la provincia de Sevilla.

La venta de localidades en las taquillas de la plaza de toros está disponible desde las 10 hasta las 14 horas, y de 17.30 hasta las 20.30 horas, de lunes a viernes y de 10 a 14 horas los sábados.

También pueden adquirirse a través de la web www.coliseobalear.com.