Toni Nadal: «Apuesto por la moda de calidad y sostenible»

SES es una marca que nace para ser reflejo de las mejores sensaciones que se viven en Mallorca: atardeceres de verano, amigos festejando y cantando bajo los olivos, aire perfumado de pinos, tiempo en familia, tomates maduros con aceite y pan al amanecer, con el propósito de desarrollar una comunidad dedicada a preservar y promover el legado cultural así como la estética de la isla.

«Hace unas semanas Miguel Linera, a quien yo no conocía, se puso en contacto conmigo para comentarme su recién iniciada marca de ropa masculina de tendencia balear. Me sedujo desde el primer momento al comprobar que su inspiración y finalidad son la de poner en valor nuestro estilo de vida, la belleza y la idiosincrasia local. A medida que fui conociendo más profundamente el tema y que me di cuenta de las características que reúnen los tres chicos que hay detrás del proyecto decidí involucrarme activamente en él. Son todos ellos muy jóvenes, muy preparados, muy proactivos y con ganas de trabajar y abrirse paso en un mundo que no deja de ser complicado» , explica Nadal.

Por su parte Miguel Linera añade; «Con Toni como inversor, SES podrá proyectar la inspiración mallorquina de la marca internacionalmente. Su colaboración fortalecerá los lazos con la comunidad local, haciendo que nuestros productos reflejen cada vez más la autenticidad del estilo de vida mediterráneo español. Buscamos la excelencia en nuestras colecciones con enfoque en la sostenibilidad a través de la durabilidad, conseguida a través de una extraordinaria calidad y confección de los materiales. Confiamos en que la contribución de Toni será fundamental para seguir mejorando. Toni es además un reconocido embajador de la marca España lo que sirve a SES como sello de calidad y validación para atraer al proyecto a todas aquellas personas que creen en la importancia de un producto de inspiración y producción locales».

No existía ninguna marca masculina de referencia que represente la cultura, tradiciones y estética locales. Las marcas presentes en las mejores tiendas de España son fundamentalmente italianas o francesas. Pero la calidad de las prendas de la primera colección de SES es una prueba de que en España se puede construir una gran marca. «Evidentemente no soy ni un deportista de élite y mucho menos una celebrity. No creo que reúna las condiciones idóneas para convertirme en un influencer de la moda, ni tampoco es mi pretensión. Me veo como un portavoz de los ideales de la marca. Queríamos aportar nuestro granito de arena ofreciendo un producto balear en esta industria que destaque por su profunda conexión con la cultura, herencia y estilo de vida de Mallorca. Honrar las raíces de la región y el compromiso con la artesanía local. Son prendas elegantes, cómodas y de mucha calidad, cosa que valoro enormente. También casa a la perfección con nuestra manera de ser en las Islas Baleares y refleja nuestra relajada manera de vivir» , añade Nadal.

La marca aspira a convertirse en la marca premium local de moda para hombre por excelencia de la región. En lo comercial, los objetivos de la marca para los próximos años pasan por crecer en el ámbito online y abrir tiendas propias que sean espacios inmersivos en el estilo de vida de las Islas Baleares. En cuanto a la parte cultural, SES pretender ser una empresa relevante en la sociedad Balear, participando activamente en iniciativas relacionadas con la conservación de los paisajes, el fomento de la cultura y el turismo responsable en la isla. Por último, en lo relativo a producto, ampliar la gama de productos y desarrollar en un futuro próximo, colecciones de moda para mujer. Por otro lado, se encuentran en conversaciones con distintos artistas, diseñadores y empresas de la isla con las que desarrollaran colaboraciones que pueden sumar a la visión global y ayudar a fomentar, a pesar de las normales dificultades iniciales, un tejido industrial propio y necesario. La intención es producir toda la ropa en el estado español y trabajar con artesanos locales.

«A mi sobrino Rafa todavía no le regalé ninguna prenda. Él está de vacaciones pero cuando llegué lo haré. Creo que le gustarán y que le sentarán muy bien» , comenta divertido Toni Nadal.

Los productos de SES están disponibles en boutiques selectas en algunos de los mejores hoteles del Mediterráneo Español como La Residencia, a Belmond Hotel, en Deiá, Hotel de Mar Gran Meliá, en Palma, o Destino Pachá, en Eivissa. También es posible adquirir artículos de SES a través de la tienda en línea de la marca, que ofrece envíos a todo el mundo.

El entrenador y ahora empresario explica sus próximos proyectos. «Me hace especial ilusión un pequeño establecimiento hotelero que hemos adquirido recientemente en el Puerto de Pollença, un enclave que siempre me ha gustado enormemente y que, por suerte, mantiene aún cierto aire de veraneo de antaño. Toda la zona es preciosa y no está excesivamente masificada. Curiosamente, converge en muchos aspectos con los principios de SES Palma. En los próximos meses vamos a emprender una reforma integral del edificio y la primera medida que hemos tomado es la de renunciar voluntariamente a 14 plazas y pasar de las 68 de que disponíamos a 54. El hotel, que se llamará Sa Casa d’Es Port, apostará también por dar valor a nuestros productos gastronómicos, a nuestro estilo de vida relajado y de calidad y a la sostenibilidad. Esperamos contribuir en la mejora de los establecimientos hoteleros existentes y en conseguir que los turistas valoren nuestra idiosincrasia y entorno. Que la decisión de la reducción de plazas se debe a nuestra intención de apostar por la calidad y la atención personalizada en detrimento de la masificación».