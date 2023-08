Las sandalias de cuerdas son el calzado estrella de este verano. Son cómodas, versátiles, unisex y, además, sostenibles. Así son las sandalias Nomadic State of Mind, una marca que fabrica sus productos a mano en Nicaragua a partir de residuos plásticos reciclados.

Se trata de una marca slow fashion que lleva ocho años en España y que ha conquistado a expertos en moda, influencers, artistas y comunicadores. Laura Escanes, Dulceida, Pelayo Díaz o Ana Milán son algunas de las celebrities que ya han lucido estas originales sandalias veganas en sus redes sociales.

La nueva colección nos presenta una paleta de colores variada y original, con propuestas tricolor y monocolor que se adaptan a todos los gustos y estilos. El verde oliva, el turquesa, el naranja, el marrón café, el amarillo mostaza, el negro, el multicolor y el rosa marshmallow son algunos de los tonos que podrás encontrar en sus diseños clásicos y novedosos.

Pero Nomadic State of Mind no solo ofrece sandalias. También tiene una amplia gama de complementos sostenibles, como bolsos, bolsas de playa, yoga mat, botelleros o llaveros. Y si quieres darle un toque original a tu hogar, puedes optar por sus alfombras y elementos decorativos, fabricados con la cuerda sobrante de la producción de las sandalias.

Los bolsos y bolsas de playa son ideales para llevar todo lo que necesitas en tus escapadas veraniegas. Están hechos con bolsas de café recicladas, forradas en algodón y cuerda. Tienen un diseño único y original, con diferentes tamaños y colores para elegir. Puedes ver algunos modelos en su página web o en su cuenta de Instagram.

Además de ser tremendamente cómodas (es cómo ir con las zapatillas de andar por casa), son tan versátiles que puedes lucirlas en cualquier momento del día, llevarlas tanto para ir a la playa como para salir a pasear o a tomar algo. Puedes combinarlas con un vestido blanco y unas sandalias de cuerdas beige, puedes llevar un bolso de color rosa marshmallow para darle un toque dulce y femenino a tu look. Con un mono negro de lino, unas sandalias de cuerdas negras y la bolsa playera de color verde oliva para crear un contraste elegante, o una combinación de shorts y camiseta en total look con las sandalias tricolor para darle un aire casual y chic a tu look.

Son el calzado perfecto para este verano, por su comodidad y originalidad y, además, te permiten crear looks diferentes y divertidos, sin renunciar a la sostenibilidad y la ética porque, al comprar estas sandalias, estarás contribuyendo a reducir el impacto ambiental del plástico.