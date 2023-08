Hay muchísimas formas de perder la vida, de hecho, hay un popular programa de televisión que hace referencia a las miles de situaciones surrealistas inspiradas en hechos reales y leyendas urbana que han ocurrido.

Sin embargo, entre los trágicos sucesos que figuran en esa siniestra lista, uno que sorprendió a muchos fue el de una mujer que falleció debido a la ingesta excesiva de agua. Ashley Summers, una mujer estadounidense de 35 años, perdió la vida después de beber una cantidad inusual de agua en un lapso muy breve: dos litros en tan solo 20 minutos. Los médicos atribuyeron su deceso a la toxicidad del agua, una extraña consecuencia.

La fatídica jornada tuvo lugar mientras Ashley disfrutaba de unas vacaciones en el lago Freeman, en el estado de Indiana, junto a su esposo e hijas pequeñas, con motivo del Día de la Independencia. De repente, la mujer comenzó a sentirse deshidratada, por lo que optó por tomar una botella de agua para saciar su sed. Pero, sorprendentemente, eso no fue suficiente.

Siguió bebiendo de manera incesante, consumiendo cuatro botellas de medio litro en apenas 20 minutos, según relató su hermano, Devon Miller, a la cadena de televisión WRTV. "Eso es lo que se supone que debes beber en un día entero", puntualizó. Con el correr del tiempo, Summers comenzó a experimentar un dolor de cabeza persistente y mareos. Al llegar a su hogar, se desplomó en el garaje y la llevaron rápidamente al hospital de Lafayette, pero lamentablemente nunca recobró la conciencia.

Devastado, su hermano explicó: "Mi hermana, Holly, me llamó y estaba absolutamente destrozada. Me dijo: 'Ashley está en el hospital. Tiene una inflamación cerebral, no saben qué lo está causando, no saben qué pueden hacer para que baje". Fue entonces cuando los médicos revelaron que la muerte de Ashley se debió a la toxicidad del agua.

La toxicidad del agua es una extraña consecuencia de ingerir grandes cantidades de este líquido de forma demasiado rápida, o cuando los riñones retienen un exceso de líquido. Los síntomas de esta afección, conocida como envenenamiento o intoxicación por agua, incluyen malestar general, calambres y dolores musculares, náuseas y cefaleas.

El doctor Blake Froberg, toxicólogo del hospital que atendió a Summers, explicó a WRTV algunos aspectos relevantes de esta afección. "Lo que ocurre es que tienes demasiada agua y no tienes suficiente sodio en el cuerpo", precisó. En este sentido, enfatizó la importancia de ingerir líquidos que contengan electrolitos, sodio y potasio. Froberg también recordó que este tipo de tragedias son más propensas a ocurrir durante el verano, especialmente si alguien trabaja al aire libre o realiza ejercicio con frecuencia.