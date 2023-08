Demasiado joven para Tiktok

Cada vez es más común pero a niños y niñas con dispositivos electrónicos accediendo a o creando contenido para redes sociales. Youtube y Tiktok son las predilectas entre las edades infantiles, pero ¿cuál es el coste de permitir la entrada de los más pequeños a estas dimensiones digitales?

La edad legal para crearse una cuenta en cualquier plataforma es de 16 años. No obstante, niños menores de 10 ya están más que familiarizados con su uso. Esto es posible gracias a que los propios padres les permiten usar sus cuentas, en lo que creen es un uso responsable y controlado.

El psicólogo infantil Carlos Vila es tajante en lo relativo a esta cuestión: "Ningún niño debería acceder antes de los 16 años". El motivo es que "controlar el contenido es dificilísimo", y esto conlleva la exposición a mensajes y conductas sexuales o violentas en una edad en la que no se dispone de las herramientas para discernir o ser crítico con lo observado. "El acceso a la pornografía o contenidos extremos es muy sencillo en redes sociales", cuenta Vila. Este comparte que las consecuencias de una exposición temprana a este universo son preocupantes y ya empiezan a observarse. "La sobreestimulación crea impaciencia, dificultad para gestionar la frustración, estrés, ansiedad e incluso en algunos casos violencia, porque los niños empiezan a querer las cosas para ya y no aceptan lo contrario", declara.

No solo eso, sino que afecta a su autoestima y a la imagen que tienen de si mismos: "La búsqueda de aceptación en estas edades es enorme, por lo que si ven unos patrones de belleza o de comportamiento, aunque sean irreales, van a intentar imitarlos". "Les estamos enseñando que si quieren 'molar' tienen que tener cierta imagen o actuar de cierta manera, los estandarizamos en lugar de hacerles ver que lo bonito y lo 'guay' es la diversidad' apunta Vila.

Finalmente, el psicólogo infantil señala que el uso de estas plataformas también impacta negativamente en la sensibilidad y la capacidad de empatía. "Son menos empáticos a un nivel que preocupa, con la violencia y el dolor de los demás", asegura.

Si bien se entiende que las nuevas generaciones son seres digitales que tienden a la automatización de todo, Carlos Vila aboga por encontrar el equilibrio para dar lugar a una infancia sana: "Hay que encontrar tiempo para todo, volver a la lectura, hacer ejercicio, recuperar las formas de socialización de antes y sobre todo, debemos de tener un papel activo en la educación de estos niños, acompañándolos en todo momento cuando hacen uso de las pantallas". Este último factor lo considera extremadamente importante, pues solo así puede garantizarse que los pequeños no acceden a contenidos perjudiciales: "No pueden usarse las redes sociales como si fuesen niñeras, puestos a usarlas hay que estar presente", sentencia.

Adicción, un efecto que ya se empieza a notar

Como es de esperar, en el plano educativo la lectura de la actual situación no es diferente al del plano psicológico. En este sentido, la pedagoga Andrea Piñeiro, de Anacos Educativos, ve también un problema en la exposición a redes sociales a edades demasiado tempranas."Ya no es que no se espere a los 16, es que con 5 o 6 años ya hay niños usando Tiktok, que es la plataforma que más les gusta y supone un tremendo sobreestímulo para cerebros que aún se están desarrollando", cuenta. Piñeiro va más allá y explica que "la OMS desaconseja el uso de pantallas antes de los 10 años, esto no es un capricho, es que no se sabe cómo puede afectar tanto estímulo a nivel cognitivo". Si bien en sus actividades el uso de dispositivos anecdótico, la pedagoga estradense sí advierte adicción especialmente en preadolescentes: "en la excursiones con niños y niñas de 12 y 13 años, si les dejamos usar el móvil un rato lo primero que hacen es abrir Instagram o Tiktok".