La graduación de un mallorquín contra todo pronóstico

«Mi cuerpo decide cómo va a ser mi día, no lo decido yo»: para algunos, la calma llega después de la tormenta, para Luis Salom, fue un segundo temporal. El joven estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al recibir la llamada de que a su padre se lo habían consumido las llamas tras una accidente en el taller donde trabajaba. Cuando todo parecía calmarse, le llegó el diagnóstico de cáncer y un final de curso complicado. Sin embargo, logró graduarse el pasado 7 de julio y se ha convertido en todo un ejemplo de gratitud y superación.

«Un día estaba en clase, el 3 de noviembre para ser exactos, haciendo una exposición final de una asignatura y mi teléfono no paraba de sonar. Era la mujer de mi padre y yo pensaba que me llamaba para que fuera a comer con ellos. Cuando se lo cogí me dijo que volara, que mi padre había tenido un accidente en la empresa y que tenía que ir hacia el hospital. Cuando llegué, me contaron que había habido un incendio y que él se había quemado un 70% del cuerpo. Se lo llevaron a La Vall d’Hebron porque le daban horas de vida. Yo esperé unos días en ir para no volver la misma tarde porque se había muerto mi padre. Sabía que si pasaban las 48 horas más críticas estaba hecho, porque mi padre es un hombre muy fuerte física y mentalmente. Durante esos meses, me acuerdo, si tenía una hora de curas él se forzaba una hora más. Le daba igual sufrir. Se lo curró mucho y por Navidad ya estaba de vuelta. Tuvo que volver a aprender a beber solo, lavarse los dientes o ponerse un pantalón. Empezó a hacer su vida y cuando parecía que todo se tranquilizaba me dieron mi diagnóstico», ha relatado Luis Salom a este medio.

«Yo me encargaba de gestionar todo. La empresa en la que trabajaba mi padre ya no existía y yo trabajaba para pagarme la universidad. Además, también estudiaba y jugaba a fútbol americano en un equipo más o menos serio. Mis días eran muy largos», ha confesado el deportista.

Para el joven, las cosas siguieron complicándose: «Fui a jugar un partido a Valencia y empecé a encontrarme muy mal. Aturdido, no era yo. Cuando volví a Mallorca dos días después no me acordaba de nada del fin de semana. Pensaba que tenía una conmoción cerebral, que me había dado un golpe en la cabeza. Fui a trabajar pero no podía, no me encontraba nada bien, así que me fui al hospital y activaron un protocolo de ictus. Me acordé que hacía un mes, entrenando, me había dado un golpe en un testículo. Pensaba que era una tontería y, teniendo a mi padre mal, no le di importancia. Me miraron y me descubrieron un tumor. Me dijeron que, gracias al golpe, lo habían encontrado. Pensaba que eran tecnicismos médicos para referirse a un coágulo de sangre pero cuando los médicos dijeron la palabra «quimio» supe que no era solo un golpe. Me extirparon el testículo y me pasé tres semanas en cama».

Debido al tumor, su cuerpo no producía la suficiente testosterona y, en su lugar, producía demasiados estrógenos: «Vivía como un cambio de sexo sin quererlo. Ese era mi gran problema, el trastorno hormonal. Me dijeron que llegaba a venir dos meses más tarde y que no podrían haber hecho nada. Tengo muchos cambios de humor y una ginecomastia. Mi cuerpo decide cómo va a ser mi día, no lo decido yo».

Lo más duro, según ha confesado, ha sido ver cómo su cuerpo cambiaba en cuestión de horas: «Me ha costado mucho. Al final soy deportista y ver cómo me levanto y peso cinco kilos más que ayer por la retención de líquidos es muy duro. Intento entrenar cada día, aunque tengo las articulaciones muy débiles y me han dicho que no puedo jugar a fútbol americano. El deporte es fundamental: si no lo hiciera diariamente tendría más problemas. Ha sido mi vía de escape».

En tercero de carrera, Salom coincidió con un amigo en que los dos tenían interés por estudiar la forma en la que el deporte y la nutrición ayudan a las personas con un diagnóstico oncológico. En septiembre, sin saber que a final de curso sería él mismo quien lo viviría en su propio cuerpo, escogió investigar esta cuestión para su Trabajo de Fin de Grado: «Siempre he intentado hacer el TFG sin comerme la cabeza. He tenido que leer mucho sobre los efectos secundarios de los tratamientos y, si lo estás viviendo, es complicado. Me aplicaba mis propios entrenos y dietas, me ha servido para hacer algo por mi parte. En el hospital dicen que, a nivel físico, estoy impecable».

Tras un curso complicado, el pasado 7 de julio se subió sobre el escenario de CESAG, su universidad, para recibir la beca de graduado: «Vinieron todos mis amigos. Me dieron una sorpresa. Estuvieron desde el día uno y verlos allí, ver que lo había conseguido, me emocionó. Casi nadie esperaba que consiguiera graduarme este año. Un entrenador me dijo una vez que la vida le pone las peores batallas a sus mejores guerreros y esa frase la tuve en la cabeza desde el primer momento».

Porque si algo tenía claro el deportista es que la actitud es la clave: «Si un día no podía, no pasaba nada. Si tenía que hacer tutorías, no pasaba nada. Me aferré al objetivo. Todo es mental: el problema va a seguir estando, te vas a levantar al día siguiente y tu padre seguirá quemado, su empresa destrozada y tú con cáncer. ¿De qué sirve estar en casa deprimido? Hoy en día la gente no tiene mucha confianza, si no sale a la primera nos rendimos, y no puede ser así. Mi padre estuvo 60 días mirando el mismo techo y yo pude hacer mi vida, tenía que estar agradecido».

«Por las mañanas iba a la universidad, para preguntar dudas a mis profesores. Por las tardes iba a trabajar, porque me encanta mi trabajo. Por las noches, intentaba hacer deporte. Y los fines de semana me encerraba en la biblioteca. Había días que estaba muy mal, pensaba que iba a suspender. Ha sido un año un poco raro, no me lo esperaba así, pero tenía un objetivo, graduarme, y lo he conseguido», ha relatado. Unos meses de altibajos, de constancia y de esfuerzo que han dado unos frutos que ahora recoge, junto a la satisfacción por haberse superado, el joven mallorquín.