No hay nada oficial, como suele ser habitual en estos casos, pero hay varias pistas que llevan a pensar que el rey emérito estará de nuevo en Sanxenxo, por tercera vez en quince meses, a finales de julio. La localidad, inmersa en plena temporada veraniega, aguarda ya a Juan Carlos I para el 27 de julio, a tiempo de disputar una nueva regata de la clase 6m a la caña del Bribón. El Real Club Náutico de Sanxenxo tenía esta prueba señalada para los días 6, 7 y 8, es decir, este próximo fin de semana, pero ahora aparece demorada hasta las jornadas 28, 29 y 30.

De este modo, el rey emérito podría estar presente ya que se cumple una de las condiciones planteadas desde la Casa Real para sus viajes periódicos a España: que no interfieran en las citas electorales del país. Tras su primera y multitudinaria visita de mayo de 2022, con recepciones, baños de masas y declaraciones que no fueron bien acogidas por la Casa Real y el Gobierno central, Juan Carlos I regresó a Sanxenxo en abril pasado, pero no volvió por la cita municipal del 28-M y tampoco lo hará antes del 23-J. Pero todo apunta a que pasada esa jornada de elecciones generales, ya tiene vía libre para regatear de nuevo en la ría. Por eso, se ha decidido aplazar tres semanas la prueba de la que fue en su día campeón del mundo.

En abril pasado el rey emérito puso estar varios días en casa de su amigo Pedro Campos, en Nanín, pero apenas pudo ponerse al timon del Bribón. Tan solo un par de salidas de entrenamiento, trastocadas por el mal tiempo, y ninguna regata oficial, ante el mal estado del mar, con olas y viento que desaconsejaron la presencia de Juan Carlos I en el barco poer razones de seguridad.

Suspendida por problemas meteorológicos

Se apuntó que podría regatear unas semanas después, a principios de junio, pero todo se suspendió, oficialmente por la llegada de la borrasca Óscar. En un comunicado interno, el Real Club Náutico de Sanxenxo, que organizaba la prueba, indicaba entonces a los participantes que "ante la inestabilidad meteorológica provocada por el paso del ciclón extratropical Óscar por Galicia, la organización del quinto circuito de la liga española de la clase 6M decide que, por seguridad, la cuarta serie que debía de celebrarse este fin de semana queda suspendida".

La próxima cita era a principìos de julio, los días 6, 7 y 8, unas jornadas en plena campaña electoral del 23-J. No se ha aclarado que sea esta la razón, pero todo apunta a que la decisión de aplazar la regata hasta después de las elecciones generales obedece a la intención de que el rey emérito pueda navegar sin interferir en esa cita con las urnas.

Tras el primer viaje a Sanxenxo, de mayo de 2022, el segundo fue mucho más discreto y el padre de Felipe VI se limitó a ir de casa de Campos al puerto deportivo y viceversa, en coche, sin declaraciones ni recepciones, condición impuesta por la Casa Real para permitir nuevas visitas. Por ello, de confirmarse que don Juan Carlos estará de nuevo en la ría de Pontevedra a finales de este mes, volverá a ser una presencia de perfil bajo, ya que el rey emérito tiene especial interés en participar en alguna regata oficial, tras las sucesivas suspensiones de los intentos anteriores.