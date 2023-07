Dos mil años de historia del turismo

Los turistas llegan en masa a Mallorca desde los años sesenta del siglo pasado. Eso sostienen en general los estudiosos de la industria de los forasteros. Arriban en gigantescos aviones Boeing o Airbus a un aeropuerto estresado. O en jets privados de súper lujo. Atracan en embarcaciones de grandes dimensiones con cinco mil pasajeros a bordo. O en yates con maderas de ébano. Se alojan en campamentos que llamamos zonas turísticas. Habitan grandes tiendas, comúnmente denominadas hoteles, donde suelen quedar alineados por nacionalidad o fortuna. Por un lado, los que la tienen en abundancia –la pasta–. Por el otro, aquellos para quienes es limitada. En este, los hijos de la Gran Bretaña. En aquel, los comedores de chucrut. Poco después de pisar tierra, invaden las playas y toman las calles de las ciudades. A veces extienden sus tentáculos por el interior de la isla. Abarrotan las tabernas para ponerse tibios de cerveza. Llenan las tascas para saciar el hambre.

Quienes navegan en patera desde Argelia no son turistas. No. Su navegación en torno a Cabrera carece de glamour aristocrático. O monárquico. O millonario. Solo pretenden sobrevivir. No buscan ponerse gambas bajo el sol de verano ni practicar excursionismo por la Serra de Tramuntana. Nuestros monumentos les traen al pairo. En sus bolsillos falta la Visa Oro con la que abonar el menú de foie con reducción de Oporto y cebolla caramelizada en aceite de sésamo. Ni siquiera suelen sumar un puñado de euros con los que pagar una humilde pizza margarita.

Ni los inmigrantes son turistas ni el fenómeno turístico comenzó hace un puñado de décadas. De hecho, esta serie veraniega se propone demostrar, con humor, que la fecha fundacional del turismo hacia Mallorca sucedió hace exactamente 2.146 años. En el 123 antes de Cristo –antes de nuestra era para los modernos– llegó un grupo de romanos con un guía llamado Quinto Cecilio Metelo. Ciertamente no fueron agasajados con ball de bot y una copita de herbes dolces, pero es que los mallorquines de antaño aún no habían descubierto las posibilidades económicas de la nueva moda.

Esta es la gran diferencia. Los turistas de antes del siglo XX eran recibidos a pedradas –en tiempos de los honderos– o a flechazos –tras el cambio de era–. Los nativos de cada época pasada temían que vinieran a apoderarse de bienes y tierras a sangre y fuego. Con razón, cabe añadir. En la actualidad sucede lo mismo. Se quedan con todo, pero en lugar de usar lanzas y espadas, emplean la Visa y las divisas.

Guías turísticas añejas. Los extraños turistas del pasado dejaron, a menudo, escritas sus impresiones sobre los paisajes de las islas y sus gentes. Sus escritos constituyen las guías turísticas del pasado. Esas con las que se arman los visitantes de hoy cuando, a bordo de carruajes alquilados, buscan el paradisíaco Caló des Moro solo para descubrir que la cala desierta de las fotos tiene más lista de espera que las consultas de la Seguridad Social. O que comer paletilla de cordero en es Verger requiere más valor que Manolete para afrontar las curvas del Castell d’Alaró.

Algunos de los que escribieron sobre los atractivos de Mallorca ni siquiera la hollaron. Pero si alguien te narra historietas de la isla y te describe el paisaje, solo necesitas unas gotas de imaginación para dejar a la posteridad una guía de la isla. Es lo que hizo Mohammed Ibn Abi Bakr al-Zuhri.

Por estas páginas pasarán durante el verano Quinto Cecilio Metelo Baleárico, Isam Al Jawlani, Jaume I y los redactores de sus crónicas de la conquista de Mallorca, Ramon Berenguer III, el desconocido escritor del Liber maiolichinus, Sigurd I de Noruega… Todos ellos ‘extraños turistas’ que en algún momento se enamoraron de Mallorca. Sin embargo, hay que advertir que sus razones para adorar la isla casi nunca fueron sus calas, sus playas vírgenes o la belleza salvaje de la Serra de Tramuntana. La inmensa mayoría esgrimieron un mismo argumento: acabar con los piratas mallorquines. Y no se referían al espectáculo de Magaluf.

En los dos próximos meses intentaremos una aproximación humorística a estos visitantes. Llegaron armados con espadas y lanzas. Nada de cámaras fotográficas y chanclas con calcetines. Desembarcaron para guerrear, pero, con el tiempo, casi todos acabaron enamorados de la belleza de la isla. Sólo se marcharon cuando la llegada de otros ‘extraños turistas’ les obligó a agafar els tapins… si antes no habían sido degollados.