Los niños terminaron el colegio y la mitad de la isla, por no decir casi entera, se pone en modo vacaciones. La agenda se modifica y pasamos de fiestas e inauguraciones a cenas veraniegas a la fresca, ya saben: nada como estar en casa; menos mal que las fechas también nos traen los saraos náuticos y obligan a ponerse la pestaña, el tacón y el vestidito de verano más estiloso.

Todo hay que decirlo, la temporada estival también se convierte en una tortura para servidora y el resto de la población femenina, no solo porque tienes que pulsar el encendido en el cuerpo para que se ponga en marcha a pesar de los 40 grados en el exterior. El aumento en los grados de temperatura transforma la batalla de vestirse en una odisea. Una cuenta ya con una técnica depurada a lo largo de los años, que se inicia encendiendo el aire acondicionado y todos los ventiladores de la casa creando un microclima más propio del polo norte para que la ducha sea efectiva, pero sobre todo para que la hora de chapa y pintura no se vaya al garete.

Ustedes señoras hermosas, no me desmentirán al decir que obtener un maquillaje que no se convierta en aguaplast con el calor es un arte. Ese instante en que te haces la raya del ojo, que en cero coma cero se vuelve una línea pixelada o, peor, la tragedia del polvo para sellar, que vuela con el ventilador y te deja ciega, con unos lagrimones que hacen que la obra de arte pictórica del rostro se emborrone en cero segundos. Una vez conseguido, te bañas en perfume, abres la puerta y el golpe de un aire sahariano hace que todo el trabajo anterior se quede acartonado. Acto seguido te acuerdas de la familia de todos aquellos que se quejan del invierno.

Mi recomendación en vacaciones es irse a un hotelito lejos del ruido social o las elecciones y que al sentarte en el balancín de la terraza te sientas como en casa, que estés tan a gusto que repases una y otra vez estas páginas y te deleites con nuestra crónica. Cerramos momento publicitario. Vamos allá.

ZEL

Después de casi dos años del anuncio de la joint venture entre Rafa Nadal y Meliá Hoteles, se ha inaugurado Zel Mallorca, el primer hotel fruto del acuerdo entre ambos. Más de 300 invitados, entre ellos una amplia representación de celebrities, prensa del corazón, empresarios, medios de comunicación y políticos, asistieron a la apertura del buque insignia de la firma Zel.

Durante el discurso, Rafa Nadal y Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels, expresaron que son unos enamorados del estilo mediterráneo y que su deseo es que los visitantes «se sientan como en casa». El hotel decorado con ese je ne sais quoi tan mallorquín en colores neutros, en el que destacan las pinceladas de azul añil, ofrece a los huéspedes el ambiente perfecto para unas vacaciones de ensueño.

‘THE BATTLE OF STARS’

Una enfermedad rara ha enfrentado en el green a Jorge Lorenzo, Aritz Arduriz, Javier Clemente, Toni Nadal y el líder espiritual Shadguru, entre otros. The Battle of stars concentró a numerosas caras conocidas que aunaron fuerzas por una causa benéfica, ayudar a la investigación del ELA, una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal.

El torneo se despidió de esta edición con una cena celebrada en el hotel Cap Vermell, en la que participantes y patrocinadores disfrutaron de la exclusiva propuesta gastronómica de uno de los mejores hoteles de lujo de Mallorca.

EXPOSICIÓN DE DAMIÁN RAMIS

La sala de exposiciones del Rialto Living fue el lugar elegido por el artista Damián Ramis para exponer sus obras de la colección Ocean - en mis profundidades. La muestra, inspirada en el océano, es un homenaje al mar de su niñez, según comentó Ramis, que como un vientre infinito le ha acogido a lo largo de los años. Las pinturas alegres y en colores intensos son un recuerdo actualizado de ese niño que corría por la playa sin imaginar que esas aguas se convertirían en fuente de inspiración en el futuro.

‘IMPERFECTION’, DE ISABEL GUARCH

La conservación de las tortugas y la protección de su entorno ha sido la inspiración que ha llevado a la diseñadora de joyas Isabel Guarch a crear Imperfection, una colección especial en colaboración con Palma Aquarium.

La idea de la nueva colección es dar a conocer el trabajo que realiza la Fundación Palma Aquarium con las tortugas marinas rescatadas después de quedar atrapadas en las redes, lo que les causa lesiones en sus aletas.

Los beneficios de las ventas de los colgantes serán destinados a la Fundación. De esta forma, Guarch aporta un granito de arena para generar conciencia y apoyo a los proyectos de protección del fondo marino promovidos por Palma Aquarium.

EXPOSICIÓN EN LA 6A

Los artistas Mateu Bauzá, Rafa Forteza, María Carbonero y Rafael Joan se han unido en una muestra conjunta en la Galería 6A. Las obras ahondan en la litografía desde cuatro perspectivas diferentes, pero unidas por ese hilo conductor. La inspiración, diversa en cada uno, traslada al espectador por las gimnastas de Carbonero, el mar de Joan o el silencio de Bauzá. Cuatro formas de abordar la técnica de la litografía o grabado que buscan sorprender a los visitantes.

‘OPEN SUMMER PARTY’

El beach club de Camp de Mar, Maria 5 Beach, celebró con varios centenares de invitados la apertura de la temporada. La Open Summer Party contó con diversas actuaciones en directo que clientes y amigos disfrutaron hasta altas horas de la noche.

Durante la fiesta, el beach club dio a conocer su propuesta gastronómica con diversos platos y cócteles, además de su novedosa mesa teppanyaki en la que degustar la cocina japonesa con las mejores vistas al mar.

EXPOSICIÓN EN LLORET

El claustro del Convent de Vistalegre acoge la exposición itinerante Fotos con historia, en ruta por Mallorca, una muestra que está en la recta final y que será clausurada en el mes de septiembre.

La exposición reúne a 58 fotógrafos con más de 232 fotografías que han reunido a lo largo de los meses de ruta por la isla. Aún estáis a tiempo de verla.

SANT JOAN

Durante las fiestas de Sant Joan, Ciutadella acoge a miles de mallorquines que van a disfrutar de estas fiestas tan arraigadas, no solo para los menorquines, sino también para todos los isleños de la isla vecina. Muchos son los rostros conocidos que se dieron cita, desde la inminente presidenta del Govern, Marga Prohens, hasta Ágatha Ruiz de la Prada o Manuel Valls, que pudieron disfrutar de tres días de una fiesta increíble y, lo mejor, la acogida de los ciutadellencs.