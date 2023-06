"La inteligencia artificial va a tener un impacto transversal en toda la medicina"

La lucha contra el cáncer ha encontrado un poderoso aliado en la inteligencia artificial. Y, aunque aún se encuentra dando sus primeros pasos, el oncólogo malagueño Emilio Alba (1980) no tiene ninguna duda de que supondrá una gran revolución para la medicina. El doctor Alba es el responsable de la Unidad de Oncología Intercentros de los Hospitales Universitarios Virgen de la Victoria y Regional de Málaga y ha dedicado toda su vida a combatir el cáncer, hasta convertirse en un referente en la investigación oncológica. A pesar de cuarenta años de carrera y una gran acumulación de méritos, recuerda a la perfección a la primera paciente que trató cuando era residente en Barcelona, pues asegura que, al final, "lo que más recuerdas son las caras de las personas".

¿Cómo puede ayudar la IA en el tratamiento contra el cáncer?

La IA ya se ha introducido a nivel diagnóstico con el análisis automatizado de imágenes, por ejemplo, en el campo de la radiología o de la anatomía patológica, ya es capaz de identificar muchos patrones que ayudan en el diagnóstico. Ahora, el siguiente paso que se está dando es el campo del procesamiento del lenguaje natural. Hay una gran cantidad de documentos escritos en texto libre, esto significa que es muy difícil encontrar patrones en ellos, pero, con técnicas de aprendizaje profundo, se pueden encontrar patrones y algoritmos que estén relacionados con factores clínicos. Por ejemplo, estamos estudiando que, solamente con lo que escriben los médicos y enfermeras en texto libre , podamos predecir qué pacientes van a ir a urgencia en los próximos 30 días después de la última consulta. Acierta 8 de cada 10 casos. Imagínate el impacto que esto puede tener

¿Qué otros avances se van a presentar en este II Simposio de Inteligencia Artificial en Oncología Médica?

Otro tema que va a presentar la doctora Ribelles es la aplicación en grandes masas de datos. En Málaga tenemos una base de datos con más de 65.000 historias de pacientes con cáncer. Por lo que, utilizando también técnicas de aprendizaje profundo podríamos averiguar, por ejemplo, porqué está habiendo un aumento de tumores digestivos en personas menores de 50 años. Este tipo de cosas antes no se podían hacer, pero, ahora, con la historia clínica electrónica, esta capacidad de computación profunda y con el procesamiento de lenguaje natural se podrían lograr grandes cosas en este campo.

¿Todo esto se está aplicando ya o aún está en fase de ensayo?

La aplicación de IA a radiología y anatomía patológica se está aplicando ya en muchos sitios. Pero el procesamiento del lenguaje natural ahora mismo está en fase de prototipo, se está investigando y necesita siempre validación humana. Igual que se está trabajando en encontrar fármacos sin laboratorios, es decir, simplemente con su conformación computacional. Pero todo es absolutamente a nivel de investigación, estamos empezando. Lo que está claro es que la IA va a tener un impacto muy importante en cómo se diagnostica, no solo el cáncer sino muchísimas enfermedades. Va a tener un impacto transversal en toda la medicina.

En los últimos meses, la inteligencia artificial se ha convertido en el centro de atención, pero usted lleva trabajando en ella muchos años...

Bastantes, y mucha gente más que nosotros. ChatGPT ha puesto el foco en la IA, pero la investigación, sobre todo en imágenes, se lleva haciendo muchísimo tiempo. La diferencia es que ChatGPT llega al gran público y lo otro no.

De hecho, desde hace más de tres décadas cuentan con el sistema de gestión Galén, ¿en qué consiste?

Es una historia clínica electrónica en la que hay ya 65.000 pacientes que se han ido acumulando desde que empezamos aquí en oncología hace treinta años. Son muchísimos los datos que hay en ese historial clínico electrónico y por eso lo estamos utilizamos como banco de prueba para testar los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural.

¿Y esto a nivel práctico en qué se traduce?

Esto se traduce, por ejemplo, en qué vamos a poder ver verdaderamente si en la provincia también están aumentando los casos de cáncer colorrectal en menores de 50 años, que es algo de lo que se ha escrito mucho en el mundo anglosajón. Y si se detecta, ver qué causas podrían estar relacionadas con ello. Una de las causas que ahora mismo se posiciona muchísimo son las alteraciones en la microbiota, es decir, que el hecho de tomar medicamentos indiscriminadamente tiene algunos efectos secundarios a largo plazo que no son de los mejores. De manera que, si tienes una gran masa de datos en la que puedes ver quien ha tomado antibiótico y quien no, ayudará a determinarlo.

¿En qué lugar se encuentra Málaga en la investigación de la IA en oncología?

En aplicación oncológica somos, sino el más potente, de los más potentes de España.

Con todos estos avances, ¿se ha abierto un nuevo debate en la ética médica? Como, por ejemplo, ¿cuál debe ser el papel del médico?

A nivel ético, por lo menos en la medicina, no tiene mucha relevancia. Ahora mismo hay un consenso generalizado de que todas estas técnicas necesitan siempre que al final lo supervise un humano. Por ejemplo, las técnicas que hay para la mamografía te dice si una imagen le parece maligna o no, pero, al final, el que decide si sí o si no siempre es una persona. No hemos llegado al punto de si va a sustituir a las personas.

¿Y cuál es el papel de las empresas tecnológicas en la transformación digital de la salud?

Las empresas tecnológicas son fundamentales en esta historia. Empresas como Google son las que tienen la metodología y el poder de computación para poder ayudar en esta historia. Todo esto sin una tecnología adecuada, no es posible.

Dejando la IA a un lado, ¿en qué momento está ahora la investigación contra el cáncer?

La investigación sobre el cáncer, salvo el momento de la pandemia en el que se paró un poco, está casi siempre a todo trapo porque es una enfermedad muy prevalente que afecta a mucha gente. Ahora mismo, unos de los tópicos más frecuentes de investigación es el tema del tratamiento de los tumores con la inmunoterapia o el diagnóstico precoz de la enfermedad con biopsia líquida. Es un tema interesante en el que cada vez hay más empresas tecnológicas metidas.

Hablando de la inmunoterapia, ¿en qué consiste las terapias CAR-T y en qué fase se encuentran?

En resumidas cuentas, es coger el linfocito (células del sistema inmunitario) de una persona, entrenarlo contra el tumor específico que tenga y volverlo a meterlo entrenado para que lo mate. Se utiliza de manera generalizada en linfomas y en leucemias, en tumores hematológicos. Ahora el punto está en ver si se puede utilizar también en tumores sólidos

A qué se debe que existan tantas desigualdades en cuanto al avance en tratamientos según el tipo de cáncer? La investigación en el cáncer de mama, por ejemplo, está más avanzada que otros como el de páncreas.

Yo creo que por dos cosas. Primero, por la frecuencia. Hay tumores que son más frecuentes que otros y, como la parte de la investigación la hace la industria farmacéutica, esta se centra más en investigar cosas frecuentes y eso muchas veces tiene sobre los fondos públicos, en el sentido de que los currículum sobre enfermedades frecuentes es más fácil que sean financiados que otros. Y luego creo que es por una cuestión social y política. Las mujeres se han organizado mucho mejor. Hay muchos lobbys, en el sentido bueno, de mujeres que apoyan o que hacen que los fondos públicos vayan más habitualmente al cáncer de mama que a otro tipo de tumores. Porque, por ejemplo, el cáncer de próstata es de los más frecuentes, pero se investiga mucho menos. Por lo que creo que la capacidad asociativa de las mujeres ha contribuido mucho a que se investigue el cáncer de mama.

La UE y la AECC se han propuesto para 2030 lograr superar el 70% de supervivencia, ¿es un objetivo realista?

Yo lo veo poco realista, aunque ojalá me equivoque. Los avances se están viendo, pero para un 70% dentro de 7 años habría que aumentar prácticamente un 15%, lo que significa un aumento del dos y pico por ciento de la supervivencia anual. Por lo que lo veo complicado. Aunque está bien ponerse un objetivo ambicioso.

Con la Covid-19 todos los esfuerzos se centraron en encontrar una vacuna y a la vista está los resultados, ¿se está poniendo todo el empeño que se podría en la lucha contra el cáncer?

Yo creo que podríamos dar más de sí. En el Covid-19 se vio claro. Desde que empezaron los casos hasta que llegó la primera vacuna no pasó ni un año. Y se trataba de una vacuna completamente novedosa con un ARN mensajero. Y, aunque es verdad que hacer una vacuna contra un virus es más fácil que combatir el cáncer, si se pusieran los mismos recursos de forma diferencial contra el cáncer estoy seguro que correríamos más.

El pasado mes de abril recibió la Medalla de Oro de la Provincia en reconocimiento a su trayectoria profesional. Al echar la vista atrás, ¿de qué se siente más orgulloso?

De los pacientes que yo he tratado. Al fin y al cabo, de eso va. Para mí, lo más importante es la gente a la que le he podido echar un cable. Es verdad que he hecho cosas importantes en investigación que no quiero minimizar tampoco porque me han costado mucho trabajo, y porque creo que he ayudado a construir una estructura asistencial y de investigación que es líder en España en muchas cosas. Pero, al final, lo que tú recuerdas más son las caras de las personas.