Existen notables contrastes culturales y económicos entre diversos países, pero algunos, como Francia y España, comparten vínculos históricos y proximidad geográfica, lo que les otorga ciertas similitudes.

Sin embargo, estas afinidades no se aplican de igual manera en todos los aspectos, especialmente en términos de precios. Resulta sorprendente cómo un producto puede tener un precio tan elevado en un lado de la frontera y, a tan solo unos pocos kilómetros, encontrar un supermercado con un precio totalmente diferente que justifique incluso cambiar de territorio durante algunas horas.

Recientemente, Ana Lucena, una usuaria de TikTok, experimentó esta situación y compartió una interesante comparativa de precios entre un supermercado francés y uno español. Aunque actualmente Ana reside en Francia, es originaria de Andalucía, por lo que está familiarizada con los precios españoles.

Una gran diferencia en los precios

Así, Ana decidió hacer una compra en un supermercado español, específicamente en una sucursal de la cadena Mercadona.

El vídeo de su experiencia ha generado gran repercusión en las redes sociales, acumulando más de un millón de visitas y cerca de 40.000 'me gustas'. La atención se centra tanto en el importe final de la compra (386,92 euros) como en el notable ahorro que supuso hacerla en España en lugar de Francia.

A pesar de la cuantiosa compra, Ana advierte sobre el impacto económico: "Me va a doler mucho, pero el ahorro también es enorme". La propia Ana reafirma esta afirmación en los comentarios del vídeo: "Créeme que me ahorro casi lo mismo que he pagado, que todo eso aquí en Francia me hubiera costado el doble".

El ticket de compra revela una amplia variedad de productos, desde alimentos hasta artículos de limpieza, higiene personal y belleza. Debido a la polémica suscitada, Ana decidió publicar un nuevo vídeo en el que mostraba los ahorros obtenidos en productos específicos.

En él, compara precios como el jabón de Marsella, con una diferencia de más de dos euros entre la versión vendida en España y la de Francia. También destaca las disparidades en mascarillas capilares, con diferencias de entre dos y cuatro euros, y la carne picada, que en España le costó siete euros por kilogramo, mientras que en Francia el precio fue de casi 13 euros.

Así, Ana ha logrado ahorrar un total de 30,47 euros al realizar su compra en Mercadona en lugar de hacerlo en un supermercado francés. Esto indica que el ahorro total de la compra sería aún mayor.