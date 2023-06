Diario de Mallorca refuerza sus contenidos económicos con el suplemento dominical Activos

Diario de Mallorca lanza a partir de este domingo el suplemento Activos, con el propósito de reforzar la oferta de contenidos económicos y ayudar a la comprensión de las complejas dinámicas de nuestro tiempo tanto en la isla como en el resto del mundo. El lector encontrará entrevistas a personas de relevancia, reportajes sobre temas de interés, opiniones plurales y análisis con las claves de las grandes decisiones que transforman el mundo y acaban afectando a empresarios, a inversores, a ahorradores y al bolsillo de los ciudadanos en su conjunto.

El suplemento Activos complementa con esta expresión impresa la información inmediata y de actualidad que se ofrece bajo el mismo título en la web, aportando una mirada de mayor profundidad, reflexiva y de luces largas en un contexto de cambios disruptivos, marcados por la digitalización, la inteligencia artificial, el cambio climático y la responsabilidad social. Cuáles son las tendencias socioeconómicas y las innovaciones que pueden cambiar la manera de vivir y de trabajar. Cómo se afrontan los retos de nuestra sociedad. Quiénes protagonizan la transformación. Dar respuesta a estos y a otros interrogantes de ámbito local y universal es el ambicioso objetivo del suplemento Activos, en el que participan periodistas de todas las cabeceras de Prensa Ibérica, grupo editor de Diario de Mallorca, y que ya distribuyen El Periódico de España, El Periódico de Cataluña, Levante, Información y Diari de Girona.

Bajo la dirección del director de información económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, el suplemento será coordinado en Mallorca por Toni Travería, periodista de amplia trayectoria que ha trabajado entre otros medios en IB3 radio y televisión, y en áreas de comunicación de ISBA SGR, del Govern balear y del Real Mallorca, además de haber publicado libros de empresa y biografías.

Activos se presentará encartado con el ejemplar del domingo, sin coste adicional alguno para el lector, del mismo modo que los jueves se distribuye el suplemento literario Bellver en Abril. En esta reorganización de contenidos de Diario de Mallorca, algunas secciones de La Almudaina, que dejará de editarse, podrán encontrarse en otras secciones del periódico. Cultura y Sociedad llevará los sábados los apuntes de gastronomía de Antoni Tugores y Bartomeu Font, y los domingos la sección de crónica social ‘Hoy no me puedo levantar’, además de la columna ‘Oblicuidad’ de Matías Vallés. Los domingos también se ofrecerá una sección específica de Medio Ambiente. La viñeta humorística de ‘Pau per tots’ se publicará en la sección de Opinión todos los lunes.