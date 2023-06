Laura Escanes está inmersa en un nuevo proyecto televisivo en la montaña, lo que la ha llevado a alejarse temporalmente de Madrid. Este cambio ha implicado separarse por un tiempo de su pareja, Álvaro de Luna, y de su hija Roma. Aunque no se puede afirmar que esto haya desencadenado una crisis en la pareja, hay ciertos detalles que indican que podría estar ocurriendo algo en su relación.

Ha sido Salseoentiktok quien ha sacudido las redes al insinuar que Laura Escanes y Álvaro de Luna podrían estar atravesando una etapa complicada en su vínculo amoroso, coincidiendo con su “separación” debido al trabajo. Las sospechas han surgido a partir de la ausencia de interacción en redes sociales entre ambos, lo cual nos tenía acostumbrados a comentarios, likes y fotos juntos. De repente, todo se ha desvanecido.

Laura Escanes está pasando una temporada en los Pirineos catalanes, donde su visibilidad es reducida, pero hace pocos días la influencer viajó a Madrid para cubrir un evento que coincidió con el lanzamiento de la nueva canción de Álvaro de Luna en colaboración con Marlon. ¿Y qué hizo sospechar? Pues que no hubo ningún indicio de reencuentro en sus perfiles de redes sociales, ni en las historias, ni en ningún otro lugar.

A esto se suma el hecho de que el cantante publicó el videoclip de su nueva canción, en el cual participa como directora su exnovia, quien comentó en la publicación: "Mis neneeeeee" acompañado de un emoticón de fuego.

Hasta aquí todo parecía normal, pues son dos ex que mantienen una buena relación y trabajan juntos. Sin embargo, el comentario fue eliminado 48 horas después. Además, Laura Escanes no comentó ni dio "me gusta" a la publicación.