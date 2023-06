No, no crean que el titular de esta semana viene relacionado con la ‘guerra’ alemana contra los fresones de Huelva; tema que por otra parte nos parece incluso ofensivo. Vaya por delante que en esta crónica somos defensores a ultranza del medio ambiente, pero eso no quita que nos moleste esta guerra gratuita en plena temporada de recogida de tan rojo manjar, con las terribles consecuencias que eso conlleva.

Dos apuntes sobre la fresa que espero estimulen su consumo entre vosotros. Primero, son de la misma familia que las rosas, así que no regalen un ramo de estas flores porque hoy lo moderno es regalar una maceta de fresas que será un excelente presente. Segundo, posee más vitamina C que las naranjas. Ahí lo dejo. Seguimos. Resulta curioso, no sé si por casualidad o causalidad, que últimamente en diversos eventos los DJs han estado pinchando los éxitos más conocidos de los Fresones Rebeldes. El grupo que seguro ustedes recordarán surgió en la década de los 90, con una música muy influenciada por los 80, en particular por la movida madrileña. La cuestión es que parecen volver con más energía que nunca y se han vuelto a poner de moda entre los DJs más populares. Me da que los escucharemos con frecuencia en las verbenas este verano, quedan avisados para que se aprendan sus canciones. Y sin más canciones, procedo a la voz de ya a contaros todo, todo y todo lo que ha acontecido esta semana. TORNEO DE GOLF SOLIDARIO PROA El Golf Son Muntaner acogió la XVIII edición del Torneo Benéfico de Golf Proa Group a beneficio de ADAA. El tradicional torneo se celebró por primera vez bajo el nombre de Proa Group, que asume las riendas y seguirá con la tradicional cita. Más de cien jugadores de las diferentes empresas colaboradoras se midieron en el campo por una buena causa. Posteriormente se celebró una comida en el restaurante de Son Muntaner como agradecimiento a todos los colaboradores en la que tuvo lugar la gran rifa solidaria que repartió grandes premios. La jornada concluyó con la entrega de trofeos. BOUTIQUE HOTEL EN LLUCMAJOR Llucmajor se ha convertido en uno de los pueblos mas prometedores de la isla por su apuesta por un turismo de calidad que cuenta ahora con un gran impulso gracias a la apertura del Hotel Boutique España. El establecimiento está situado en un edificio histórico que en el pasado ya se dedicaba a este menester, pero que como muchos otros con el paso del tiempo se destinó a otros usos. Ahora revive el esplendor de su encanto pasado y suma a esta revitalización el recién presentado restaurante Alfaro. La inauguración del hotel y del restaurante causó un impacto muy positivo en la vida de la localidad. El evento fue uno de los más concurridos de la semana, demostrando el entusiasmo y el interés que ha suscitado esta nueva oferta turística en Llucmajor. SANTA MODA Las bodegas Santa Catarina suman un evento más a sus ya conocidos Santa Navidad y Santa Panela. Tres días de pop-up han dado el pistoletazo de salida a Santa Moda, un encuentro de quince firmas de ropa y accesorios para celebrar y vivir el estilo de vida mediterráneo. El desfile de inauguración permitió a los asistentes vivir la moda entre las viñas y apreciar marcas como Folklorious, Ikatela, Little Big India, RosarioP Estudi, Sommits, Tania Presa & Natividad Castillo. O joyas de Mamaplata Formentera, Monnur o Verdmarí, entre otros. Las propuestas de moda se presentaron bajo la dirección artística de José Ojeda y Sergio Quesada. Para poner el broche de oro, después del desfile los más de doscientos invitados degustaron los vinos de la casa, maridados con jamón de Jamón & Embutido Extremadura. Descubrieron los productos de la nueva y exquisita firma gourmet Bibliotèque Espagnole, y para quienes no beben alcohol tuvieron la opción refrescante y dulce de bebidas Puig. La decoración corrió a cargo de Exclusive Catering y Otro Cantar. DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS Las Fuerzas Armadas celebraron su día grande con una exposición en el Parc de la Mar pensada para que grandes y pequeños tuvieran oportunidad de observar el trabajo que realizan cada día. La celebración comenzó con el izado de bandera, presidido por la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, y el comandante general Fernando Gracia. El publico paseó por las diferentes carpas situadas en el parque que contenían exposición de material militar y en las que también participaron la Policía Nacional y la Guardia Civil. DUSTY DECO El estilo escandinavo de Dusty Deco ha aterrizado en la zona más cool de Palma: Santa Catalina. Se trata de un espacio decorativo ecléctico, con todo el savoir faire de sus dueños Lina y Edin Kjellvertz, unos apasionados de los viajes, el arte y los muebles vintage. El nuevo espacio de venta cuenta con una buena muestra de sus muebles y decoración de marcado estilo contemporáneo, pero con gran impacto visual. A la inauguración acudieron amigos, arquitectos, diseñadores, interioristas y profesionales del sector que brindaron por este nuevo lugar de encuentro que se abre en nuestra ciudad. EXPOSICIÓN DE JUAN MANUEL PASTOR El Hotel Artmadams nos sorprende de nuevo con la exposición del pintor Juan Manuel Pastor titulada «Arquitecturas fragmentadas». La muestra, compuesta por diecisiete obras, ha sido organizada por la Hermandad Nacional Monárquica de España. Como no podía ser de otra forma, el discurso de bienvenida corrió a cargo de Manuel de Caso, delegado de la organización en Baleares. En palabras del artista, sus cuadros son una visión fragmentada de algunos edificios de Palma, como la Catedral o la iglesia de Sant Francesc; una visión sesgada pero hermosa de obras arquitectónicas. Aún estáis a tiempo de visitarla, estará abierta hasta el 15 de junio.