La sabiduría popular, acumulada a lo largo de siglos de experiencia, ensayo y error no se equivoca, y nos recuerda hoy más que nunca un conocido refrán: «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo». La lluvia tan esperada en meses pasados se ha concentrado en unas semanas, cohgiéndonos a todos por sorpresa. Aunque hayamos comenzado el mes de junio, el paraguas y el chubasquero siguen siendo elementos indispensables en el equipaje diario. La tía Murphy ha sacado del armario sus mejores galas para no acabar con una bolsa del Pryca en la cabeza; dispuesta a todo menos a perder el glamour.

Imagino que al igual que servidora, muchos de ustedes aun están con la resaca de las elecciones autonómicas y municipales. Cuando parecía que podíamos irnos de vacaciones tranquilos, ¡zas! El presidente del Gobierno de España nos anuncia que posterguemos nuestros planes. Una vez más nos vemos envueltos en la vorágine electoral, y no queda otra que esperar hasta que se elijan los miembros de las mesas electorales porque legalmente no podemos negarnos a ser parte de ellas, salvo circunstancias excepcionales. Y no, las vacaciones del pueblo o una uña rota no son consideradas causas suficientes, lo digo para aquellos avispados que estén leyendo estas líneas. En fin, sigo aquí en la lucha por contarles todo lo que sucede y acontece en nuestra ciudad, mientras intento sobrevivir en el intento. Sin más dilación ¡comencemos! FORO 1000 EMPRESAS Organizado por el Club Diario de Mallorca y en colaboración con el Banco Sabadell, Deloitte y Engel & Wölkers, se celebró la cita anual que reúne a las 1.000 empresas más destacadas de las islas, un foro donde se analiza la radiografía de la actividad empresarial isleña. Esta edición giró en torno a la Inteligencia Artificial aplicada a las empresas y el servicio al cliente. Durante el evento se concedieron reconocimientos a Adolfo Utor (empresario del año), Miguel Bordoy (empresa familiar) y Xavier March (empresa innovadora). Sin duda la nuestra es una tierra de empresarios. OPENING CHAMBAO Se ha abierto la temporada de ‘openings’. Esta semana la ciudad se llenó de entusiasmo y grandes expectativas ante la apertura del UM Chambao en Puerto Portals. Raquel Moreno, directora comercial de Umami Group, ejerció de magnífica anfitriona. El resto lo hicieron el buen ambiente, las olas del mar y una atmósfera llena de energía que envolvía el espacio, así como a los numerosos amigos y clientes que asistieron. Baile, cócteles y una amplia oferta gastronómica se convirtieron en los elementos clave que permitieron a los invitados disfrutar al máximo de la velada. Una inesperada lluvia hizo acto de presencia durante un breve periodo, pero afortunadamente fue pasajera y permitió que el resto de la noche transcurriera en un ambiente de diversión. INAUGURACIÓN MO La marca Multiópticas ha logrado popularizar el uso de gafas y gafas de sol como complemento de moda. Continuando con su éxito han inaugurado una nueva tienda, más amplia y diáfana en el municipio de Manacor. La finalidad es brindar a sus clientes la oportunidad de probarse las nuevas colecciones en un espacio amplio y cómodo. La nueva tienda en Manacor se convirtió en punto de encuentro para los amantes de la moda y las gafas, un evento que reunió a clientes y amigos que pudieron probarse la nueva colección cápsula apadrinada por rostros conocidos como Victoria Federica Marichalar o el diseñador Juan Avellaneda. El ambiente festivo de la inauguración fue amenizado por el DJ Juan Campos, quien deleitó con una selección musical que ambientaba perfectamente la ocasión. Su música enérgica mantuvo a los invitados animados y disfrutando de la atmósfera festiva. PRESENTACIÓN DE ‘CLARO OSCURO’ En el acogedor salón principal del Brondo Architect Hotel asistimos a la esperada presentación del libro Claro Oscuro, de la artista y escritora Vesna Zeta Mimica. Se trata de una colección de microcuentos que promete transportar a los lectores a un mundo de emociones y reflexiones con solo unas pocas palabras. El evento comenzó con la cálida bienvenida de la autora, que estuvo acompañada por la comisaria de arte Pilar Ribal y el escritor Carlos Jover. Los tres compartieron una tertulia sobre el proceso creativo, la inspiración y cómo se había fraguado la presentación de este libro, a la luz y el calor de una chimenea el invierno pasado. La autora nos reveló que es un libro muy íntimo, desarrollado durante el periodo de pandemia. En él muestra su visión del mundo a través de la imaginación. Con voz cautivadora, Pilar Ribal leyó sus microcuentos favoritos, mostrando gran habilidad para transmitir las emociones que se desprenden de cada uno de ellos. Hizo que los asistentes se sumergieran en historias llenas de amor, esperanza y desafíos. NIT DEL VI Una agradable tarde presidió en el patio del Centre Cultural de La Misericòrdia la fiesta anual del vino de las pequeñas bodegas la Nit del Vi 2023. El evento está organizado desde hace más de quince años por la asociación Petits Cellers, que reúne a 48 bodegas y pequeños productores de la isla. La Nit del Vi es una ocasión excepcional para descubrir las novedades del año y degustar la amplia variedad de vinos rosados, blancos y tintos. El consumo de vinos de Mallorca va en aumento y cada vez más gozan de mayor reconocimiento y valor. En esta edición de 2023 participaron 35 bodegas y cellers. Fue además un encuentro benéfico porque parte de la recaudación será destinada a la organización Mater, que se dedica a brindar atención integral a personas con diversidad funcional. CONVENIO AAVIB y SA BASSA BLANCA La Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears ha firmado un convenio con el Museo Sa Bassa Blanca de Alcúdia. El convenio representa una gran oportunidad para los artistas acreditados como miembros de la AAVIB y otras asociaciones de este colectivo afiliadas a la Asociación Internacional de Artistas en Baleares. A partir de ahora, podrán disfrutar de entrada libre de manera perpetua en este museo tan destacado. Esta alianza entre la AAVIB y el Museo Sa Bassa Blanca es un hito importante para la comunidad artística de Balears. Ofrece a los artistas la oportunidad de acceder a una fuente de inspiración y conocimiento de forma gratuita, al tiempo que promueve la colaboración y el reconocimiento de su talento. ACUERDO ENTRE FLOR DE SAL D'ES TRENC Y CLEANWAVE Nos trasladamos a las salinas de Flor de Sal d’Es Trenc para asistir a la presentación de su colaboración con Cleanwave Foundation. De las líneas estratégicas destacan su compromiso con la promoción del consumo de agua potable libre de plásticos y la educación medioambiental. La venta de botellas reutilizables promovidas por la Fundación fue uno de los argumentos centrales, con el compromiso de Flor de Sal de venderlas en sus puntos de distribución con el objetivo de apoyar la iniciativa del Cleanwave Movement para reducir significativamente el uso de botellas de plástico de 0,5 L. Con cada botella reutilizable vendida, se ahorran más de 500 botellas de plástico al año, lo que representa un impacto positivo para el medio ambiente de forma continua. Además, la empresa financiará cuatro talleres de educación medioambiental impartidos por Cleanwave Education. Estos talleres estarán dirigidos a más de 60 jóvenes en riesgo de exclusión social del municipio de Campos. El objetivo de estos talleres es transmitir la importancia de llevar un estilo de vida sostenible y concienciar sobre la protección del medio ambiente.