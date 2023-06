El buque 'Ártabro', que se encarga de la misión de búsqueda, localización e inspección del pecio del 'Villa de Pitanxo', se dispone a bajar un Rov submarino, el "Triton" a la estructura metálica que fue localizada este viernes en la zona del hundimiento del pesquero para comprobar si se trata del buque gallego que naufragó en febrero de 2022, según han informado los familiares de las víctimas.

Ante esta noticia, la portavoz de los familiares, María José de Pazo, ha trasladado que se encuentran "expectantes y esperanzados", aunque también ha señalado que les han advertido que la confirmación no será "inmediata", ya que es posible que este sábado todavía no obtengan respuesta "con certeza" de si es el Villa de Pitanxo o no.

"Hay que esperar, pero ya vamos avanzando, porque ya va a bajar el Rov y estamos cada vez más cerca de saber la identidad de esa estructura metálica que las familias pensamos que es el Pitanxo, pero con cautela, puesto que aún no tenemos la certeza", ha insistido.

En esta misma línea, María José de Pazo ha reiterado que las familias de las 21 víctimas se encuentran "esperanzas de que sea" el buque gallego, pero siempre "con cautela hasta que se confirme todo".

Naufragio e investigación

El pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' naufragó a 450 kilómetros de la costa de Terranova en febrero de 2022, acabando con la vida de 21 de los 24 marineros a bordo. A partir de ahí, las familias de los fallecidos han tratado de averiguar qué sucedió, por lo que siempre han pedido que se baje al pecio para buscar pruebas.

Durante la instrucción, el juez ha tomado declaración al patrón del pesquero, Juan Padín, en calidad de imputado, a su sobrino Eduardo Rial y al marinero Samuel Kwesi, como testigos, al ser los únicos supervivientes del naufragio.

La investigación judicial se debe a que Samuel Kwesi ofreció una versión que contradice la expuesta por Padín y Rial, y que apuntaría a posibles negligencias por parte de estos que habrían desencadenado en la tragedia.

Tras tomarles declaración, el magistrado prohibió salir de España al patrón del pesquero, le retiró el pasaporte y le impuso la medida cautelar de comparecer cada quince días en sede judicial y estar localizado. Ahora, la inspección del barco servirá de prueba para el caso.