“Nos inculcan mucho que si una chica se cae debe levantarse y seguir, porque esa es la vida”: aunque se coronó como Miss Continental Mediterráneo hace poco, Alba Rodríguez se maneja con soltura frente a las cámaras desde que era pequeña y soñaba con ser “una princesa”. La palmesana de 22 años compagina su vida sobre las pasarelas de concursos de belleza con un Grado en Criminología y su pasión cuidando niños. Una joven que, según ha afirmado al Diario de Mallorca, tiene “las cosas muy claras” y cuyo esfuerzo la ha llevado a representar a las islas en Miss Continental Spain a principios de julio.

¿Cómo se prepara una Miss?

La mallorquina posará junto a la bandera de Baleares en Marbella en poco más de un mes. Miss Continental Spain será su primera concentración a nivel nacional desde que hace cinco años empezara a rodar por certámenes de belleza. La joven ha comentado que prepararse no le supone una carga: “Cuando practico por casa siempre me dicen ‘¿Otra vez estás igual?’ y es que me sale solo. Lo llevo dentro. Le dedico mucho tiempo: no me da tiempo para hacer nada más”.

Para Rodríguez, lo fundamental es una “buena formación” en pasarela, oratoria y proyección escénica. En su caso, ensaya el desfile dos veces a la semana y entrena de tres a cuatro días semanales con un entrenador personal, con tal de superar las pruebas físicas de fuerza y resistencia.

A su preparación física, se le suman el estudio de cultura general y un trabajo de redes sociales. “Es un proceso muy lento. A veces te frustra que haces cosas y no ves el resultado, pero a la larga se recompensa aunque no ganes la corona”, ha sentenciado la Miss. En cuanto a su trabajo tras la pantalla, ha reconocido que los retoques fotográficos y la falta de autenticidad en los perfiles de internet son una realidad.

“No puedes subir una foto que dañe mucho tu imagen, tienes que estar perfecta. Sin embargo, el mensaje tras mis redes sociales es que los cánones de belleza se tienen que romper, que ya no existe un 60-90-60, aunque muchos certámenes lo sigan imponiendo. Todo eso se tiene que dejar a un lado, no es una limitación para participar: hay chicas con muchísimo potencial que no tienen ese aspecto físico, pero tienen los valores para ser Miss”, ha sentenciado Rodríguez.

Hay chicas con muchísimo potencial que no tienen ese aspecto físico, pero tienen los valores para ser Miss

“La prueba que me pone más nerviosa es la de las pruebas físicas, pero mi entrenador me ha dicho que lo tengo dominado porque llevo cuatro meses preparándome y cada semana mi fuerza va aumentando. Otra cosa que me pone nerviosa, aunque son nervios buenos porque te mantienen alerta y luego se convierten en satisfacción, es la parte de salir a la pasarela”, ha confesado.

La importancia de la salud mental

El último punto que ha destacado de su formación como Miss es el fortalecimiento de la salud mental: “Es algo que he querido trabajar porque sé que este mundo (de los concursos de belleza) es muy complicado. Siempre vas a recibir críticas, sobre todo hacia el físico: si te las tomas como algo negativo luego te pasa factura”.

Alba Rodríguez ha recordado cómo hace poco viajó a Cádiz para asistir a la coronación de otra Miss: “En ocasiones como esa te encuentras a chicas maravillosas”. Y es que, más allá de rivales en la competición, la mallorquina ha confesado que son “compañeras”, y que es “reconfortante” ver ganar a una buena persona, que no duda en echar una mano (o más bien un tacón) a quien lo necesite.

La mallorquina ha adelantado que viajará con anticipación al certamen para poder estar en “calma” los días previos, “disfrutar” su paso por la pasarela y “vivir la experiencia”.