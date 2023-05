Como en la película de Apolo 13, ¡Houston tenemos un problema! Eso debieron decir las diseñadoras que han dado mucho de que hablar en las últimas semanas, a raíz de su negativa a continuar con el diseño del vestido de novia perteneciente a una de las mujeres más famosas del momento: la Marquesa de Griñón.

Los dimes y diretes han corrido como la pólvora. Que si ella lo quería de una manera y el vestido era otro. Que si la marquesa tenía que hacer un número de post en su cuenta de Instagram y no los hizo…. Si habéis seguido el culebrón patrio de estos días ya sabéis de qué os hablo.

La primera cuestión que viene a mi cabeza es: ¡A caballo regalado no le mires el dentado! Si te van a regalar el vestido, qué tienes tú que ir a protestar. ¡Ah! Pero aquí saltan las alarmas porque se ha convertido en casi ley que los denominados influencers no pidan, sino que exijan cosas gratis. Y que además les paguen, invocando a esos miles de seguidores que supuestamente forman comunidad con ellos cada día.

Reconozco que el uso de este tipo de perfiles es una ardua labor para un profesional del marketing o de la comunicación. Hay que comprobar su relevancia real ante esos seguidores, y tengo la sensación de que la mayoría de empresas de marketing se conforman con la ‘viralización’ de contenido que consiguen trabajando con ellos. Si lo analizáramos con detenimiento, en la mayoría de los casos nos daríamos cuenta de que los fans de esos personajes no son relevantes o no son el perfil adecuado para la marca o marcas con las que trabajan. Lo peor viene después, cuando a estos les niegan lo que solicitan. Entonces se enfadan y amenazan con hablar pestes de la firma en cuestión en todas sus redes sociales. Así funcionan muchos.

Volviendo al vestido, me quedo con las declaraciones de Carmen Lomana al respecto: «Si quieres un Chanel, cógete un avión, vas a Chanel y lo pagas. Pero lo queremos todo gratis y que nos paguen. La marquesa no ha ido, pues sabía que la firma francesa no iba a pasar por el aro». Queda dicho.

Mejor que la telenovela de la semana es nuestra crónica de lo que hemos hecho durante los últimos siete días, que por cierto se han ido volando.

FORO BANCO SANTANDER

El Foro Banco Santander, con la colaboración de DIARIO de MALLORCA, reunió a expertos del sector turístico para analizar las nuevas tendencias. El Club acogió este encuentro con la participación de los empresarios más relevantes de la industria en la isla, como la presidenta de la FEHM, María Frontera; Toni Horrach, de HM Hoteles; Toni Mercant, de Balearia, o la empresaria Esther Vidal. Celia Torrebadella, delegada del Banco Santander, ejerció de anfitriona junto a Ángel Rivera, CEO de Santander España. En su intervención, Rivera destacó la intención de la entidad de convertirse en auténtico socio para la transformación de las empresas.

MALLORCA LIVE FESTIVAL

El llamado ‘Coachella Europeo’ hizo vibrar nuevamente a todos los asistentes de la sexta edición. Durante tres días, más de 65.000 personas se dieron cita en Calvià con un cartel del más alto nivel que cerró The Chemical Brothers y que contó con Black Eyed Peas, The Kooks, Quevedo o Viva Suecia, entre otros.

El festival ya denota su madurez. La organización ha ido aprendiendo cada edición de los fallos y este año la logística ha sido brutal. Admirable conseguir su primer Plan de Movilidad para reducir tubos de escape y proteger el medio ambiente. Casi diremos que ha rozado la perfección el ambiente, el flujo de gente y su life style merecen admiración. Enhorabuena a Álvaro Martínez y su equipo por un gran festival que ya cuenta con prestigio internacional.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA

El Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Baleares (COIBA) celebró el Día Internacional de la Enfermera 2023 con un acto en Mallorca de homenaje a las enfermeras y enfermeros de Balears que hacen posible que la población reciba unos cuidados de calidad, humanizados y basados en la evidencia científica. En la celebración se entregaron las insignias de plata a las enfermeras que han cumplido 25 años de dedicación a la profesión, y las de oro a las enfermeras que se han jubilado en agradecimiento a su contribución a lo largo de su carrera.

COOPERATIVA FARMACÉUTICA

La Asamblea General de Cooperativistas Farmacéuticos de Baleares reunió a casi todos los socios para celebrar su cita anual. Cerraron el acto con una comida de compañerismo en el Hotel GPRO Valparaíso.

ESSENTIALLY MALLORCA

La iniciativa de carácter privado que trata de situar a la isla como reconocido destino de turismo de lujo, Essentially Mallorca, reunió a los medios de comunicación en un desayuno celebrado en el Puro Grand Hotel para explicar los datos con los que afronta la nueva temporada, así como algunos de los logros conseguidos hasta la fecha.

Entre otras cosas su vicepresidenta, Mar Suau, y la gerente, María Renart, nos explicaron que uno de los principales atributos de Mallorca como destino turístico de lujo es la sostenibilidad y la calidad de sus servicios, y que este año 2023 es el de la consolidación como destino de lujo internacional.

Un dato: el cliente de lujo que visita nuestra isla gasta diez veces más que el turista medio. Nos quedamos con dos claves expresadas por Mar Suau sobre este tipo de turista. Uno, «no piensan cuánto cuesta, sino qué representa»; y dos, en Mallorca «pueden vivir todo lo que les apetece, en poco tiempo y en un espacio manejable».

CUERPOS ESPECIALES

El programa de Atresmedia Cuerpos Especiales visitó Mallorca. Los presentadores Eva Soriano e Iggy Rubín al frente de este morning show hicieron las delicias y arrancaron carcajadas de los admiradores y seguidores presentes en la sala, durante las cuatro horas que dura programa.

ANIVERSARIO VETERINARIA BENDINAT

Nick Murgatroyd y el equipo de Veterinaria Bendinat celebraron con amigos y clientes su veinte aniversario. La fiesta se llevó a cabo en sus instalaciones donde, tanto las mascotas como los propietarios, disfrutaron de la compañía y brindaron por veinte años más.