La segunda Feria del Orgullo Friki del Fan Mallorca Shopping, celebrada este sábado, 27 de mayo, ha sido la oportunidad de comprobar que los cosplayers (quienes encarnan a un personaje) y cosmakers (quienes realizan el traje) forman un colectivo más que orgulloso de llevar al extremo su afición por el anime y el manga, que engloba a mucha gente joven, también a niños, y que impera la buena sintonía entre ellos.

Los participantes en esta feria, tanto el público, como los responsables de los estands de tiendas especializadas, han soportado estoicamente la alta temperatura y el sol que ha caído esta tarde en el exterior del centro comercial Fan Mallorca. Peluches, tazas, libros, toallas, colgantes, figuras, gorras y una buena cantidad de objetos relacionados con el manga y el anime están a la venta en las paradas instaladas. Univers del Còmic, Tristant Shop, The Good Friki, Kaito Shop, Ominiky Ediciones, Dibuart, Burotatxo, Woomics, Mallorca Gadgets y Hero3DStudio, además de EDIB – Grupo Fleming han formado parte de esta cita.

La feria también ha permitido admirar lo realizado por los cosmakers, con horas de dedicación y trabajo artesanal para dar vida a personajes o crear uno propio. Junto con los cosplayers han participado en el concurso para elegir al mejor de la tarde.

Noah Porto, de 22 años, ha elegido ser un demonio japonés y ha aparecido con la cara y parte del cuerpo maquillados, con alas negras, cuernos, falda larga blanca y demás detalles que realmente han llamado la atención. «Yo he hecho la interpretación de cómo sería un jarrón convertido en un Yokai. He tardado unas cuatro horas solo con el maquillaje, además de hacer todos los accesorios, que habré tardado unas cinco horas. La falda también la he cosido, en no más de dos horas... Así que, en total, un día completito para hacer el cosplay solo para hoy», ha explicado. Ella es habitual de este tipo de eventos desde hace un año y asegura cada vez hay más oportunidades de reunirse y exhibir su creatividad. «No somos muchos los cosmakers, pero los suficientes para tener un buen evento», ha afirmado.

Muchos de los aficionados al anime se han fotografiado con los cosplayers. «Cada vez que nos piden una foto, es magnífico», ha comentado Cristian Montero, de 20 años, ataviado como Tanjiro Kamado con chaqueta de cuadros verdes y negros, retocada para dejarla mejor, con peluca hecha a mano, pantalones negros y portando a la espalda una caja, obra de su padre, que ha invertido "dos o tres días". También habitual de este tipo de concursos, este sábado ha acudido «para disfrutar», indeciso de si participar en la competición. «Todo empezó por Dragon Ball y a partir de los 13 años empecé a descubrir las páginas web de anime, luego llegó Naruto y la afición a leer manga", recuerda de cómo se enganchó a este mundo, que en este sábado se ha mostrado orgulloso de ser friki.