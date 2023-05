El pasado jueves, la infanta Sofía hizo la confirmación junto a sus compañeros del colegio Santa María de Los Rosales. Le acompañaron los Reyes Felipe y Letizia, la Reina Sofía y los padres de doña Letizia, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, acompañado por su mujer Ana Togores.

Sofía vestía un estiloso mono en un vibrante fucsia con detalle cut out en el abdomen (que ha traído mucho debate), zapatos planos, cartera de mano nude y su larga melena suelta. ¿Qué ha ocurrido exactamente con la vestimenta de la infanta?

La controversia gira en torno al corte cut out que dejaba a la vista parte de la zona superior de su tripa, algo que muchos han tachado de "inapropiado". Jaime Peñafiel, periodista experto en la Casa Real, conectó en directo con Joaquín Prat en "Ya es mediodía" y analizó el reciente evento religioso de la Familia Real: "Las niñas no iban bien vestidas porque era un acto religioso, guste o no guste. Iba enseñando la tripa, sin mangas…".

El medio 'El Español' ha consultado a Marina Fernández, directora de Comunicación y Relaciones Internacionales del Grupo Escuela Internacional de Protocolo, y a Jesús Reyes, periodista especializado en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación, para saber qué opinan los expertos de este look.

Fernández afirmó, de manera contundente: "La infanta Sofía va vestida para su confirmación, tal y como van vestidas la mayoría de sus compañeras de clase y tal y como van vestidas la mayoría de niñas españolas de su edad que son protagonistas de una ceremonia similar". "Es cierto que en los sectores más tradicionales aún no se considera en absoluto apropiado mostrar la parte superior de los brazos o esa pequeña zona cut out del abdomen, pero esta costumbre evoluciona y ahora nadie -o casi nadie- se sorprende al ver entrar por el pasillo de la iglesia a una novia con un vestido palabra de honor", agregó la experta en respuesta a las preguntas del mencionado medio.

"Lo que está haciendo la Casa Real es acercar la figura de Sofía a su generación. Hay un mensaje de modernización a través de la imagen de Sofía, que es jovencísima y se acerca, de esta forma, a esas niñas", añadió Fernández.

"Cuando ves la foto de la infanta Sofía, cuando un español o un extranjero ve esa foto, no se observa una representación contraria a la de la cultura o la de los valores españoles. Al revés, va vestida como una chica de su edad. De hecho, está haciendo marca España no solo a través de la firma Cayro Woman, que es sevillana, sino también a través de su imagen", concluyó.

El reconocido estilista Jesús Reyes coincide con Marina Fernández al afirmar que el mono elegido es más que adecuado, es perfecto: "Este mono cut out en color rosa fucsia es perfecto para jóvenes de 16 años, como es el caso de la infanta Sofía. Una propuesta de estilo que indica, primero que tiene poder decisión sobre su armario, porque creo que se le ha dado libertad para optar por esta propuesta, que no es nada arriesgada desde mi punto de vista, pero puede llamar la atención por dejar parte del abdomen".

La infanta está siguiendo "la estela de su madre al optar por una propuesta bastante similar a la que lució la esposa de Felipe VI hace justo un año", destaca Reyes, que cree que "la infanta Sofía se está convirtiendo en un nuevo referente de moda en la Casa Real española".