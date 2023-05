Los años no pasan en balde, eso dice el dicho y servidora da fe de ello. Antes una afrontaba la llegada del fin de semana con alegría y energía sin fin. Era incluso capaz de irse de trabajo + juerga a Madrid para volver en el primer avión, o sea a las seis de la madrugada, y sin despeinarse. Pero… el tiempo ha pasado y ya nada es lo que era. Una no deja el «ay» en la boca desde el momento en que los pies tocan el suelo al levantarse. Nuestro único deseo es llegar a la cocina para tomar la aspirina del día o llamar a la grúa para conseguir dejar la cama.

Menos mal que soy de las que admiten su edad, porque en nuestras islas mucha gente no es capaz de admitir la suya. Dicen que cumplen 41 o 51 cuando en realidad ya han pasado los 61. Pregunta dominical: ¿Por qué será tan difícil admitir la edad?

Como decía antes, servidora era la reina de la marcha. Lamentablemente esta semana me he dado cuenta de que he pasado al club de las «señoras». Mi mente y entusiasmo estaba en el Mallorca Live Festival, nuestro «Coachella mallorquín», dándolo todo, pero mi cuerpo estaba en algún lugar de la mancha, más perdido que un sabueso en un submarino.

Hablando del MLF, es de agradecer que se organicen festivales y eventos de gran envergadura en la isla porque nos sitúan como punto de referencia en el mundo, y no solo en el ámbito turístico. Además nos ofrecen ese singular universo que se da a pie de polvo y pala, o sea fuera del escenario. Cuando una es observadora es capaz de descubrir singulares ‘perlas’ estilísticas dignas de una crónica específica que aportan una experiencia sociológica merecedora de análisis en profundidad. Podemos decir que en su mayoría abundan damas y caballeros de mirada despistada, aunque quizás lo podemos atribuir a que más de una y de uno podría adquirir un espejo y mirarse en él antes de salir de casa. Consejo del día: comprarse una lámina de cristal reflectante y, sobre todo, observarse.

Dicho esto, ¡venga! Vamos a nuestra particular fiesta de los domingos y paseemos por una semana que ha estado cargada de sitios, anécdotas y cosas que contar.

LLEGA ‘CICLOP’

Una nueva familia de vinos mallorquines y ecológicos ha nacido de la mano de Licores Moyá. Una gama de vinos agradables, frescos y refrescantes. Toni Fernández, sumiller de Moyà en colaboración con el equipo de enología de la Bodega de Can Axartell, han sido los creadores de esta nueva línea de vinos muy veraniegos que acompañan de manera absoluta a cualquier hora del día; la idea es evocar la esencia de la auténtica vida isleña en cada sorbo.

Para acompañar tan magnifica añada, el artista conceptual Javier Rosselló ha diseñado la etiqueta de estos vinos inspirándose en una de sus obras. Se trata de un mapa de Mallorca realizado en trazos abstractos en una paleta de colores del Mediterráneo tan propio de Mallorca. La unión de estos tres artistas ha dado vida a unos vinos excelentes para compartir esta temporada.

TRADICIONAL CLUB ELSA

La solidaridad es un valor fundamental para la convivencia y el bienestar social, que aporta múltiples beneficios tanto a nivel individual como colectivo. Este concepto lo han entendido desde siempre las organizadoras del tradicional Rastrillo Benéfico del Club Elsa, que reunió a un numeroso público en el Velódromo de las Illes Balears.

El rastrillo es una tradición para el público mallorquín. Por la cantidad de artículos de diversa índole que los visitantes tienen a su disposición: juguetes, decoración, libros, ropa o zapatos. Y por su tradicional oferta gastronómica, preparada por las voluntarias del Club y diferentes colaboradores. Algunos incluso se la llevan a casa para degustarla con calma en el abrazo de su hogar.

Una importante labor que, no podemos olvidar, se desarrolla para beneficiar con su recaudación a familias necesitadas.

FIESTA WINE DAYS

La Denominación de Origen de Vinos Binissalem ha organizado la décima edición de la fiesta Wine Days, unas jornadas lúdico-culturales donde el protagonista es el vino y las bodegas amparadas en esta DO.

El gran día de los vinos de Binissalem se llevó a cabo en un entorno idílico, el Claustro de Sant Francesc, donde se pudo degustar vinos de las bodegas Jaume de Puntiró, José Luis Ferrer, Vins Nadal, Vinyes i Vins Ca Sa Padrina, Can Ramis, Vinya Taujana, Celler Sebastià Pastor, Bodega Santa Catarina, Can Verdura y Can Fumat.

También triunfaron las propuestas gastronómicas de cuatro chefs: Cati Pons, Igor Rodríguez, Andrés Benítez y José Cortés. Consultad su página web para las siguientes acciones alrededor de esta iniciativa.

FARMERS MARKET

Los eventos en Puerto Portals son sinónimo de éxito. Por eso nos trasladamos hasta allí para asistir a la séptima edición del Farmers Market, un mercado cuyo objetivo es fomentar el producto local y de proximidad. Más de treinta expositores ofrecen durante los días de celebración productos como artesanía, cerámica, textil, pintura, cosmética o gastronomía.

Con esta acción Puerto Portals nos recuerda que los productos de proximidad son fundamentales para fomentar la agricultura y la economía local, además de reducir la huella de carbono y promover un consumo más sostenible y consciente.

EXPOSICIÓN DAVIS PHER

La galería Marimón ha inaugurado la exposición de uno de los artistas abstractos con más proyección, David Pher. El artista afincado en Berlín presenta en nuestra ciudad su colección de obras eclécticas titulada Fairy Tales (cuentos de hadas).

Dicha obra es una profusión de colores vivos e intensos con la que Pher pretende que el observador «escape de su realidad». Para ello utiliza el color, que evoca un universo mágico como el de Alicia en el País de las Maravillas. De esta forma consigue que quienes se encuentran ante sus pinturas se trasladen a la infancia de los cuentos de hadas.

INAUGURACIÓN DE LA PORTEGNA

Una apuesta por la isla y el producto artesano es lo que ha llevado al propietario de La Portegna Palma, José Urrutia, a abrir la adorable sede de esta marca con trece años de trayectoria en la fabricación de accesorios. Lo que hoy se denomina «lujo silencioso», un producto artesanal de alta calidad cuyo diseño no hace aspavientos y es capaz de llamar la atención sin estridencias.

El local, situado en la calle Sant Nicolau, acogió a mas de cien invitados que degustaron diversos platos inspirados en los colores de la firma. Reflejo del saber hacer de la marca y firmados por el pastelero Lluis Pérez. El espacio, diseño del arquitecto Pablo Álvarez de Lara con materiales como la madera y el barro, se convirtió en un digno escenario de una apertura que desde ya celebramos. Bienvenida La Portegna a nuestra isla.

FESTIVAL XTANT

Por tercer año consecutivo Mallorca ha sido sede del encuentro global de artesanía patrimonial, en el que participan 53 artesanos de 25 países: Xtant

El patio del fastuoso palacio de Can Vivot ha sido el escenario del mercado artesanal en el que el público pudo tocar, ver y apreciar el trabajo textil de los artesanos participantes.

Xtant, organizado por Kavita Parmar junto con Marcella Echevarría, ha acogido además diversas actividades como encuentros y talleres con expertos, exposiciones, performances y visitas guiadas, todo con el objetivo de poner de manifiesto la importancia del trabajo de nuestros artesanos aportando a sus visitantes y a la humanidad una herramienta poderosa con la que asirse a la tierra y no perder la cabeza ante el universo virtual que se planta bajo nuestros pies. Estamos deseando que llegue la siguiente edición.

MERCADILLO ARTESANO Y SOLIDARIO

El Castillo de San Carlos abrió sus puertas para acoger un encuentro solidario a favor de la Asociación KAT6A, creada por padres de niños diagnosticados con esta enfermedad. Se trata de un desorden neurológico muy raro que conlleva problemas en el habla, debilidad muscular y malformaciones en el corazón, entre otras problemáticas.

La idea de la organización de este evento es dar a conocer el síndrome y poner sobre la mesa la falta de información que existe alrededor de las enfermedades raras.

Fueron múltiples las organizaciones que participaron con un stand como Cáritas, la Asociación de Autismo, la AECC o la Guardia Civil, entre otras, además de artesanos que contribuyeron con su granito de arena a hacer las delicias de los visitantes. La jornada contó además con talleres lúdicos para los más pequeños, gastronomía, música y un desfile de moda a cargo de la estilista Nendy Bota.

ABRE DURAN SANTANYI

En un edificio diseñado por el estudio AR3 arquitectos ha puesto su buen hacer e ilusión la firma Duran en la localidad de Santanyí. Un espacio arquitectónico con fachada metálica y volumetría limpia integrada en el paisaje que, siempre bañada por el sol, crea una experiencia única a quien la visita.

El espacio DURAN cuenta con 7.200 metros cuadrados donde se muestra la diversidad de materiales destinados a la construcción, así como los ambientes que sirven de inspiración a decoradores, arquitectos y público en general. Puedes encontrar desde pavimentos, azulejos y cerámicas hasta mobiliario y cocinas. Toda una oferta para hacer realidad el hogar del más exigente.

Los invitados, entre los que se contó con la presencia de María Pons, alcaldesa de Santanyí, realizaron una visita al showroom para posteriormente disfrutar de una degustación a cargo del Fornet de la soca con un showcooking realizado por Tomeu Arbona.