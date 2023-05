Yevgeny Prigozhin amenazó a Rusia con retirar a sus soldados de Bajmut. Prigozhin es el líder de la PMC Wagner, un ejército privado de mercenarios a sueldo. Y Rusia, el país que le paga en su guerra contra Ucrania. El motivo del supuesto plante es que no llegan las municiones prometidas desde Moscú. Y aunque suena a órdago para apretar al Kremlin (en sus últimas declaraciones se desdice), ya suenan otros PMC para entrar en la batalla.

Pero, ¿qué es esto de las PMC? Se trata del futuro de la guerra, que se ve abocada inexorablemente a la privatización. A las guerras ya no van solamente los ejércitos nacionales. También estas misteriosas empresas como Wagner, que mandan a soldados al frente a cambio de dinero. “Sus contratos han expirado. Regresan a casa”, explicaba Prigozhin a las cámaras cuando mostraba las primeras pilas de cadáveres registradas en sus filas al inicio de la guerra. Sólo negocios.

Como breve resumen, PMC son las siglas de Private Military Company. Empresas privadas de seguridad no gubernamentales que funcionan como pequeños ejércitos a escala. Son contratados por gobiernos y pueden desempeñar diversas funciones en el ámbito de la defensa y la seguridad. Desde protección de personalidades a enfrentamientos con armas, pasando por entrenamiento de tropas, vigilancia o escolta. Reciben por ello contratos de miles de millones de dólares.

Y aunque PMC Wagner es la joya de la corona, en Rusia abundan este tipo de compañías. Patriot, Slavonik Corps, Potok o REDUT son algunas de las compañías que han participado en numerosos conflictos armados. Sea en el entorno ruso, en Oriente Medio o en el África subsahariana. También hay muchas PMC en EEUU, donde la mayoría tienen en común que están radicadas en el mismo estado. Y una sorpresa: en nuestra Península Ibérica también albergamos una PMC.

Enemigos íntimos

En la mencionada amenaza de retirada de la Wagner, el jefe Prigozhin culpaba directamente al ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu. Y esa acusación no es casualidad. Porque “cada PMC pertenece a un oligarca”, como explica a este diario David Morales, fundador de UC Global, una empresa española ya extinta que trabajaba internacionalmente con empresas de este sector. Recuerda Morales que "el origen de las PMC es la caída del Muro y del bloque soviético. Muchos profesionales seguían contando con contactos y documentación y decidieron ofrecerlos a Occidente. También empezaron a verse territorios en manos de rebeldes y se necesitaban núcleos de control".

Pues el ministro Shoigu, centro de las iras de Prigozhin, tiene su propia PMC. Es, de algún modo, competencia de la Wagner, aunque su contratista sea el mismo: el gobierno ruso. Se trata de PMC Patriot, una organización mucho menos numerosa que Wagner (que en sus momentos más boyantes, cuando se puso a reclutar presos, llegó a rozar los 50.000 efectivos). En el caso de Patriot, se estima que cuenta con entre 2.000 y 6.000 efectivos, pero también desempeña un papel importante en las operaciones militares rusas. Compite con Wagner por contratos estatales y es un símbolo de las luchas internas dentro de las élites rusas.

Porque PMC Patriot nació en 2018 tras una pelea entre Prigozhin y Shoigu. Fue tras una operación en Deir Ezzor (Siria) contra el Estado Islámico. En aquella escaramuza, los rusos perdieron a muchos de sus hombres por falta de coordinación entre Wagner y los soldados enviados por el gobierno ruso. Poco después del incidente, una televisión independente rusa llamada Dozhd hablaba por primera vez de PMC Patriot.

Su símbolo es la cabeza de un pitbull en un collar con púas. La misma que la de los Opríchnik, un cuerpo de guardia personal establecido por Iván el Terrible en 1565. Los Opríchnik pasaron a la historia como una fuerza extremadamente brutal y fueron responsables de numerosos actos de violencia y terror durante su época.

Los soldados pueden cobrar entre 3.000 y 15.000 euros

En realidad Patriot está formada por 10 pequeñas empresas y sus atribuciones son mucho más específicas, sus trabajadores más preparados y sus sueldos más altos. Si un soldado de Wagner puede estar cobrando unos 3.000 euros al mes, uno de Patriot tiene contratos que oscilan entre los 6 y los 15 mil euros mensuales, dependiendo del perfil del profesional.

Puro espectáculo

“Podemos decir que Wagner es la carne de cañón y Patriots realizan los trabajos más quirúrgicos: asesoramiento, apoyo directo a gobiernos o protección de líderes políticos. Está más enfocada a la protección de dignatarios y operaciones más especializadas. Al estar más en contacto directo con el GRU (Inteligencia Militar Rusa), con quien trabajan muy estrechamente, suelen ser personal mejor preparado, pagado y equipado que Wagner”, explica Morales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

“No son comparables. No hay ninguna PMC rusa que tenga ni de lejos el potencial de Wagner. Se estima que son 2.000 hombres y Wagner en su mejor momento alcanzaba cifras alrededor de 50.000”, nos explican desde Mundo Andriy, una cuenta en redes especializada en el mundo militar y concretamente en el conflicto de Rusia con Ucrania.

El mundo de las PMC, no obstante, es oscuro. Al contrario de las empresas de cualquier otro sector, evitan la publicidad. “Las PMCs realmente no son como Wagner. Esta PMC hizo algo muy diferente: hizo espectáculo de su trabajo. En cambio las otras prefieren trabajar en las sombras para que sepas lo mínimo de su oficio. En el mundo de la seguridad privada se busca pasar desapercibido o puedes salir ardiendo. Prigozhin se dio a conocer al mundo entero con esto, pero también se puso una diana”, concluyen desde Mundo Andriy.

El ranking ruso

No se sabe con exactitud cuántos efectivos tiene cada PMC o qué empresas la conforman. No hay datos oficiales porque no son entidades gubernamentales. Algunas como Wagner, que son fuerzas de choque y precisaban de alistamientos, se publicitaron por redes, canales de Telegram y presencialmente en las prisiones rusas. Otras más especializadas como Patriot tratan de pasar desapercibidas. No precisan de gente queriendo unirse a sus filas. Sus perfiles son más especializados y la búsqueda de candidatos se suele realizar con el boca a boca entre profesionales del sector.

¿Es entonces PMC Patriot la segunda fuerza privada rusa? Para el escritor argentino Nacho Montes de Oca, especializado en cuestiones bélicas, no lo es: "No al menos en número de efectivos: la segunda PMC rusa más importante después de Wagner sería la del checheno Kadirov. Se puede decir que es una PMC porque hay un interés lucrativo. Se le calculan unos 8.000 integrantes, y su uso ha sido exclusivo para la guerra de Ucrania, Georgia y alguna otra operación interna más. Patriot sería la segunda. Todo ello sin contar con Wagner, claro".

La tercera, para este experto, sería "la de Gazprom, aunque no tienen experiencia militar en el combate militar convencional y sí funciones de vigilancia". Se refiere a Potok, una PMC creada por Gazprom, la mayor empresa de Rusia, que ha optado por montar su propio ejército para cuidar sus bases petrolíferas. Cree Montes de Oca que poco a poco se irán incorporando a movimientos militares.

Y, tras todas ellas, con número de efectivos muy inferiores, otros nombres como RSB-Group, Slavonik Corps, ATKGroup, E.N.O.T, Centre R, Cosacos o MSGroup completan la lista de pequeños ejércitos privados en Rusia. "Son, como mucho, una brigada. No más de 5.000 hombres", cuentan desde Mundo Andriy. A pesar de ser menos numerosas, todas las citadas en este párrafo han participado de algún modo en la guerra de Siria, Ucrania, Libia, Irak, Tayikistán, Sudán y Nagorno Karabaj.

EEUU y el 'Factor Virginia'

Pero el país que cuenta con más ejércitos privados de este tipo tal vez sea Estados Unidos. De ahí tiene su origen la PMC más famosa del mundo: Blackwater. "Por grande que sea Wagner, no tienen ni por asomo la capacidad, la experiencia y el despliegue en el combate como fue Blackwater, que fue a Irak, Afganistán y un montón de sitios de África. Está formada por profesionales muy cualificados que entran y salen por contrato, no por conflicto, y está vinculada con la CIA y otros servicios de inteligencia. No es una compañía política", resume Nacho Montes De Oca.

Cuenta David Morales que "ahora Blackwater ya no existe. Desapareció como tal tras verse envuelta en escándalos graves en Bagdad. Desde entonces se llama Academi y está formada por otras diez empresas más pequeñas. Pero estas PMC tan grandes tienen vinculaciones directas con gobiernos, igual que Wagner con Rusia. No son, para entendernos, El Equipo A; un grupo de mercenarios que tú puedas contratar".

EEUU tiene, al menos, 14 empresas de este tipo. Y la particularidad de que la mayoría (9 de ellas) tienen su sede en Virginia. Un estado tradicionalmente republicano, con especial querencia por las armas (registró manifestaciones a favor de su uso durante el confinamiento) y, sobre todo, el lugar en el que se encuentra el Pentágono. Son varias las que se han mudado de otros estados como Carolina del Norte o California para poder estar más cerca del Pentágono, lo que les facilita los negocios: "Virginia es el Silicon Valley de la industria militar", concluye Morales.

Perú y Gibraltar

Otras PMC importantes en el resto del mundo son Garda, que es de las más potentes del mundo y tiene origen canadiense, STTEP, que fue fundada en 2006, tiene su sede en Gibraltar y peleó en Nigeria contra Boko Haram o una extraña compañía llamada Deflon, que tiene su sede en Perú y acude a numerosos conflictos armados. Su líder, Alejandro Fernández, llegó a declarar que "un peruano no le tiene miedo a Bagdad, porque ya tiene experiencia en sobrevivir en las calles de Lima".

Es el futuro de las guerras. Según David Morales, además, se encuentra la cuestión legal: "La táctica rusa de emplear a sus PMC para apoyar a sus ejércitos coincide con los manuales de operaciones soviéticos, ya que les proveen de la pantalla adecuada para evitar sus responsabilidades ante la justicia Internacional. Al ser "actores no estatales", el Kremlin puede realizar tantas acciones como sea posible antes de que la ONU, otras organizaciones internacionales o la comunidad mundial en general puedan generar cualquier respuesta".