El verde se presenta en una amplia gama de matices que favorecen a cualquier tipo de piel y transmiten optimismo y vitalidad. Una forma de llevar el verde es apostar por el total look, es decir, vestir de pies a cabeza con el mismo tono o con diferentes tonalidades que armonicen entre sí. Así lo han propuesto firmas como Escorpion, Custo Barcelona o Proenza Schouler en sus desfiles de primavera verano 2023, con propuestas que van desde los vestidos fluidos hasta los trajes sastre.

Puedes combinarlo con el rosa, el rojo o el fucsia, creando un efecto llamativo y divertido. El verde agua se puede mezclar con otros colores pastel como el lila, el amarillo o el azul, creando un efecto dulce y delicado. El verde esmeralda se puede acompañar con el negro, el blanco o el dorado, creando un efecto elegante y sofisticado. Y, cualquier gama de verde combinada con el beis, el marrón o el gris, crea un efecto clásico y atemporal.

Puedes lucirlo en todo tipo de prendas y en cualquier ocasión, ya sean vestidos maxi, lenceros o camiseros, tops, blusas o camisetas y también puedes incorporarlo en accesorios, como los zapatos, los bolsos o las joyas. Así se puede dar un toque de verde a un look neutro o monocromático, o se puede reforzar un look ya verde con detalles que lo resalten. Es muy versátil y favorecedor así que no puede faltar en tu armario esta primavera verano 2023.

El maquillaje sunkissed

¿Te gustaría lucir un rostro bronceado y saludable sin necesidad de tomar el sol? Entonces te encantará la tendencia del maquillaje sunkissed, que recrea ese efecto con unos sencillos pasos. Te contamos cómo conseguirlo y qué productos necesitas.

Lo primero que debes hacer es preparar tu piel con una buena hidratación y una base de maquillaje ligera y luminosa. Después, elige un polvo de sol o bronzer que se adapte a tu tono de piel y aplícalo con una brocha grande en las zonas donde el sol incide más: frente, pómulos, nariz y mentón. Difumina bien para evitar cortes o manchas.

A continuación, usa un colorete en crema en un tono rosa intenso y aplícalo con los dedos o una esponja en las mejillas, el puente de la nariz y los párpados. Así crearás ese aspecto sonrojado y bronceado que buscamos. Si quieres, puedes añadir un poco de iluminador en el arco de cupido, el lagrimal y el hueso de la ceja para dar más luz al rostro.

Para terminar, maquilla tus ojos con una máscara de pestañas negra o marrón y tus labios con un gloss transparente o rosado. ¡Ya tienes tu maquillaje sunkissed listo para triunfar esta primavera!

Los broches para dar un aire nuevo a tus zapatos

Si quieres darle un aire nuevo a tus zapatos favoritos, no te pierdas la tendencia de los broches decorativos, unos accesorios que se colocan con facilidad y que transforman de inmediato cualquier estilismo. Se enganchan en la punta, el lateral o el empeine del calzado y pueden tener diferentes diseños: flores, perlas, cristales, lazos, etc. Son ideales para personalizar tus zapatos y adaptarlos a diferentes ocasiones, desde una boda hasta una reunión de trabajo.

Algunas firmas de moda ya han apostado por esta tendencia y han incluido broches en sus colecciones de calzado. Por ejemplo, Miu Miu ha presentado unos zapatos de tacón con broches de flores y perlas, mientras que Prada ha optado por unos broches de cristal con forma de triángulo. También hay marcas especializadas en estos accesorios, como Love Shoes company o Un tacón para cada ocasión.

Puedes combinar los broches con zapatos de diferentes estilos: bailarinas, salones, sandalias, botines... Lo importante es que elijas el diseño que mejor se adapte a tu personalidad y al look que quieras conseguir. ¡Verás cómo tus zapatos cobran una nueva vida!