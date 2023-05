Los planes de una servidora esta semana se fueron al traste. Os cuento. Tenía organizado un brunch palaciego en casa y había convocado a los amigos para una sesión de realeza viendo la coronación de Carlos y Camila. El sarao incluía coronas ad hoc, vestido cóctel y, por supuesto, té inglés. Pero como bien dicen, al final el destino es el que baraja las cartas; y además del destino nuestras ganas de contaros todo lo que sucede y acontece nos complicó la agenda. ¡Qué le vamos a hacer! Ya llegará la coronación de Leonor. Por cierto, ¿cuánto queda? Es para irme reservando el día.

Mientras iba de un sarao a otro, peleándome con el armario porque ya sabéis que una «nunca tiene nada que ponerse», recordé a aquella folclórica que en los años 80 la lío parda cuando en un programa de televisión en prime time dijo que ella nunca repetía vestido. Pero que el director del programa le encantaba y por supuesto ella no se negó porque donde manda capitán…. Me da el olfato que como ella, comenzaré a repetir vestuario porque con la agenda que llevo no basta ni con el armario de las Kardashian o el zapatero de Imelda Marcos.

El problema de los que nos dedicamos a la crónica social es que no podemos cambiarnos para ir de fiesta en fiesta, sobre todo si son el mismo día. Servidora lo intentó un tiempo pero, francamente, lo de desvestirme en las esquinas detrás de un coche no es muy práctico con los tacones. Antes quedaba el recurso de una cabina telefónica, pero han desaparecido. Lanzo ya una propuesta a Quechua para que diseñe un cambiador fácil de montar y desmontar, y que servidora pueda llegar divina a todos los eventos. Ahí lo dejo.

Como decía, fue una semana intensa, y antes de que se nos haga tarde os cuento dónde estuvo el equipo de ésta vuestra crónica.

GALA FUNDACIÓN RANA

Como cada año, la Fundación Rana celebró su fiesta, un acontecimiento social y solidario que ya está más que consolidado en la agenda mallorquina.

El lugar elegido fue la finca Son Mir, que se vistió de acuerdo con la época en la que se inspiró la fiesta: los años 70. Mas de trescientos invitados lucieron sus mejores galas setenteras para acudir a la cita, en la que degustaron un menú elaborado por Marc Fosch que casó muy bien con los vinos de José Luis Ferrer.

Lo mejor de la noche, además del baile final, fue la tómbola de premios otorgados por colaboradores como Lía Fabiano. Los premios consistieron en un pack para preparar la piel para el verano como un summer renewal skin de diseño propio, habitaciones en el hotel Son Brull y de las compañías Riu, Iberostar, Meliá, e incluso alguna joya cedida por Relojería Alemana, entre muchos otros. La subasta fue otro de los grandes momentos y los presentes pujaron con gran interés por las obras de distintos artistas.

El objetivo de esta fiesta —que cada año consiguen la presidenta de RANA en Baleares, Elizabeth Homberg, y su equipo— es recaudar fondos para continuar con la encomiable labor de ayudar a erradicar el abuso a menores, la prevención del maltrato y apoyar en diversos ámbitos a las personas que desgraciadamente han pasado por esta situación. Enhorabuena al equipo por su labor y por una gran noche.

NUEVA TEMPORADA EN TRENDS

Como va siendo habitual TRENDS, el espacio de decoración que forma parte del grupo Palmatrend, organizó su fiesta de inicio de temporada en la que reunieron a amigos y clientes para mostrar las novedades de su catálogo.

El evento contó con un desfile de la firma de lencería femenina Andrés Sardá con la colaboración de PITT Palma. A la fiesta acudió un nutrido grupo de invitados de la sociedad mallorquina. Ejercieron de anfitriones la diseñadora Nuria Sardá y la familia Iboleón, dueños del grupo.

ANIVERSARIO CONVENIO DE VIENA

El Cuerpo Consular de Baleares reunió en el entorno del Castillo Hotel Son Vida a sus miembros acreditados en las islas, así como a autoridades y representantes de distintas entidades, para conmemorar el 60 aniversario de la firma del Convenio de Viena. Suscrito en 1963, establece las reglas y principios que rigen las relaciones consulares entre los Estados.

El decano del Cuerpo Consular y cónsul de Colombia, Rafael Guillermo Arismendy, y la delegada del Gobierno en Balears, Aina Calvo, pronunciaron discursos en los que destacaron la figura de los consulados y su importancia en las Illes Balears, una comunidad que de cada día es más diversa.

APERTURA DE TEMPORADA

El primer beach club de lujo que abrió sus puertas en Mallorca, Puro Beach Palma, organizó su tradicional fiesta de apertura de temporada donde reunió a más de 800 invitados que pudieron disfrutar de una de las citas más solicitadas del calendario de eventos. El club también aprovechó la ocasión para inaugurar su zona más exclusiva, el Sky Bar The Riad, un espacio dedicado a quienes gustan de un ambiente lujoso, aprecian la buena gastronomía y desean degustar cócteles únicos con unas vistas espléndidas.

Sin duda la fiesta reunió el sabor de un buen verano: animada música en directo, deliciosa gastronomía, buen ambiente y magníficas vistas al mar. Desde aquí quedáis más que invitados.

VAMOS DE CUMPLEAÑOS

El empresario y actualmente alcalde de Llucmajor, Eric Jareño, reunió a manteles a sus amigos para celebrar su 34 cumpleaños —quién los pillara— en un lugar con vistas e ideal para una celebración como es el Marina Beach Club de s’Arenal. En la fiesta no faltó la buena música y la gastronomía. Brindamos por muchos cumpleaños más para Eric.

PERLAS BARROCAS DE ISABEL GUARCH

La diseñadora Isabel Guarch presentó en su atelier de la Plaza del Mercat su nueva línea de Perlas Barrocas, unos diseños que rinden homenaje a la perla, tan arraigada en Mallorca, y que ha servido de inspiración a la creadora.

La jornada de puertas abiertas reunió a sus clientas más destacadas y amigos, quienes pudieron observar cada detalle de las piezas. Además de conocer el universo de las perlas y su significado de la mano de Isabel.