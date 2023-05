El polémico streamer Borja Escalona ha grabado hoy un vídeo en Son Moix. El creador de contenido, que acostumbra a subir imágenes colándose dentro de los estadios de fútbol, ha asegurado que "es un regalo" entrar en el campo del Real Mallorca.

El sevillano muestra la poca distancia que existe entre la oficina para aficionados y el terreno de juego, separado únicamente por una valla, pero rechaza colarse por el buen trato que ha recibido del club. "He visto los ocho sitios por donde me podía colar, pero esta gente se ha portado tan maravillosamente bien conmigo, ha venido el jefe de seguridad para hablar de lo que puedo y no puedo hacer... ¿Podría enseñaros el estadio de Son Moix por dentro? Por supuesto, pero estas personas me han explicado que están de obras y no quieren que la gente hasta el viernes del partido vean la reforma que están haciendo".

Borja Escalona también ha agradecido que el Real Mallorca le regalase una camiseta del equipo y todo lo que han hecho por él.

La gran polémica de Borja Escalona

Fue una de las grandes polémicas del pasado verano. El youtuber Borja Escalona vio como sus cuentas en las principales redes sociales eran canceladas tras el episodio que protagonizó con una empleada del establecimiento "A Tapa do Barril" en Vigo. El creador de contenido amenazó con cobrar "una promoción de 2.500 euros" cuando la trabajadora le pidió que pagara la empanadilla que se estaba comiendo: "Yo solo como gratis", fue una de las frases que espetó.

Escalona se dio a conocer en redes por su actitud chulesca y sus malas formas. Una actitud que le costó un enfrentamiento con Omar Montes del que no salió muy bien parado.

En las últimas horas las redes han rescatado un momento que el youtuber vivió con el cantante hace cosa de dos años. Todo empezó cuando Borja Escalona retó al de Pan Bendito a medirse en el ring. Un llamamiento al que Omar Montes acudió dejando K.O al rey de la polémica.