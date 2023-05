Hoy en día, una de las formas más fáciles de conocer gente con el objetivo de tener relaciones sexuales son las aplicaciones para ligar. Así lo confirma un estudio realizado en marzo de 2023 por la Academia Diversual con una muestra de 6.440 personas de entre 18 y más de 60 años, segmentadas geográficamente. La investigación también distingue entre personas con vulva y personas con pene y no entre hombres y mujeres.

En el estudio se han llegado a varias conclusiones, entre las que se encuentran la edad más común de inicio de las relaciones sexuales: más del 50% de encuestados, independientemente de los genitales, comenzó a tener sexo entre los 16 y 17 años.

En cuanto a las infidelidades, el 74% de las personas que han tenido pareja estable aseguran no haber sido infieles, un porcentaje similar tanto en personas con pene como en personas con vulva. Sin embargo, más de la mitad de las personas con vulva han asegurado que han tenido sexo sin preservativo con alguien que no era pareja estable, a diferencia de los encuestados con pene que tan solo conforman un 39,4%. Asimismo, el 46% de personas con vulva "se han sentido presionadas para no usar preservativo al menos alguna vez en su vida" aunque el porcentaje de personas con pene es del 14%.

Otro de los porcentajes más llamativos es con qué frecuencia llegan al orgasmo cuando mantienen sexo en pareja. La mayor diferencia que se ve es entre los mayores de 60 años, en el que solo el 38,9% de las personas encuestadas con vulva afirmaban alcanzar el orgasmo la mayoría de las veces o siempre frente al 96,2% de personas con pene. La edad que está más igualada es la franja de entre 46 y 60 años: 94,2% de personas con pene y el 73,7% de personas con vulva.

En cuanto a comunidades autónomas, la que más relaciones sexuales practica (con otra persona) al mes es La Rioja, con 11,25 veces al mes de media, seguido de Murcia, Cantabria y Extremadura. La que menos relaciones sexuales con otra persona al mes es las Islas Baleares, con un total de 7 veces, seguida de Madrid, con 7,05.