Evitar las grasas saturadas y, sobre todo, las hidrogenadas (las que contienen las margarinas, la bollería industrial, las pizzas o los alimentos precocinados). Comer preferentemente granos integrales: en el pan, en el arroz... No cortarse con la fruta; hay que ingerir "como mínimo cinco piezas al día". La carne roja, solo debe tomarse ocasionalmente. Los derivados lácteos "no son esenciales". Cuidado con la sal. El 50% del plato debería estar compuesto por frutas y verduras. "Y si hay sed... beba agua".

Esta es la receta para "vivir más y mejor" que Jesús Vioque López, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, dio este miércoles en la cuarta jornada de la VIII Semana de la Ciencia 'Margarita Salas', que organiza La Nueva España. El investigador, uno de los más prestigiosos de España en el campo de la epidemiología nutricional, volvió abarrotar la sala del Club Prensa Asturiana de La Nueva España y a suscitar el interés del público con una catarata de preguntas.

Vioque fue presentado por su compañera de investigaciones y amiga, la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo Adonina Tardón. "Tiene un índice H de 74, lo cual demuestra que tiene una gran solidez científica a nivel internacional, y ha publicado más de 400 artículos científicos. Es una suerte tenerle aquí", aseguró. Tardón vaticinó que la conferencia iba a estar "muy interesante". Y, sin duda, lo fue. El científico de la Universidad Miguel Hernández repasó las evidencias científicas acumuladas durante los últimos años sobre algunos alimentos y reveló que "entre el 25 y el 30% de los cánceres guardan relación con nuestra dieta".

¿Qué se debe (y no) comer entonces? En líneas generales, y esto no es ningún descubrimiento, lo mejor es seguir la dieta mediterránea, en la que "el reino vegetal predomina sobre el animal", destacó Jesús Vioque. Lo constatan muchos estudios. Uno de ellos, desarrollado por el propio investigador, demostró que las mujeres que tienen mayor adherencia a la dieta mediterránea tienen la mitad de riesgo de desarrollar un cáncer de mama. "La dieta mediterránea tiene un factor protector frente a la muerte", subrayó. Y, además, al consumir más alimentos de origen vegetal, "reducimos el impacto ambiental, del que depende también nuestro bienestar".

Un ingrediente clave de ese patrón alimenticio es el aceite de oliva. Se ha demostrado que consumir dos o tres cucharadas soperas al día –incluidas en los propios alimentos– alarga la vida, o dicho de forma más científica, "reduce el riesgo de sufrir cáncer o alguna enfermedad cardiovascular".

Una duda frecuente: ¿es sano tomar café? Numerosas investigaciones constatan que sí, que tomando una taza o más al día se reduce la mortalidad. ¿Y el alcohol? Ahí hay más debate. Desde luego, si se consume, "debe hacerse siempre de forma moderada". Más allá de eso, tomar una copa de vino al día genera más riesgo de padecer un cáncer, pero, por otro lado, posee un efecto protector cardiovascular.

El "poder" del vino tinto

Jesús Vioque, que es también coordinador de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de la citada universidad alicantina, recomienda el vino tinto sobre el blanco al tener mayor poder antioxidante. De hecho, dijo que "un vaso de vino tinto tiene siete veces más capacidad antioxidante que un vaso de zumo de naranja". Dicho lo mismo pero con otras palabras: a nivel antioxidante, "un vaso de tinto equivale a siete vasos de zumo de naranja". Vioque, no obstante, zanja rápidamente el debate: "Si tienes sed, bebe agua. Es lo más sano".

¿Hay que tomar derivados lácteos todos los días? Según el científico, "no son esenciales", así que no. "El calcio se puede obtener de otras fuentes de alimento, como las verduras", señaló. Tomar huevos, por su parte, no es malo. Incluso, varios al día. "No altera el perfil lipídico de forma indeseable y, además, es una proteína de alto nivel. Por ejemplo, sí eleva nuestro perfil lipídico la bollería", indicó.

Vioque también se detuvo en la ingesta de sal, que debe ser "baja", y advirtió que la mayor parte de la que comemos no es la que añadimos sino la que ya viene incorporada en algunos alimentos, como los precocinados. Sobre los edulcorantes comentó que todavía no se ha demostrado que sean malos para la salud, pero sí que algunos estudios han apuntado que producen adicción. Respecto a los frutos secos y las alergias, opinó que "no se pueden prohibir por esto" y sí recomendó no dárselos "a menores de seis o siete años, porque muchas veces acaban en urgencias con un trocito de almendra incrustado en el bronquio".

La dieta es importante, pero más incluso lo es "tener un peso normal y ser activo físicamente", subrayó Vioque. Es decir, hay que hacer deporte. El investigador no cree en los superalimentos y avisa: "Un solo alimento es difícil que te cambie la vida". El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública puso el acento en la epidemia de la obesidad, que, según las proyecciones internacionales, en 2030 afectará al 30% de la población mundial. Pero, ojo, "detrás de la epidemia de la obesidad vendrá la epidemia de la diabetes". En España, ya sufre esta enfermedad el 12% de la población. "Eso es un problema serio de salud y de gasto sanitario", señaló. Y añadió, volviendo a la obesidad: "Atacarla no es fácil, porque hay muchos factores y muchos intereses".

Jesús Vioque mostró al público los resultados de algunos de sus investigaciones. Comentó que las personas que duermen poco por la noche son, por lo general, más obsesas. También expresó que, frente a la degeneración de retina, que es la principal causa de pérdida de visión en España, los ácidos omega 3 que contienen los pescados actúan como protectores. Hay un estudio muy prestigioso, llamado "INMA", en el que participa, según destacó Vioque, la Universidad de Oviedo con la profesora Adonina Tardón a la cabeza. El proyecto lleva 20 años funcionando y consistió en analizar a miles de embarazadas y seguir durante años la evolución de sus hijos, que hoy son adolescentes. "En ello seguimos y nos jubilará", bromeó. En este contexto, Vioque apuntó que, salvo los 400 microgramos de ácido fólico, "no recomiendo el uso de suplementos durante el embarazo".

Aplicar impuestos

El público, muy animado como en días anteriores, sometió al investigador sevillano a un largo examen de preguntas. El primero en interrogar fue José María, de 85 años.

–Está usted estupendo. Usted consume dieta mediterránea– le dijo Vioque.

Una de sus preguntas fue: "¿Por qué hay productos insanos en las estanterías de los supermercados?" Jesús Vioque contestó sin rodeos: sencillamente "porque los compramos". El experto en epidemiología nutricional abundó más: "Hemos pedido muchas veces que pongan impuestos a ese tipo de productos. Está demostrado que eso reduciría entre un 10 y un 20% su consumo. También estamos presionando al Ministerio para que evite publicidad de alimentos no saludables en horario de menores. Pero se necesitan más cosas. Entre ellas, una educación nutricional desde edades tempranas". "Es un tema complicado –continuó–. La industria tiene interés en vender y en ganar dinero como cualquiera otra. Hay mucha presión".

Más que por prohibir, Vioque aboga por "recomendar y educar". "Con el tabaco, sí. Hay que prohibirlo todo. Pero en la dieta... Mejor aconsejar", opinó. Y "si un día te pasas, no ocurre nada". Pero recuerda: la dieta mediterránea te alargará la vida.