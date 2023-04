Ana Obregón salió del hospital en Miami con su nieta en brazos hace apenas un mes, convirtiéndose así en abuela gracias a la gestación subrogada, un proceso que en Estados Unidos es legal. Esta noticia, que inicialmente se creía que se trataba de una nueva maternidad, ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación en España.

En una entrevista exclusiva con la revista 'Hola', Ana presentó a su nieta, Ana Sandra Lequio Obregón, y declaró que era la última voluntad de Áless. La presentadora dejó claro que la niña es hija de Aless, quien falleció en 2020 a causa de un sarcoma de Ewing, y que le contará todo sobre su padre, a quien Ana califica como un héroe.

Ana explica que este suceso le ha dado la fuerza para seguir adelante y superar momentos difíciles. "Antes de que supiera que venía al mundo Anita, pensaba: 'Bueno, a mí qué me puede pasar, si lo mejor que me puede pasar es que me muera…'. O sea, yo estaba deseando, ¿sabes?, no sé cómo explicarte lo que ha sido mi vida. Pero ahora va a ser todo lo contrario. He vuelto a vivir", confesó Obregón.

La presentadora, que aún se encuentra en Miami junto a su nieta, ha hablado públicamente sobre su experiencia con la gestación subrogada y cómo llegó a esa decisión. "Aless guardó su esperma antes de comenzar la quimioterapia. Los médicos así se lo recomendaron. Estas muestras estaban conservadas en Nueva York. Aquel día estábamos en el hospital; Aless ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida", desveló la actriz, que añadió que "esto se llama ‘testamento ológrafo’ y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento".

El chico de las musarañas

El pasado miércoles se puso a la venta 'El chico de las musarañas', un libro que empezó a escribir Aless Lequio y que su madre Ana Obregón terminó tras su muerte por cáncer.

Ahora ya se puede conocer el contenido al completo, pero hace unas semanas existía una gran expectación por el libro. En una entrevista con la revista 'Hola', la actriz reveló los entresijos de uno de los capítulos, titulado 'La última batalla'. En este capítulo, Ana describe la conversación en la que su hijo les pidió a sus padres su último deseo mientras estaba acostado en su cama de hospital.

Alessandro Lequio “daba cabezadas” en la silla al lado de su cama cuando su hijo entreabrió los ojos “muy despacio” y murmuró “a duras penas” por el dolor: “Mamá, papá… Si me pasa algo, acordaos de la muestra que dejé en el laboratorio de Nueva York. Quiero tener hijos, aunque ya no esté. Es mi deseo… Prometedme que lo vais a hacer… Por favor…”.

En aquel momento, Ana no quería aceptar que su hijo se fuera, pero prometió cumplir su deseo: “No digas eso, tú tendrás tus cinco hijos cuando estés bien”. Unas palabras que terminó con un “pero si es lo que quieres oír, ¡te lo juro!” Tras este 'sí' de su madre, Aless Lequio dirigió su mirada a Alessandro, su padre, que no le había dado una contestación. "Yo también te lo juro", le aseguró.