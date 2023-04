Después de una semana de pasión, llegó el domingo de gloria, Jesucristo ha resucitado. Han sido días de procesiones para algunos y de vacaciones para otros. ¡Ay! Las vacaciones tienen más peligro que un elefante en una cacharrería porque son días en que vivimos, y sobre todo comemos, como si no hubiera un mañana. Pero el mañana llega; ese temido lunes después de fiestas en que volvemos a la realidad, sacamos la báscula de debajo de la mesa y nos pesamos….

Imagino que como yo, vosotros también pensabais aquello de «por un día no pasa nada». Pero sí ha pasado; la operación robiol, panades y torrijas venció nuestra voluntad y redobló los kilos que habíamos conseguido bajar después de Navidad.

La ropa decidió encogerse y hemos tenido que tomar grandes decisiones. Como resultado desempolvamos los VHS de Jane Fonda, Claudia Schiffer y Cindy Crawford que teníamos en el altillo escondidos como uno de los secretos mejor guardados. Las preguntas se agolpan: ¿funcionarán?, ¿dónde habré dejado los calentadores?, ¿alguien sabe dónde esta el aparato VHS? Finalmente me rindo, voy a San Youtube y recurro a Chloe Thing y Kayla Itsines. De más está decir que me duelen hasta las pestañas y casi me cojo baja laboral.

Pero la tía Murphy es persistente, así que he desterrado la báscula al baúl de los recuerdos uuuuu. He bajado una aplicación que cuenta pasos en el móvil, compré muesli, yogur sin azúcar, pan de centeno y guardé en la caja fuerte el chocolate que quedaba de la mona de Pascua. A grandes males, grandes remedios.

Os soy sincera. Ya no sé a quién encomendarme. Quizás si voy a Lourdes o Fátima se obre el milagro (mi pepito grillo suelta cruelmente: como no vayas andando...). La cuestión es volver a meterse en el bañador del año pasado, igual lo consigo. Solo queda repetirme como un mantra: sexy no es una talla, cada caloría no es una guerra, tu cuerpo no es un campo de batalla, tu valor no se mide en kilos. Olé yo.

Así, con la positividad a tope, os cuento sin más tardanza lo que ha ocurrido esta semana de pasión. Vamos allá.

PROCESIONES DE JUEVES SANTO

Durante los últimos días la isla ha acogido numerosas procesiones de diversa índole, siendo la del Jueves Santo en Palma y el «devallament» de Pollença el Viernes Santo, los dos eventos más importantes de la Semana Santa mallorquina.

La procesión del Crist de la Sang en Jueves Santo fue la más concurrida, tanto por el número de participantes como por la cantidad de espectadores. Las 33 cofradías de la ciudad recorrieron un camino largo y poco práctico —que tome nota quien corresponda—, especialmente para los penitentes que llevaban los pasos sobre sus espaldas. Como es costumbre, la Reina Sofía y su hermana Irene estuvieron presentes en la procesión, aunque este año lo hicieron dentro de la Iglesia de la Anunciación.

EXPOSICIÓN ‘SOM’

La Fundació Sa Nostra y la Asociación Tardor unieron sus energías para organizar la exposición SOM, un homenaje a todas las personas que han decido contar su realidad y mostrarse tal como son, enfrentándonos al viaje de quienes conviven con la enfermedad mental.

Las fotografías son una selección resultado de ciento cincuenta talleres de fotografía en el que participaron unas trescientas cincuenta personas. Podéis visitar esta maravillosa muestra hasta el día 26 de abril.

PRIMAVERA EN EL CCA ANDRATX

CCA Andratx presentó su nueva colaboración con diversas galerías de Copenhague como la Martin Asbaek Gallery y la Collaborations de Tania y Thomas Asbaek dentro de su programa de primavera.

Así mismo, acogerá dos exposiciones individuales de los artistas Trine Søndergaard y Rasmus Eckhardt que exponen por primera vez en España.

Las diferentes muestras que componen la propuesta primaveral del CCA Andratx podrán verse hasta el 24 de junio.

RESTAURANTE VIDA

El espacio gastronómico VIDA presentó a sus clientes y amigos su nueva carta de esta temporada, basada en dos ejes fundamentales: el producto fresco y de proximidad, junto a una manera especial de cocinado de estos productos, hacen que sea una experiencia diferente para el comensal.

El evento reunió a más de un centenar de invitados que pudieron deleitarse con las nuevas creaciones culinarias al ritmo de una banda sonora crea por el Dj Residente del restaurante.

MEET EXTREMADURA

En muchos casos desconocemos lo que tenemos al lado. Esa ha sido mi reflexión al asistir al encuentro Meet Extremadura organizado por la Junta de Extremadura en el Hotel Hospes Maricel.

Un lugar idílico que sirvió de marco para reunir a un buen número de agentes de viajes, organizadores MICE, distribuidores y proveedores de alimentación que de la mano del director general de Turismo de Extremadura, Francisco Martín Simón, conocieron todo lo que desde su dirección general están realizando para incentivar el número de visitantes a la comunidad extremeña.

Además de agradecer en su discurso la buena acogida en Mallorca, entre otras cosas nos informó sobre la importancia que tiene el turismo en una región que recibe 1,8 millones de visitantes al año, y cómo desde el año 2016 llevan a cabo estos encuentros en España, Europa y EEUU.

La directora de Atres Media Radio en Extremadura, María Ortiz, fue la encargada de contarnos las bellezas de su comunidad, como las ciudades de Cáceres, Badajoz, Mérida o Plasencia, y detalló su oferta gastronómica, cultural y deportiva.

Al encuentro acudieron la directora general de Turismo del GOIB, Isabel Vidal; y la presidenta de CAEB, Carmen Planas. El meeting finalizó con un cóctel a base de productos extremeños donde no faltó el jamón de bellota y la torta del Casar. Sin duda quedamos invitados a visitar Extremadura.