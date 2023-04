Comentarios obscenos, tocamientos no consentidos, acecho... El acoso sexual callejero es muy habitual y, a pesar de ser una forma de violencia machista que condena incluso el Código Penal, la respuesta social que se le da es aún leve. Dejar de mirar para otro lado es clave para combatir una cultura consentidora del acoso, ¿pero cómo reaccionar ante estas situaciones cuando somos testigos? Expertas han puesto en marcha un programa para enseñar a responder al acoso sexual en espacios públicos con gestos sencillos.

La Fundación Mujeres imparte Stand Up contra el acoso callejero, un programa gratuito de formación para enseñar a las personas a intervenir de manera segura cuando experimentan o presencian situaciones de acoso en espacios públicos.

Su objetivo, construir una cultura que considere el acoso sexual un comportamiento inaceptable. El acoso sexual callejero es delito en España, un tipo de violencia sexual, desde la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí.

Plantar cara al acoso

En la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, desde esta organización se subraya la relevancia de concienciar socialmente contra esta violencia contra las mujeres, pero también de dar un paso más para plantarle cara, para dejar de mirar hacia otro lado.

El impacto de esta violencia en niñas y mujeres, destacan fuentes de Fundación Mujeres, es grande: a nivel psicológico (miedo, ansiedad) y social (cambio de colegio o de trabajo, modificar la forma de moverse por la ciudad, evitar ciertos espacios...).

Existen tres categorías de acoso sexual callejero, que siempre son comportamientos "no deseados y no gratos": verbal, no verbal (miradas penetrantes fijas, gestos con la boca o la lengua) y físico (tocamientos en el transporte público, arrimarse, acecho, seguimiento...).

Con el objetivo de proporcionar herramientas prácticas para aprender a intervenir frente a una situación de acoso tanto cuando eres testigo como cuando lo sufres, el programa utiliza la "metodología de las 5 D".

Intervenir para ayudar a las víctimas

Son cinco formas de reaccionar que comienzan, todas, con la letra D. En primer lugar, distraer para separar al acosador de la acosada; delegar, esto es, buscar ayuda en otra persona que esté en la escena; documentar, grabar o sacar fotos de la situación de forma segura; dirigir, que se refiere a interpelar directamente al hombre para que pare; y, por último, y muy importante, dar asistencia a la mujer afectada una vez que haya pasado la situación para preguntarle si está bien, si necesita algo e incluso para informarla de que el acoso es delito y puede ser denunciado.

"La decisión de denunciar es siempre de la persona, pero podemos ofrecernos a acompañarla si quiere denunciar, o incluso contarle que la conducta de acoso que ha sufrido es delito y se puede poner en conocimiento de las autoridades. Si se ha grabado la escena, debemos ofrecerle el material por si quiere utilizarlo a la hora de denunciar", sostienen desde Fundación Mujeres.

Una de las estrategias que pueden emplearse ante una situación de acoso en el transporte público es la distracción: acercarse a la chica o mujer que está siendo acosada fingiendo que la conocemos y hace mucho tiempo que no la vemos; o bien preguntarle la hora o cómo llegar a un lugar determinado.

Si presenciamos que un tipo está siguiendo a una mujer, una opción es acercarnos a ella y preguntarle si necesita algo y acompañarla.

Ante una situación de acoso verbal, por ejemplo comentarios obscenos, se puede interpelar directamente a esa persona con un mensaje claro y contundente en el que se le exija que cese su comportamiento.

Sufrir el acoso

¿Y si somos las víctimas de ese acoso? El taller también da algunas claves de cómo se puede actuar frente a esa situación.

Desde Fundación Mujeres insisten en que la estrategia más importante es confiar en el propio instinto y decidir lo mejor para ella en ese momento, responder o no: "Si consideras que no tienes que intervenir, ningún problema", insisten.

En el caso de hacerlo, se dan consejos como marcar los límites al hombre que está acosando, comprometer a personas que se encuentren en el mismo lugar o incluso documentar la situación.

Reclamar el espacio propio, priorizando siempre la seguridad. Y también se incide en la relevancia de la resiliencia: "No castigarnos por no haber tenido la respuesta perfecta y tomarnos el tiempo que necesitemos para recuperarnos".

Objetivo: formar a 14.000 personas

La organización hace hincapié en que los culpables son siempre los acosadores y que hay que desterrar los sentimientos de culpabilidad en las mujeres.

Recuerdan, en este sentido, que los estudios demuestran que tener algún tipo de respuesta, ya sea en el momento o después (por ejemplo, al compartirlo con alguien), ayuda a reducir el trauma asociado al acoso.

Stand Up contra el acoso callejero, en la que también participan la oenegé Right To Be y L'oréal Paris, pretende llegar a 14.000 personas antes de que termine este año.

La formación se imparte tanto de forma online como presencial. Cualquier persona interesada, hombre o mujer, puede inscribirse para participar en el programa a través de internet, pero también se crean grupos ad hoc para dar el taller de forma presencian el organizaciones, centros educativos, empresas o administraciones públicas.