El ‘boom’ de las uñas de fantasía multiplica los locales de manicura en Mallorca

Los locales con la palabra nails (uñas, en inglés) crecen como champiñones en Mallorca, sobre todo en el centro de Palma y las zonas turísticas. La capital tiene una veintena de establecimientos de manicura, muchos de ellos franquicias, una cantidad que se ha multiplicado tras la pandemia debido a la moda de las uñas de fantasía.

Esta tendencia a pintar, decorar con profusión e incluso alargar artificialmente los dedos viene de la mano de las cantantes del momento, en cuyo top está Rosalía, pese a que ha empezado a reducir sus uñas XXL para tocar mejor el piano. Otros referentes de las aficionadas son Bad Gyal, Karol G y Cardi B, además de la mujer de Justin Bieber, la modelo e influencer Hailey Bieber, y las hermanas Kardashian.

Hasta la reina Sofía, que se encuentra de vacaciones en la isla, causó gran impacto cuando acudió a una Pascua Militar con manicura de fantasía. Llevaba estrellas blancas dibujadas sobre un esmalte rojo pasión y las uñas cortas.

La mayoría de las clientas de Beatriz Arance también prefieren que no sean muy largas, aunque eso no le impide pintar todo lo que se proponga en el minúsculo espacio. «Lo más raro que me han pedido ha sido una mascota, que hice copiando una foto que trajo la dueña, y escudos de las peñas de un pueblo de la península, uno distinto en cada uña», recuerda la especialista, que abrió el local en la calle Niceto Alcalá Zamora 29, cerca de la plaza Madrid, por la alta demanda que tenía en casa.

Muchas veces los diseños varían según las estaciones del año, dice sobre las tendencias: «Ahora toca dibujar flores y en verano piden más palmeritas, playas o frutas tipo sandía»; y tiene además una enorme influencia lo que se lleva en ropa. «El año pasado la moda eran los colores flúor, pero ahora hay mezcla de color y formas geométricas», indica quien dibuja a mano alzada y cobra desde 20 euros por una semipermanente con un diseño sencillo.

Las clientas habituales de Eva Albons, propietaria de Kosmetics, «son clásicas, aunque como las uñas de fantasía se han normalizado tanto, cada vez piden más», afirma la responsable del negocio del Pont d’Inca.

"La higiene es imprescindible"

No es ajena a la proliferación de locales en Palma y las zonas turísticas, aunque advierte de la importancia de «acudir a lugares de confianza, que usen productos de calidad, no los más económicos, y donde la higiene sea básica. Aquí tengo una lima para cada clienta, la mayoría de productos son desechables y los metales se esterilizan con una máquina de bolas de cuarzo a 250 grados», como destaca quien dibuja a mano las tendencias del momento, «sobre todo las campañas de Halloween, Navidad y San Valentín».