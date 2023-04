No se trata de hacer magia sino de conocer algunas pautas que os ayuden a elegir la ropa sacando el máximo partido a vuestro cuerpo, tenga la forma que tenga. Aquí os dejo algunos trucos de estilista que son infalibles para hacer que tus piernas se vean más largas y tu cuerpo más alargado y esbelto.

Marca tu cintura.

Uno de los trucos más efectivos consiste en marcar la cintura porque, de esta manera, las piernas parecen mucho más largas y además, puedes aprovechar esa tendencia especial de utilizar pantalones de tiro alto ajustados a la cintura.

Di sí a los ‘looks’ monocromático (¡aunque sea amarillo limón!).

Aunque puedes llevar prendas estilo oversize intenta no añadir superposiciones o capas y, mucho menos, si entre estas existen contrastes exagerados de color. Puedes utilizar un jersey oversize y combinarlo con un pantalón flare de abertura central (enseñando el tobillo) y utilizando una gama de color monocromática. Los estilismos monocromáticos consiguen alargar visualmente el cuerpo.

Utiliza tacones bajos y con acabado en punta.

Los tacones bajos resultan mucho más cómodos. Los kitten heels con su tacón estilizado, acabado en punta y el empeine muy abierto añaden centímetros a tus piernas. También puedes utilizar botas o botines de tacón bajo y, para que tus piernas parezcan más largas, elige botas de media caña que terminen unos cuantos centímetros por debajo de la rodilla. Los zapatos de punta, aunque sean totalmente planos (como unas manoletinas) son perfectos para alargar las piernas y la silueta además de ser estilosos y muy elegantes.

Di sí a las maxifaldas y maxivestidos.

Existe la falsa creencia de que los vestidos y las faldas largas no quedan bien a las personas de baja estatura, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Elige vestidos o faldas largas que entallen la cintura o bien de corte imperio, en tonos lisos o con estampados pequeños y discretos y procura que el color de fondo sea más oscuro que el color del estampado. Conseguirás alargar tu silueta , ¡asegurado! Si deseas utilizar una falda midi (en este caso es un poco más complicado porque, efectivamente, acorta la silueta) utiliza los zapatos adecuados (Truco 3) y elígela con una abertura frontal.

Utiliza rayas y líneas verticales.

Uno de los trucos más efectivos para parecer más alta. Pero aquí os explico algo muy importante: tened en cuenta que no me refiero solamente a utilizar un estampado de raya diplomática o rayas verticales multicolor. Un vestido o falda con una cremallera vertical delantera hará que parezcas más alta y más delgada o un vestido camisero adornado por una línea vertical de preciosos botones, un blazer de solapas alargadas y delgadas o un pantalón con ribete lateral.

Utiliza pantalones largos y sin vuelta.... y todos los demás.

Si, es otro de los trucos que muchas de vosotras ya conocéis y os preguntaréis ¿significa eso que no podemos utilizar unos pantalones capri o tobilleros?: la respuesta es ¡por supuesto que sí! En este caso debes elegir el estilismo atendiendo a los consejos anteriores y procurar que la prenda superior no sea excesivamente larga, que no cubra más allá de la cintura. Puedes utilizar un crop top, una blusa o camisa por el interior del pantalón o un blazer que no tenga un largo excesivo.

Utiliza bolsos medianos o pequeños y huye de los maxibolsos.

El mismo consejo es aplicable al resto de los complementos: cinturones de ancho medio o estrecho y huye de aquellos que tienen hebillas demasiado grandes.

Recógete el pelo en colas de caballo altas o moños altos.

Da volumen a tu melena en la parte superior, despeja tu nuca con el siempre estiloso y elegante corte Bob o utiliza pañuelos a modo de turbante para adornar el cabello.