Un domingo de alerta en aumento por los incendios en Asturias: los bomberos trabajan en 30 focos

Cerca de una treintena de fuegos permanecían activos la noche de este sábado, la mayoría sin peligro o controlados, repartidos por toda Asturias. Al empezar el día rondaban la decena los incendios que tenía registrados el Servicio de Emergencias (Sepa), pero a medida de que avanzó la jornada y las temperaturas fueron en aumento todo el mundo se esperaba lo peor y así fue.

El domingo la situación es la siguiente:

Allande : Entre la Sierra de Iboyo y el valle de Prada (para revisar).

: Entre la Sierra de Iboyo y el valle de Prada (para revisar). Cabrales : El Escobal (para revisar).

: El Escobal (para revisar). Cangas de Onís : Següenco (activo).

: Següenco (activo). Cangas del Narcea : Rubial y San Pedro de las Montañas (aquí se están vigilando por la guardería).

: Rubial y San Pedro de las Montañas (aquí se están vigilando por la guardería). Grado : Robledo y Villamarín (en revisión ambos por la guardería).

: Robledo y Villamarín (en revisión ambos por la guardería). Illano : Navedo (en revisión).

: Navedo (en revisión). Laviana : Soto de Lorio (en revisión).

: Soto de Lorio (en revisión). Llanes : Villahormes (en revisión).

: Villahormes (en revisión). Onís : Pandellevandes (en revisión).

: Pandellevandes (en revisión). Parres : Dego (en revisión).

: Dego (en revisión). Piloña : Ques y Sardeda (en revisión).

: Ques y Sardeda (en revisión). Quirós : Ronderos (en revisión).

: Ronderos (en revisión). Las Regueras: Soto (aquí están el Jefe Supervisor, el Jefe de Zona, bomberos de Grado, La Morgal y Pravia y Proaza, además de una cooperativa forestal. A lo largo de la mañana se espera contar con un hidroavión del MITECO. En este incendio, en la zona de Bolgues trabaja la UME).

Soto (aquí están el Jefe Supervisor, el Jefe de Zona, bomberos de Grado, La Morgal y Pravia y Proaza, además de una cooperativa forestal. A lo largo de la mañana se espera contar con un hidroavión del MITECO. En este incendio, en la zona de Bolgues trabaja la UME). Ribadesella : Alea (activo).

: Alea (activo). Teverga : Villamayor (revisar).

: Villamayor (revisar). Tineo : Navelgas, Espinaredo y Lavadoira (en revisión).

: Navelgas, Espinaredo y Lavadoira (en revisión). Valdés : Riopinoso (efectivos de los parques de Barres y Tineo además del Jefe de Zona), Biescas (efectivos de Barres) y Ferrera (aquí están efectivos de Valdés). En la zona de Canero, Enverniego, Fontoria, Merás y San Cristóbal (en revisión).

: Riopinoso (efectivos de los parques de Barres y Tineo además del Jefe de Zona), Biescas (efectivos de Barres) y Ferrera (aquí están efectivos de Valdés). En la zona de Canero, Enverniego, Fontoria, Merás y San Cristóbal (en revisión). Villayón: Bustefollafado (en revisión).

En los trabajos de extinción además de Bomberos de Asturias, se cuenta con 18 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y un Oficial de Enlace, además de los vehículos de trabajo (están trabajando en Bolgues, Las Regueras) y con los Agentes del Medio Natural que realizan tareas de vigilancia.

Sigue el calor

La alerta es máxima para este domingo, cuando la previsión es que los termómetros se mantengan con temperaturas altas y siga el calor. En la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncian hasta 26 grados en Cangas del Narcea y 23 en Langreo.

No obstante, el viento se prevé flojo y las temperaturas caerán de madrugada y al anochecer, lo que contribuye, si no a apagar el fuego, a no avivarlo. Para encontrar lluvia en la previsión para Asturias hay que irse hasta el próximo miércoles.