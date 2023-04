Con la llegada del mes de abril nos adentramos en una nueva etapa del año. La primavera se hace presente en cada rincón del mundo, y con ella llegan nuevas oportunidades, cambios y una sensación de renacimiento. Abril es un mes que nos invita a dejar atrás lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo, a renovarnos y a florecer. Desde la celebración del Día de la Tierra hasta la llegada de la Semana Santa, abril es un mes lleno de historia, cultura y tradiciones.

También con el buen tiempo nos dedicamos a pasear y a «tomar el sol» en abundancia. Consejo de la tía Murphy: poneos siempre protector solar si no queréis parecer pasas en unos años; luego no digáis que no os lo advertí.

Y así ha llegado la Semana Santa, que ha dado el pistoletazo de salida al periodo de más actividad en la isla; desde el punto de vista turístico y, por supuesto, de acontecimientos de todo tipo. Como os decía, lógicamente los eventos comienzan a abundar y es ahí donde recuperamos a nuestra especie autóctona, esos profesionales del gremio «canapero» que despliegan sus grandes dotes con maestría en el arte de la caza de la croqueta o el tiro de cámara «selfie» para el postureo. O la prueba reina de relevos en barra fija de bebidas. Son prácticas adquiridas durante la temporada invernal que a base de mucho esfuerzo y sacrificio en entrenamientos diarios a cinco grados de temperatura, ahora se ven reflejados en su «expertise».

Bromas aparte, o tal vez no, creedme cuando os digo que la realidad muchas veces supera a la ficción. A veces, lo que creemos exagerado o improbable es verdadero, y si no pregúntenle a Ana Obregón. Como se suele decir, hay que estar dispuesto a descubrir la verdad en la forma en que se presente. Del presente es de lo que hemos de hablar, así que acompañadnos en este viaje por las fiestas y eventos de los últimos siete días.

INAUGURACIÓN BONAIRE HOME CONCEPT

La calle Bonaire de Palma dio la bienvenida a un nuevo espacio dedicado a la decoración para los hogares que desean ser vividos intensamente. Bonaire Home Concept reúne a dos de las firmas de decoración más punteras en nuestro país, KA Internacional y Bandalux.

El conocido empresario del gremio Rafael Ballester ha hecho una clara apuesta por el lujo en la decoración y ha aterrizado en una de las calles más importantes del sector en nuestra ciudad.

Así se reflejó en su inauguración, donde un nutrido grupo de representantes de diversos estamentos sociales se reunieron para ser testigos de su presentación en sociedad. Asistieron el conseller de Trabajo y Turismo, Iago Negueruela; la presidenta de CAEB, Carmen Planas; el diseñador Pablo Erroz; el pastelero Lluis Pérez; el cónsul de Colombia, Rafael Arismendi; o la experta en arte Neus Cortés, entre muchos otros. También se les unieron la familia Jover, propietaria de la marca KA Internacional al completo. Todos, clientes y amigos, arroparon a Rafael Ballester y a Cati Mateu en esta nueva andadura. Enhorabuena, os deseamos todo el éxito en este nuevo camino.

MUJERES ICÓNICAS

En días pasados la coach Andrea Guzzi, que asesora a emprendedoras en Mallorca, organizó junto con Ana Jiménez una de las mentoras de marca personal de mayor reputación a nivel nacional, el «Congreso Icónicas Team».

El encuentro acogió a más de 500 mujeres que se unieron para aprender, conectar, descubrir e inspirarse las unas a las otras.

Tuvieron a ponentes de lujo como Catalina Hoffman, Bisila Bokoko y Luján Argüelles.

Cada día crece el interés de las mujeres por unirse y ayudarse, tirando por tierra esa antiguo dicho que dice que «no hay peor enemigo de una mujer, que otra mujer». Reflexión dominical.

RÉQUIEM EN LA CATEDRAL

Como ya es tradicional, cada Lunes Santo la Catedral de Palma acoge el concierto de Semana Santa a beneficio de Projecte Home Baleares. Cuenta con la colaboración del Rotary Club Mallorca y, cómo no, está presidido por la Reina Sofía y la princesa Irene de Grecia.

Este año el réquiem elegido por la Sinfónica de les Illes Balears y el Coro de la Universitat fue una pieza alemana de Johannes Brahms: Requiem Opus 45.

Mas de mil asistentes abarrotaron la Catedral; caras conocidas y anónimas quisieron poner un granito de arena a las iniciativas que Projecte Home realiza para ayudar a las personas con adicciones.

CONCIERTO DE SEMANA SANTA COMGEBAL

La parroquia castrense de Santa Margarita fue el escenario donde la Unidad de Música de la Comandancia General de Baleares presentó su tradicional concierto de Semana Santa. Asistieron un nutrido grupo de invitados de diversos ámbitos y se interpretaron marchas procesionales propias de la época.

EDICIONS MAIOR: 25 ANYS

Los responsables durante veinticinco años de la Galería y el Taller Major, Jero Martínez y Amador Magraner, han abierto su almacén para presentar una retrospectiva en la iglesia del Convento de Santo Domingo de Pollença. Con esta muestra han querido celebrar su 25 aniversario reuniendo 90 de las más de 300 obras que se crearon en su taller.

La iniciativa del Museu de Pollença y del Ayuntamiento de la localidad aunó a 21 renombrados artistas como José Manuel Broto, Miguel Ángel Campano, Biel Mesquida, Joan Bennàssar, Susy Gómez y Pep Llambías, entre otros.

A la inauguración se trasladaron clientes y numerosos amigos, y contó con la asistencia de Andreu Aguiló, director del Museu de Pollença, y Tomeu Cifre, exalcalde del municipio.

Nos despedimos con la promesa de volver a encontrarnos la próxima semana para seguir descubriendo juntos todo lo que dan los eventos, fiestas y saraos. ¡Hasta entonces!