Asturias descarta ahora que una "banda organizada" esté tras los incendios

El Gobierno asturiano matiza su hipótesis sobre la autoría de la oleada de incendios que ha azotado Asturias, con mayor virulencia en la zona occidental. Si el presidente del Principado, Adrián Barbón denunciaba este sábado una "estrategia coordinada" que llegó a tildar de "terrorista", en una reacción muy similar a la que tuvo Alberto Núñez Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia, ante una situación crítica similar en el otoño de 2017, el domingo el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, admitió en Aristébano (Valdés) que "no valoramos si es una banda organizada, lo que hay es una actuación premeditada".

La matización del Principado se produjo al mismo tiempo que algunos partidos como el PP y Podemos cuestionaron abiertamente, y por primera vez en este episodio de macro incendios, las políticas del Ejecutivo socialista en materia de prevención de incendios y de gestión de los montes y espacios forestales. El candidato popular, Diego Canga, incluso reclamó a Barbón "más prudencia" y esperar a la investigación en marcha "antes de echar la culpa rápidamente a los pirómanos".

La Fiscalía Superior del Principado ha abierto diligencias y ahora está a la espera de que las brigadas forestales de la administración autonómica (BRIPAS) y la Guardia Civil remitan los primeros expedientes de investigación y que el Gobierno asturiano le proporcione sus planes de prevención y de gestión, conservación y limpieza de montes. "No sospechamos nada en estos momentos. Hay que estudiarlo todo, el tema es muy grave", sostenía la fiscal superior de Asturias, María Esther Fernández. "Los incendios esta vez cercaron zonas de población, nos vamos a delitos gravísimos, con penas gravísimas. Al poner en riesgo la vida de las personas pueden conllevar penas de 10 a 20 años de cárcel", subrayó María Esther Fernández, dando a entender el salto que, a efecto de condenas penales, entrañan los incendios que solo en el Occidente obligaron a desalojar de sus casas a mas de cuatrocientas personas, además de las 11.000 hectáreas quemadas, aún pendientes de una estimación precisa.

La Fiscalía espera que los primeros informes técnicos puedan aclarar si las causas de los incendios han sido fortuitas, por una imprudencia o provocado. El presidente Barbón ha venido apuntando desde hace días que "hay algún sospechoso" y el consejero Calvo hablaba de la existencia de "indicios que confluyen de cierta organización, que se identifica claramente con una actuación terrorista porque ha puesto en riesgo la vida de las personas, no solo bienes". Y casi a renglón seguido, pisando el monte quemado en la braña de Aristébano, precisó que "no se puede intentar justificar una oleada de una actividad criminal. No valoramos si es una banda organizada, lo que hay es una acción premeditada; en este valle lo hemos visto perfectamente, para hacer el mayor daño. No se trata de que se haya escapado un fuego".

Canga (PP) pide a Barbón ser "más prudente" y cuestiona la falta de inversión en medidas preventivas

El titular de la cartera de Medio Rural destacó que "esta situación no tiene precedentes" porque se eligió "el peor momento posible, con unas condiciones de mayor riesgo y hacer el mayor daño posible". De ahí que el Gobierno autonómico esté decidido, añadió Calvo, a "poner todo nuestro conocimiento y ayudar en la investigación para que se depuren responsabilidades y llegar a quien ha provocado esta situación". El Consejero denunció que detrás de estas acciones "no se puede justificar de ninguna manera que la gente pretenda no sé si buscar algún tipo de justicia. Lo que ha hecho es causar daño y poner en riesgo la vida de las personas".

La reacción del presidente Adrián Barbón en este episodio crítico, en el que llegaron a registrarse hasta 135 focos de incendios de manera simultánea en Asturias, es muy similar a la que ofreció Alberto Núñez Feijóo, siendo presidente de la Xunta, cuando culpó "al terrorismo incendiario" de una oleada de fuegos desencadenada en Galicia en el otoño de 2017. Una interpretación que contó con el respaldo del por entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien sostuvo que algo así "no se produce por casualidad. Esto ha sido provocado".

"No a la especulación"

El segundo paso del Principado, tras colaborar en la investigación, consistirá en la reconstrucción, apuntó Calvo. Además de la petición al Gobierno de la declaración de zona catastrófica, "pondremos en marcha una batería de medidas para actuar directamente sobre el terreno", afirmó el Consejero. Una de ellas consistirá en "garantizar la reforestación de todos estos bosques" y dar prioridad en las ayudas de carácter autonómico a los municipios afectados, tras admitir que los montes quemados "tienen un altísimo valor".

Además, el Gobierno autonómico "no permitirá ningún cambio de uso en las zonas afectadas por las llamas para garantizar que no haya ninguna actividad especulativa alrededor de esta desgracia", según confirmó el titular de la cartera de Medio Rural y Cohesión Territorial. Calvo avanzó que "esta situación sin precedentes marca un antes y un después para ver como gestionamos el territorio", con apuestas que ya habían empezado en el suroccidente como, por ejemplo, la de "proteger el entorno de los pueblos para que esté limpio y sirva como mecanismo de defensa".

El Consejero, no obstante, se mostró "partidario de huir de debates cortoplacistas y de actuar con rigor, contando con la voz de los expertos" para los cambios que se puedan abordar en la estrategia autonómica de intervención sobre territorios afectados por la despoblación como es el caso de las zonas más afectadas por estos fuegos. Y reiteró el agradecimiento a todas las fuerzas de seguridad, bomberos, guardas y miembros de Protección Civil, que "defendieron la vida en los pueblos" durante las 72 horas críticas, especialmente desde el pasado jueves. El Consejero destacó la colaboración ciudadana en esos días , como la de "los propios ganaderos con sus cubas. Pudimos ver 20 cubas en Navelgas defendiendo el contrafuego que se hizo para la zona de El Villar", subrayó Alejandro Calvo ayer, en su visita a Aristébano.

Con el pase a situación 0 en fase de emergencia del plan de incendios forestales (Infopa), acordado por la consejera de Presidencia, Rita Camblor, que confirmaba pasado el mediodía del domingo el control y extinción de la mayoría de focos, los partidos políticos empezaron a cuestionar, por primera vez en esos días, la gestión del Gobierno autonómico. Los candidatos del PP, y Podemos a la presidencia del Principado levantaron la voz tanto contra la gestión de los montes de la región por parte del Gobierno socialista, como en materia de prevención y extinción de incendios, tras sendas visitas a las zonas más castigadas por el fuego desde el pasado miércoles en el Occidente de Asturias.

"Hemos esperado para hacer declaraciones a que la situación estuviese más tranquila. El PP ha actuado con lealtad institucional, siempre a disposición del Principado", justificó Diego Canga, el cabeza de lista popular, tras ver el impacto de los incendios en Villayón, Tineo y Valdés. Reprochó que el Ejecutivo de Barbón "haya dejado sin gastar seis millones para la prevención", tachó de "incomprensible" que los camiones cisterna adquiridos este año no hayan entrado todavía en servicio y que "la ejecución presupuestaria no haya funcionado correctamente, ayudando a la catástrofe". Pero el candidato del principal partido de la oposición puso especial énfasis en la contradicción existente, a su juicio, entre las declaraciones del presidente asturiano y de Fernando Grande Marlaska.

"Barbón afirma que el cien por cien de los incendios es obra de los pirómanos, lo que no coincide con las manifestaciones del Ministro del Interior, que en ningún momento habló de criminalidad", advirtió Canga, para el que "es muy injusto que se intente criminalizar al mundo rural, cuando es el primer interesado en que los montes abandonados por Barbón estén en buen estado". El "número uno" del PP a las autonómicas afirmó que "hay una investigación en marcha y lo más prudente sería esperar a conocer sus resultados, antes de echar la culpa rápidamente a los pirómanos", aunque "por descontado, si han actuado pirómanos ojalá se les capture y les caiga el peso de la ley". Canga también hizo hincapié en que el PP "ha sido el primero en reclamar", en el Congreso, la concesión de ayudas a los afectados. "Espero que la burocracia del Principado no paralice la llegada de esas ayudas y que se distribuyan cuanto antes", reclamó el candidato popular.

Por su parte, Covadonga Tomé acudió a varias zonas de Valdés, concejo del que es originaria, y señaló a la administración autonómica por la magnitud de los fuegos, "porque no ha habido una buena política de prevención de incendios, de limpieza de los montes y tampoco hay suficiente dotación de los cuerpos de extinción de incendios".

Control en cinco concejos

Mientras tanto, las labores de vigilancia y control de los terrenos quemados continuó en la jornada dominical en Almoño (Allande), Cutiellos (Belmonte), donde aún había humo al igual que en Villanueva de Rañadoiro (Tineo). Asimismo se vigilaron los montes de Foyedo, Lavadoira y Solanos (Tineo), así como las zonas de Cadavedo y Querúas, La Herrería de Abajo y Merás (Valdés) y Bustefollado, que humeaba y seguirá siendo revisado, en el concejo de Villayón.