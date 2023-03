Hacer un testamento puede parecer una tarea que solo se debe abordar cuando se es mayor, pero lo cierto es que es algo que todos deberían considerar en cualquier etapa de su vida, incluyendo cuando se es joven.

Así lo considera la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que ha dado 10 razones para hacer un testamento, independientemente de si eres anciano o no.

1. El reparto por defecto no siempre es beneficioso

Imagina que sufres un accidente y mueres sin previo aviso. ¿A quién le gustaría dejar su herencia? Si no tienes hijos, pero estás casado y tienes ascendientes vivos (padres, abuelos, bisabuelos, etc.), ellos heredarán tus bienes. Pero si solo queda un bisabuelo y tu cónyuge, la propiedad de tus bienes pasará al bisabuelo, dejando a tu pareja sin nada. Por eso, es importante planificar con anticipación y crear un testamento que refleje tus deseos de distribución de bienes.

2. Facilitar los trámites

Hacer un testamento, que tiene un coste de unos 60 euros, le ahorrará dinero a tus herederos que se librarán de la “declaración de herederos ab intestato”, un trámite notarial que cuesta entre 250 y 400 euros.

3. Asignar determinados bienes a familiares concretos

Si quieres asegurarte de que ciertas personas reciban bienes específicos en tu testamento, es fundamental que los indiques explícitamente. La adjudicación de bienes puede ser útil si tienes conocimiento previo de que a ciertas personas les gustaría o les resultaría más beneficioso heredar ciertos bienes, mientras que a otras no. Además, si sospechas que tus herederos pueden tener disputas por los bienes, la adjudicación puede ser una forma efectiva de evitar futuros conflictos.

4. Para que uno de tus hijos reciba más que los otros

En caso de no dejar testamento, tus hijos heredarán todos los bienes por igual. Sin embargo, si deseas hacer un reparto desigual, puedes hacerlo en tu testamento para beneficiar a tus hijos necesitados o favoritos. Para ello, deberás dividir tu herencia en tres tercios.

El hijo al que quieras mejorar su herencia puede recibir lo siguiente:

El tercio de libre disposición

El tercio de mejora

Lo que le corresponda de dividir en partes iguales el tercio de legítima estricta entre todos tus hijos.

Si tu hijo es discapacitado, a partir del 2021 puedes incluso dejarle la legítima estricta de sus hermanos, y si él no las consume en vida, sus hermanos heredarían lo que quede.

Recuerda que si tienes cónyuge, no podrás privarle del usufructo del tercio de mejora mientras viva, aunque la nuda propiedad sea de uno o varios hijos.

5. Puedes desheredar a un hijo

Si tienes un hijo que no se ha comportado bien contigo, es posible que quieras desheredarlo. Para ello, debes incluir una cláusula específica en tu testamento, en la que expliques la razón por la que lo estás desheredando. Esta razón debe estar dentro de las que la ley considera válidas, tales como haber negado el sustento a un padre necesitado, haberlo maltratado físicamente, haberlo injuriado gravemente, o haber abandonado las relaciones y no mostrar interés por los padres.

Sin embargo, si tu hijo desheredado impugna el testamento y demuestra que tus acusaciones son infundadas o que has utilizado otra excusa para desheredarlo, es posible que gane el caso y reciba su parte correspondiente de la herencia. Por esta razón, una opción más segura sería dejarle a tu hijo lo menos que la ley permite, es decir, lo que le corresponde al repartir el tercio de legítima estricta entre los hermanos. Si solo tienes un hijo, la solución es sencilla: puedes gastar el dinero como mejor te parezca mientras vivas.

6. Si quieres asegurar la posición de tu cónyuge

Si estás casado y tienes parientes en línea recta por abajo o por arriba, legalmente tu cónyuge solo recibirá el usufructo sobre una parte de tu herencia: la mitad, si solo tienes padres, abuelos, etc., o un tercio, si tienes hijos, nietos, etc. Pero si haces testamento puedes:

Dejarle bienes en propiedad (piensa que los bienes en usufructo solo se pueden usar o alquilar, pero no vender).

Dejarle un usufructo más generoso, sobre toda la herencia.

Permitir que los demás herederos y el viudo intercambien el usufructo viudal por dinero o, por una parte, de la herencia en plena propiedad y valor equivalente.

7. Para dejarle herencia a tu pareja de hecho

En algunas comunidades, las parejas de hecho no tienen los mismos derechos sucesorios que las parejas casadas. Incluso en las que sí se equiparan, puede haber cierta confusión en la interpretación de la ley. Si no estás casado, si no emparejado y deseas que tu pareja reciba una parte o la totalidad de tu herencia, la forma más segura es hacer un testamento y dejarlo todo previsto.

8. Para tener un detalle con alguien

Existen disposiciones específicas que permiten en un testamento dejar a alguien un "legado", el cual es una parte de la herencia que está exenta de impuestos y deudas, y que puede ser otorgada a cualquier persona o entidad que no sea un heredero forzoso. Por ejemplo, se puede dejar una joya, un cuadro, los derechos de autor de un libro, un piso, entre otros.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los legados no pueden vulnerar las legítimas de los herederos forzosos, y si esto sucede, cuando falte el testador, tendrán que reducirse para que cada heredero reciba lo mínimo que la ley le reconoce.

9. Si no tienes herederos forzosos

Si no tienes familiares directos vivos y no estás casado, puedes decidir libremente qué hacer con tus bienes. Si no especificas tus deseos en un testamento, tus bienes pueden terminar en manos de un pariente con el que no tienes buena relación o incluso ser incautados por el Estado. Sin embargo, si realizas un testamento, cualquier persona que no sea mencionada en él será excluida automáticamente de tu herencia. Por lo tanto, puedes optar por legar tus bienes a un amigo o donarlos a una organización benéfica.

10. Si quieres que los bienes de tu familia no cambien de rama

Si estás casado, pero no tienes hijos, es posible que desees asegurarte de que tu cónyuge sea beneficiario de tus bienes si falleces primero, pero también quieres que, si sobra algo de tu herencia después de que tu cónyuge fallezca, vuelva a tu familia biológica en lugar de ir a tus parientes políticos, con quienes quizás no tengas ninguna relación. Además, es probable que tu cónyuge tenga los mismos deseos respecto a sus propios bienes.

Afortunadamente, mediante un testamento puedes nombrar un heredero "fiduciario" y un heredero "fideicomisario", lo que significa que el primero heredará tus bienes y tendrá el derecho de disfrutarlos mientras viva, pero a su muerte, cualquier bien que quede pasará al fideicomisario. También puedes ordenar que el fiduciario herede y disfrute de ciertos bienes, pero los conserve y los transmita al fideicomisario para asegurarte de que permanezcan dentro de la familia.