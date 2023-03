La bodega Can Coleto de Petra (DO Pla i Llevant) ha obtenido un importante éxito en el concurso de vino CWWSC, Catavinum World Wine & Spirits Competition, celebrado en el País Vasco (Vitoria-Gasteiz) recientemente. No es la primera vez que la empresa mallorquina resulta premiada en este evento.

A la competición se presentaron vinos de todo el mundo. Un total de 2.817 vinos y espirituosos diferentes. De ellos, solo podían ser premiados un 30% de los vinos presentados, según la siguiente puntuación: Medalla Gran Oro, entre 95 y 100 puntos. Medalla de Oro, entre 89 y 94 puntos. Medalla de plata, entre 80 y 88 puntos. La bodega Can Coleto ha obtenido seis medallas por sus vinos: Gran Medalla de Oro por Summum 2014, 97 puntos. Monovarietal de cabernet sauvignon. Medalla de oro en Blanc de Negres Ecológic 2022. 92 puntos. Medalla de Plata en: Negro Mediterrani 2020. Monovarietal de cabernet sauvignon. Camí de Son Eixut 2020, monovarietal de merlot. Negre S Ecològic 2021. El rosado Sara Ecològic 2022. Todos los vinos que se elaboran en la bodega Can Coleto de Petra son ecológicos.