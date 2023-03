Lo decía Pablo Neruda: «Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera». Y efectivamente, ésta llegó con el verde en las hojas, el canto de los pájaros, los días largos de sol, la floración y…. el polen. Y con él los estornudos y antihistamínicos. Servidora ya no recordaba el insistente picor en la garganta y el moqueo constante; nada glamuroso, qué le vamos a hacer, no todo podía ser tan idílico.

Me consuelo escuchando Las Cuatro Estaciones de Vivaldi con la esperanza de que llegue pronto el invierno. Sí, ahora matadme todos, es mi estación favorita. Seguimos. Con la primavera los cuerpos de desperezan, dejamos la inactividad, nos enfundamos nuestras mejores galas y asistimos a los brotes verdes en forma de eventos que se han sucedido durante esta semana. Os contamos. TAST DE DONES Marzo es el mes de la mujer por excelencia, aunque ya hemos dicho en estas líneas que los 365 días del año deberían ser para celebrar a mujeres y hombres, pero esa es otra historia. Licores Moyà fue por séptima vez el anfitrión del particular Tast de Dones, un evento donde la visión de la mujer es la protagonista. Reunió a las mujeres más influyentes del mundo del vino en Mallorca como Pilar Oliver, Isabel Alabern, Xisca Armero, Verónica García; mujeres exitosas, emprendedoras y que tienen un lenguaje propio en un universo masculino como es el de los vinos. El tast fue dirigido por ellas y durante su transcurso nos explicaron las experiencias y aventuras que cada una ha vivido alrededor del vino que presentaron a lo largo de la noche. Bel Moyà, anfitriona y directora de elaboración de Licores Moyà, dio a conocer los pasos y el enorme equilibrio que requiere mantener la tradición en una empresa de más de 130 años de historia que también quiere adaptarse a los nuevos tiempos. Especialmente en momentos donde la sostenibilidad y la digitalización cobran gran relevancia. Además de probar vinos, el encuentro tuvo un carácter social. La recaudación de esta edición fue a beneficio de la Asociación Som Capaços, entidad que dedica su trabajo a personas con discapacidad intelectual. Bonita obra. ANIVERSARIO DE IB3 Con gran alegría asistimos al 18º aniversario de la Radio y Televisión Autonómica, nuestra querida IB3. Y sí, digo querida porque es la televisión de todos los ciudadanos; es mía, tuya, nuestra y sería maravilloso que todos los ciudadanos de las islas la sintiéramos así y que eso sirviera para unirnos un poco más. Aún recuerdo el día que se inauguró, todos éramos más jóvenes. Una de las frases repetidas de esa noche fue que este medio de comunicación busca «vehicular la comunicación entre las islas». ¿Lo hemos conseguido? No lo sé. Desde el punto de vista de servidora, tenemos una clase política que a veces ha pasado de puntillas o se ha puesto de lado creando incertidumbre entre trabajadores y lógicamente sus familias. Me gustaría pensar que eso ya es historia porque estos mismos políticos no pueden negar que el tejido empresarial alrededor de la televisión pública ha crecido exponencialmente y que con ello se ha diversificado el modelo económico local. A la celebración asistieron centenares de personas, entre los que estaban trabajadores, extrabajadores, empresarios del sector, directores de medios de comunicación, colaboradores, actores, actrices y una amplia representación de universo político del archipiélago. Enhorabuena por su mayoría de edad a IB3. No olvidemos que cumplir 18 años implica adquirir nuevas responsabilidades y mayor madurez. A buen seguro lo veremos reflejado en el progreso de nuestra radio y televisión autonómica en los próximos años. 27 PROTUR CHEF La cadena hotelera Protur Hoteles organizó la quinta edición del certamen Protur Chef, que pretende dar visibilidad a los jóvenes estudiantes de cocina de todo el país. Además del concurso que este año se llevaron los canarios, el evento organizó paralelamente un Gastro Weekend con actividades para los amantes de la gastronomía. Incluyó talleres de cocina para niños, catas sensoriales para adultos y un mercado gastronómico. Durante los tres días que duró esta cita se vieron caras conocidas del sector como Koldo Royo, los chefs Juan Pinel, Tomeu Caldentey o el sumiller Toni Fernández, que fue el encargado de preparar la cena maridaje con vinos de la Bodega Bordoy, perteneciente a la DO Pla i Llevant. LADIES WINE & DESIGN Cada día surgen numerosas actividades en las que el objetivo es reunir a profesionales de diferentes sectores en un ambiente distendido. Con esta premisa Benazir Bazan organizó el Ladies, Wine & Design, una charla y reunión informal entre mujeres creativas para hablar sobre ese y muchos otros temas. Una iniciativa que ya se desarrolla en todo el mundo y que fue inaugurada en 2016 por Jessica Walsh, una de las diseñadoras gráficas más reconocidas a nivel mundial. Este encuentro pretende ser una plataforma para aprender, pero también para disfrutar rompiendo las barreras entre mujeres del sector. La cita, que se celebró en el eWave Portitxol, se desarrolló en esta ocasión alrededor de una tertulia con Lina Nadal, quien estuvo hablando con las asistentes sobre la Inteligencia Artificial y el copywriting. Buena iniciativa. EXPOSICIÓN CONJUNTA En el Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares se llevó a cabo la exposición conjunta de los ganadores y menciones especiales del VII Certamen de Pintura de Temática Militar de 2022, Antonio Gázquez y Margarita Forteza. Los invitados pudieron observar las obras y escuchar de sus autores la fuente de inspiración de cada una de ellas. Felicitaciones a ambos por la exposición, que podéis visitar hasta el 19 de abril. Anotadlo en la agenda. Rodeados de arte despedimos esta crónica, no sin antes invitaros a leernos la próxima semana.