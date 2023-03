Sanidad impulsa los autotest de infecciones sexuales: los casos aumentan el 1.000% entre mujeres en 7 años

El Ministerio de Sanidad está preparando una herramienta de autodiagnóstico de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como una campaña para combatirlas, ante el 'boom' de las mismas. Las ITS llevan años disparándose en países como España -donde en los últimos siete años han acusado un aumento del 1.000% entre mujeres-, por lo que el objetivo de esta herramienta sería facilitar la detección por parte de la ciudadanía, que podrá comprar estas pruebas en las farmacias. "Ya hemos visto lo bien que han funcionado [los autodiagnósticos] con el covid", señalado la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación de Sanidad, Pilar Aparicio.

Como confirman fuentes El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, la División de control de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis (que dependen de la Dirección General de Salud Pública) trabaja en la "validación de un 'kit' para la autotoma de muestras para diagnosticar ITS" que aún está en proceso de desarrollo. Ya existen test de autodiagnóstico de VIH, clamidia e infecciones bacterianas disponibles para la venta en farmacias, aunque (excepto el del VIH) están sujetos a receta médica.

Aumento de ITS

Los epidemiólogos ven con buenos ojos esta iniciativa. "Las ITS están subiendo desde hace años [sobre todo desde principios del 2000]. Hasta 2015, en Barcelona, la enfermedad de declaración obligatoria más frecuente era la tuberculosis. Pero en 2016 pasó a ser el VIH, que se transmite por la vía sexual la mayor parte de las veces. En los años siguientes se han avanzado la sífilis y la gonococia [gonorrea]", señala el epidemiólogo Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Asegura que la situación es igual en toda España.

En los casos de contagio, el diagnóstico precoz es "muy relevante", incide Caylà. "Los autotest se pusieron muy de moda en Londres entre activistas gais. Pero siempre debe haber un seguimiento médico", añade. Según él, estas pruebas que prevé impulsar Sanidad estarán dirigidas a los colectivos de mayor riesgo, especialmente de las grandes ciudades, y servirán para detectar varias infecciones al mismo tiempo. "La más frecuente es la clamidia, aunque no tiene el impacto de la sífilis, el VIH o la gonorrea", valora.

Otras fuentes de El Periódico apuntan a que Sanidad trabaja en la venta de estos 'kits' de autodiagnóstico sin receta médica (como ya se recoge en el proyecto de real decreto sobre productos sanitarios para diagnóstico 'in vitro'). La buena experiencia de los test de antígenos contra el covid ha marcado la vía a seguir.

"Las circunstancias aprietan"

Como explica la dermatóloga e investigadora de ITS del Hospital Clínic Irene Fuertes, este centro sanitario ya ofrece 'kits' de autotoma a los pacientes que están en tratamiento de Prep (la profilaxis preexposición, la pastilla antisida, financiada por Sanidad desde 2019, que se toma antes de tener relaciones de riesgo y evita el contagio). Hacen lo mismo otros centros como BCN Checkpoint, entidad comunitaria de detección del VIH y otras ITS dirigido a hombres gais. "Les damos el 'kit' aquí y se hacen las muestras en casa. Son de faringe, recto, orina y vagina. Las autotomas son un sistema muy validado", defiende Fuertes. La mayoría de las personas que siguen la Prep en el Clínic y se hacen estas autotomas son hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transexuales.

Esta dermatóloga apuesta por impulsar las autotomas para diagnosticar ITS, algo que en España "se hace poco". Pero ahora, dice, "las circunstancias aprietan". "Nosotros tenemos muchos pacientes en Prep y es difícil hacerse las pruebas [de ITS] en la consulta porque son muchos pacientes al día", explica Fuertes. "Está habiendo un 'boom' de ITS. Hacerle la toma a un paciente es un tiempo en la consulta", añade. Insiste en que, para los profesionales, el que los usuarios puedan hacerse las pruebas ellos mismos en casa es algo "práctico".

"En los últimos años han aumentado las ITS en gente más joven. Antes veíamos un perfil concreto de hombres que tienen sexo con hombres y por encima de los 35 años. Ahora detectamos a gente más joven, más mujeres y más heterosexuales", señala esta dermatóloga de Vall d'Hebron. Jorge García, médico especialista de la unidad especializada en la detección de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH del Hospital Vall d'Hebron (Barcelona), destaca que la tendencia ascendente de las ITS viene desde el 2000 y que, además, ahora hay más unidades que diagnostican. La "libertad sexual" y los "cambios sociales positivos" (como la pérdida del miedo al VIH) han tenido que ver también con este aumento.

Mayor aumento en mujeres

En los últimos siete años, las ITS entre mujeres españolas han aumentado un 1.000%, según un estudio que publicó la Fundació Puigvert el verano pasado. "La clamidia es más frecuente en mujeres", señala Cristina Martí, ginecóloga del Hospital Clínic y de la clínica ginecológica Women's. Desde 2001, además, el aumento de la sífilis se ha convertido en un "problema de salud pública", sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, pero "también en mujeres", añade Martí.

Según esta ginecóloga, la clamidia y la gonorrea son las ITS más frecuentes, y están aumentado en todos los grupos (tanto hombres como mujeres). "La mayoría son asintomáticas y la detección es tan fácil", dice.